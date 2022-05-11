定价或20-30万元，蔚来全新子品牌曝光，与特斯拉正面竞争！

作者：知寒

要说起国产造车新势力中最让人“高不可攀”的，恐怕毫无争议就是蔚来了。一直以来，蔚来坚持走高端造车路线，其创始人李斌早先甚至公开表示：“蔚来坚决不卖低于30万元的汽车。”

但后来大家也都看到了，高端固然可以实现最大化盈利，但不走量却很难争夺市场份额。从市场销量排名上看，从最初的“蔚小理”到后来的“小理蔚”，再到如今主打中低端的第二梯队哪吒、零跑等品牌的销量居上，蔚来所面临的市场竞争压力愈发扩大，也不得已让它低下了高贵的头颅。

5月10日，来自合肥的一则官方宣告意外曝光了蔚来品牌旗下的全新子品牌。公告中写道，合肥市经开区与蔚来就Neo Park新桥智能电动车产业园区整车二期和关键核心零部件配套项目签署合作协议，项目占地1860亩，根据协议将导入蔚来集团旗下全新中高端品牌智能电动车汽车产品等，计划于2024年建成投产。

这项公告透露出的关键信息又多又重大。首先，它证实了蔚来自己确实规划了一个全新的“子品牌”，也从反面印证了至今蔚来品牌仍要坚持做高端路线，今年打着“蔚来”旗号的车型在价格上必定不会便宜;

其次，这个公告还表示，该新品将于特斯拉、大众等展开市场竞争。目前，新品牌核心团队搭建完成，首批产品已经进入关键研发阶段。众所周知，特斯拉目前的销量主力是位于20万元30万元的Model3、Model Y等车型，而大众更不必多说，所以，不出意外的话，蔚来全新子品牌的车型售价大概也定位在20万元30万元。

价格上限估计很难超过30万元，因为一旦超过便买入了高端豪华车型行列，这与定位所不符，另一方面在30万元以上便和蔚来自身车型产生了冲突。目前，蔚来在售最便宜的车型便是即将量产的ET5，起售价32.8万元，采用BASS租电池方案的话起售价则是25.8万元。

最后，蔚来全新子品牌现在也只是处于初建阶段，要等两年后才能看到具体产品上市，这也意味着蔚来ET5将成为近两年蔚来争夺市场份额的主力车型，从目前来看也确实在市面上很有竞争力，前提是得让用户能够接受BASS租电池方案。

而2024年预计也将会成为国内新能源造车的第二次爆发阶段，因为届时不但会有蔚来子品牌下沉，还有小米汽车量产发布、以及理想纯电系列等更多强有力的竞争对手和产品出现。

总之，虽然这份公告中写着蔚来全新子品牌的目标是与特斯拉、大众等外资品牌展开竞争，好像并没有把国产对手放在眼里。但其实从当前市面便能看出，随着特斯拉在全球新能源市场的先发优势逐渐缩小，国产正凭借供应链、本地化、性价比等优势迅速赶超，像比如面对特斯拉FSD Beta在中国道路上的水土不服，蔚小理的自动辅助驾驶体验已经实现了超越，而其他品牌的硬件配置堆料和售价也稳稳压过了特斯拉。

因此，虽然蔚来没有明说，但恐怕它也深知等到了2024年，它所要面对的对手不只是特斯拉，而是更加强大、数量更多的国产品牌们。因为在过去两年内，正是它们超越了蔚来。