电车+PS5？索尼与本田的奇思妙想并不能抗衡特斯拉

最近索尼和本田联合成立了一家名为Sony Honda Mobility的合资企业，业内不少人士猜测索尼可能要布局新能源汽车市场。目前该公司并没有公布产品的品牌名称，不过有消息称索尼和本田已经有了详细的计划，其中就提到围绕索尼核心娱乐产品PS主机来打造一款娱乐汽车。

作为该公司的负责人，官川西泉在接受采访时表示，“我们正计划围绕音乐、电影和 PlayStation 5 打造一款电动汽车，这是我们对抗特斯拉的优势。”这位负责人此前是索尼人工智能机器人部门的负责人，其认为将PS5平台融合进汽车中从技术上是可行的。

而Sony Honda Mobility的董事长此前是本田汽车的负责人，他表示公司正在围绕内容来建立生产流程，并且预期在2025年在北美推出第一款车型。官川西泉补充道：“为了享受汽车中的空间，必须让它成为一个你不需要驾驶的空间。这方面的解决方案是自动驾驶。”

早在今年二月份，特斯拉创始人马斯克就对外表示，特斯拉正努力将Steam平台上的游戏库引入特斯拉电车。特斯拉的目标就是让用户能够在电车上直接玩到Steam游戏，同时开发者无需对游戏进行移植或是修改。

从硬件上来看，特斯拉在2022年生产的全部车型都更换为新一代娱乐系统处理器AMD Ryzen，拥有高达每秒10万亿次浮点运算能力，兼顾无线控制手柄和耳机，功率高达960W。在性能上已经可以比肩索尼的PS5主机，所以要流畅运行Steam游戏在技术上并不是问题。

而特斯拉一直都有OTA功能的传统，这意味着未来特斯拉车主能够通过OTA获得车机游戏功能。其实这两年以来，有关新能源汽车的娱乐属性已经有了很大加强，从原先的仅限音乐收音，到如今音影甚至游戏，越来越多车企看重汽车娱乐这部分。

例如理想的家庭SUV理想L9以及极氪的MPV极氪009，都着重对车内的娱乐系统进行宣传。索尼和本田的想法其实无可厚非，相比理想和极氪需要外接游戏主机，索尼干脆将PS5集成进汽车中，毕竟对于寸金寸土的车内空间，一个主机的空间也会影响舒适度。

但索尼和本田忽略的一点是，娱乐功能对于汽车而言是附加功能，而不是主打功能。新能源汽车最重要的就是足够智能化的现代驾驶座舱、足够舒适的驾驶体验和汽车服务，这些才是车主首要考虑的因素，即使一个游戏玩家再喜欢玩游戏也不会选择购买搭载PS5的电车，因为开车的玩家并不能直接玩游戏，而不开车的玩家在汽车选择上通常也不会有太大话语权。

所以特斯拉能把Steam带进智能车机的前提是，它已经是一个足够优秀的汽车品牌，能够带来非常好的驾驶体验和整车性能，游戏功能对于特斯拉而言是锦上添花的产物而非喧宾夺主的存在。如果索尼和本田没有考虑清楚这个问题，那么主打游戏和娱乐功能的第一辆索尼电车或许会以失败告终，又何谈抗衡特斯拉呢？