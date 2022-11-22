订阅模式效果不佳？蔚来部分车型欧洲开卖！

自从进入新能源汽车时代，以蔚来为首的一大波新能源汽车厂商开始涌现。随着竞争逐渐白热化，凭借技术优势和运营理念在国内逐渐站稳脚跟的蔚来，开始向海外发展，前不久蔚来就正式宣布即将进军欧洲。

让人意外的是，这次蔚来在德国、荷兰、丹麦以及瑞典四国仅仅推出了租赁服务，意味着用户无法在当地直接购买蔚来车型。不过仅仅1个月后，事情就迎来转机，由于欧洲用户强烈的买断意愿，蔚来也正式公布ET7、EL7和ET5三款车型将在德国开售，并且在明年初正式交付。

在价格方面，ET7 75度电池版售价81900欧元(折合人民币约60.1万元)，100度电池版售价90900欧元(折合人民币约66.7万元);EL7也就是国内的ES7 75度电池版售价85900欧元(折合人民币约63万元)，100度电池版售价94900欧元(折合人民币约69.7万元);ET5 75度电池版售价61900欧元(折合人民币约45.4万元)，100度版售价70900欧元(折合人民币约52万元)。

这几款都支持蔚来BaaS服务，不带电池起售价为ET7 69900欧元(折合人民币约51.3万元，EL7 73900欧元(折合人民币约54.2万元)，ET5 49900欧元(约合人民币36.6万元)。而电池租赁价格则为75度电池租金169欧元/月，大约1200人民币，100度电池为289欧元/月，大约2100元人民币。

无论是电池租赁方案还是整车购买方案，欧洲地区的价格都要比国内更高。当初蔚来在发布会上宣布进军欧洲四国时，就因为只有订阅模式和过高的价格引起过不小的争议，蔚来方面也对此做出过解释。

在原来的订阅模式中，当地用户可以根据自身的需求来选择不同的配置和不同的电池容量，订阅时间最短为一个月，最长达到了五年。而订阅价格受车型配置、电池容量和订阅时间的影响，但价格普遍在1000-1500欧元之间。

以德国市场为例，当短租75kWh电池包一个月时，ET7订阅价格为1549欧元(折合10769元人民币)，EL7为1669欧元(折合11603元人民币)，ET5为1249欧元(折合8683元人民币)。

当长租75kWh电池包36个月时，ET7订阅价格为1199欧元(折合8336元人民币)，EL7为1299欧元(折合9031元人民币)，而ET5则为999欧元(折合6946元人民币)，这样的定价与当地BBA品牌汽车的订阅价格保持一致。

蔚来的总裁秦力洪也作出了回应：“价格跟保时捷、奔驰等相近，是合理应当的。很多人可能习惯中国产品就该比德国便宜，我们希望让价格回到它的本质。”其还表示，蔚来整体定价内包含一系列服务，包括维修、保险等，将整体服务价格打包进租赁体系内。不同于其他品牌以低价租赁，但是需要额外出钱享受服务的策略，所以看起来蔚来的租赁价格会高一些，但本质上无需额外收费。

蔚来创始人李斌认为，车辆最终会变成服务，归根到底是消费品。用户以前要操心的事情很多，蔚来希望简化用户服务界面，通过各种尝试把车最后变成一个服务。根据调查，欧洲对于“订阅模式”接受度很高，蔚来这一次试水除了是进军欧洲的一次尝试，也抱着一种学习的态度。

不过现实却是欧洲用户对于蔚来的订阅模式似乎并不买账，但事实上订阅制在欧洲非常流行，2021年法国长期租赁车型增长超过10%，近一半的车主选择租赁而不是整车购买。在德国，这一人数占比同样高达40%，

这次蔚来的租赁模式境遇惨淡，问题大概率还是出在定价上。对比同样是中国汽车品牌的领克01 PHEV，后者在欧洲的租赁价格仅需559欧元一个月，宝马X5也仅需715欧元，而蔚来最便宜的ET5都要999欧元。

蔚来作为国产汽车，在欧洲市场广受好评，许多媒体都认为蔚来刷新了中国豪车在国外的认知度，但蔚来依然保守地选择租赁模式。主要原因是蔚来自创建以来便将汽车看作是一种服务，而非是一件商品，因此此次在欧洲上线租赁模式也符合蔚来始终以来的服务理念，但面对外界舆论争议，蔚来如今也终于决定租售并举。同时租赁模式给蔚来留足余地，有很大的价格调整空间，而开放购买一旦价格体系崩溃就再难拉回来了。

根本上来看，蔚来这次租赁模式的试水更多还是想提升品牌影响力，虽然蔚来在欧洲已是小有口碑的国产豪车品牌，但是相比欧洲本土豪车品牌还是略显不足，在没有积累足够影响力的前提下推出定位高端且背书薄弱的品牌，那么极有可能因为在市场上遇冷而陷入不断打折降价的恶性循环，高端定位土崩瓦解，这与蔚来的愿景背道而驰。

蔚来部分车型的正式开卖，也让蔚来欧洲销量受到不小的关注，对于蔚来而言是一种挑战，也是一次全新的征程。虽然蔚来在欧洲的买断价格高于国内市场，但考虑到物流运输、品牌建设等成本影响，平摊到用户身上合情合理。而同为中国出口的比亚迪唐，在国内的售价仅为15万左右，来到欧洲起售价为7.2万欧元，折合人民币高达51万元，翻了三倍有余，如此看来蔚来在欧洲的定价堪称良心，在当地有着极强竞争力。

蔚来销售策略的转变，意味着蔚来真正意义上登陆欧洲，能否在欧洲市场站稳脚跟，让中国豪车立足欧洲，还要看蔚来之后具体的销售情况。但蔚来踏出的这一步，已经让蔚来多了一种“迈向未来”的可能性。