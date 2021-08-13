特斯拉汽车中国市场7月份销量暴跌近70% 马斯克回应：缺芯导致的

作者：千年

特斯拉一直都是最受欢迎的电动车品牌，无论是国内市场还是国外市场，但是在7月份，特斯拉汽车在中国市场销量暴跌近七成，这是怎么回事？

据乘联会数据显示，2021年7月特斯拉中国批发销量为32,968辆(包括出口24,347辆)，也就是说7月特斯拉在华零售量仅为8,621辆，其中Model3为6,477辆，ModelY仅为2,144辆。

作为对比，特斯拉6月总销量为33155辆，中国市场销量为28138辆，出口量为5017辆。

这组数据意味着特斯拉汽车在华销量环比暴跌近70%。有网友认为是过去几个月发生在中国市场的“刹车失灵”事件导致特斯拉销量大跌，但特斯拉CEO埃隆・马斯克并不这么认为。

马斯克日前在社交平台上将7月份销量大跌的原因归咎为供应链限制。他表示：“在某些‘标准’汽车芯片方面，我们遭遇了极端的供应链限制。迄今为止，存在最多问题的供应商是瑞萨和博世。”

据小编了解，今年全球缺芯情况确实非常严峻，而且日本瑞萨电子在今年早些时候遭遇了工厂着火，让缺芯问题雪上加霜。另一方面，汽车行业对车载芯片庞大需求也让德国博世的芯片产能严重不足，虽然该公司在 6月份投资12亿美元新开设了一家工厂，但短期内还无法建成生产线。

由于这两家企业在全球汽车供应链占据重要地位，因此并非只有特斯拉一家车企受到影响。据了解，今年已经有不少车企因“缺芯”不得不停工减产，包括大众、丰田、日产、福特、沃尔沃等。

富士康母公司鸿海集团董事长刘扬伟近日表示，预计下半年半导体和零部件缺货的状况不会缓解，缺芯问题可能延续至明年第二季度。因此汽车行业的缺芯问题可能短期内无法解决，未来也不排除整车涨价的情况，各位网友要做好心理准备。