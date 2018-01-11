国际消费电子品类展会(CES)一直都是科技行业的风向标，在今年的CES大展上，无人驾驶汽车和智能语音助手无疑是最火爆的2个领域。这意味着，今年科技行业的两大发展方向。

不过，目前，无人驾驶汽车仍处于初步阶段，距离完全自动驾驶的L5级别还是有不小差距。这不，福特旗下的一辆无人驾驶汽车今天就发生了一起交通事故。



福特自动驾驶汽车发生车祸:两名试驾员受伤 系人为失误造成事故

据外媒报道，当地时间周三，福特投资的Argo AI公司的一辆自动驾驶汽车在匹兹堡发生事故，导致两名乘客受伤被送往医院接受治疗。据悉，本次事故是人为失误造成的

美国匹兹堡公共安全部门发言人艾丽西亚・乔治(Alicia George)表示，事故发生在上午10点左右，地点在North Shore和Troy Hill之间的16号大街和Progress街的十字路口。

乔治表示，一辆厢式货车闯红灯，撞到了福特的一辆自动驾驶汽车。车内有4名乘客，2名乘客受伤，他们在送往医院的时候状态稳定。事故发生地点距离Argo AI的车库约一英里。



福特自动驾驶汽车发生车祸:两名试驾员受伤 系人为失误造成事故

对于这起事故，福特表示：“我们知道Argo AI测试车卷入了一起事故，现在正在收集相关信息。我们的重点是确保车上的人员都是安全的。”

不过，福特发言人不愿透露当时该车是否处于自动驾驶模式，也没有说明Argo AI是否会在调查事故时暂停所有其他测试。按照福特计划，将在2021年大批量生产无人驾驶汽车，用于租车和专车服务。