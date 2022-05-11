大割韭菜，涨价潮后取消免费充电，电动车的“福利”能维持多久？

作者：知寒

“韭菜养肥了，要开始收割了。”这可能是今年以来很多电动车主和将要购买电动车的用户的共同心声。

一直以来，面对油价的屡创新高，越来越多的消费者开始将目光转向新能源电动车市场，在网上各种铺天盖地的宣传当中，电动车的综合驾驶成本要远远低于燃油车，单就最核心的补能方面，电费就比油费便宜的多。

但是，越来越多的事实证明，电车可能没有大家想象中那么省钱，相反却越开越贵了。

回顾自去年以来，电动车市场共经历了三次比较明显的重大改变，几乎次次都让用户感到极为心痛。

第一次：保险费和维修费的“天价上涨”

由于电动车改变了传统汽车的补能结构方式，以电池包替代燃油，从而大幅增加了自燃风险和制造成本，同时还配备了充电桩等配套设施。另外，在电机、压铸一体化机身等方面也有所不同，进一步催生了专门的“新能源汽车险”。

而相比传统燃油车险，新能源汽车险的保障范围更广，额度相对更高，所以价格上自然也就更贵。以特斯拉Model3为例，可能去年的商业保险才不到六七千元，但今年却直接暴涨到一万两三千，并且车辆售价越贵，保险费用则越高。

同时，由于特斯拉Model3还采用的是压铸一体化机身设计，所以在后期维修时成本也十分高昂，可能稍微中轻度的车身碰撞都要面临几万到十几万不等的售后维修报价，用户使用成本暴增。

第二次：电动车普遍上演涨价潮，无一幸免

今年3月份开始，国内新能源车企品牌相继官宣涨价，从蔚小理到比亚迪、零跑、哪吒、广汽埃安等几乎所有销售新能源车型的品牌都无一幸免，其中最重要的原因便是来自上游供应链的电池成本暴涨。

以零跑C11为例，该系列车型一夜之间售价提高了2W~3W元，瞬间从顶配不到20万元的价格变成了23万之多。而其他品牌的涨价幅度普遍也在万元以上，有的给足了消费者提前下单时间，有的则直接涨价，用户连上车的机会都没有。

第三次：车企承诺权益不断调整，电车越开越贵

2022年5月6日，小鹏汽车宣布，将新增5款车型，同时自9日起购买G3i、P5和P7的新用户，不再提供终身免费充电服务和免费家用充电桩及安装权益。

从最初的小鹏用户每年3000度的终身免费充电额度，到去年调整后的每年1000度，再到今年的全部取消，可以明显看出电动车用户所享受到的权益正不断减少，并直至消失。

同样，蔚来此前也取消了早期的用户无限次免费换电权益，改成了每月6次免费换电。

如果将这些成本累计计算之后，我们不难看出，传统燃油车购买价格更低，但存在后期保养和油费成本，而涨价后电动车前期售价更高，福利权益也在不断消失，其实两者并不差多少。

更何况你还要考虑电动车的“二手保值”问题。由于存在电池衰减、产品更新迭代周期快、软件保修权益等问题，电动车的二手保值率一直远不如燃油车，一辆不到二三年的特斯拉Model3，其二手价可能是当初售价的5折还少，这也是用户不容忽视的用车成本之一。

最后，随着今年年底国内新能源汽车免购置税和补贴政策的截止，如果上游电池、芯片等供应链的成本无法得到有效解决的话，新能源车企所面临的成本负担只会越来越大，而这些也将进一步转嫁给消费者，正所谓“羊毛出在羊身上”。而面对成本不断上涨的电动车，消费者恐怕也会重新审视自己对燃油车的看法。