ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > Æû³µÆµµÀ

á°Í¼×·¹â12ÔÂ15ÈÕÈ«ÇòÊ×·¢ÁÁÏà

2022-12-08 10:02:05 Æû³µÐÂÎÅ

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾2022Äê12ÔÂ8ÈÕ£¬Îäºº¡¿12ÔÂ15ÈÕ£¬á°Í¼×·¹â½«ÕýÊ½È«ÇòÊ×·¢ÁÁÏà;ËüÊÇá°Í¼Ê×¿î½Î³µ³µÐÍ£¬Ò²ÊÇÊ×¿î´îÔØá°Í¼È«ÇòÁìÏÈµÄESSA+SOAÖÇÄÜ·ÂÉú¼Ü¹¹µÄ³µÐÍ¡£±¾´ÎÊ×·¢ÁÁÏà½«ÒÔÏßÉÏÖ±²¥µÄÐÎÊ½³ÊÏÖ¡£

á°Í¼×·¹â12ÔÂ15ÈÕÈ«ÇòÊ×·¢ÁÁÏà

  á°Í¼×·¹âµÄÉè¼Æ×ñÑ­¡°¹âÓ°ÃÀÑ§¡±µÄÉè¼ÆÀíÄî£¬¼Ì³Ð¸ÅÄî³µi-LandµÄºËÐÄÉè¼ÆÔªËØ£¬Õû³µÍ¨¹ý³µµÆÓëÔìÐÍÏßÌõ»Ã»¯³öµÄ¹âÓëÓ°£¬ÇåÎúËÜÔìÁËÔË¶¯Ö®Ïß¡¢ËÙ¶ÈÖ®ÏßºÍÓÅÑÅÖ®ÏßÕâÈýÌõÁ÷ÌÊ³µÉíµÄ¡°¹âÖ®Á÷Ïß¡±¡£Á÷³©µÄÏßÌõ¹´ÀÕ³öÔÈ³ÆÐÞ³¤µÄÉíÐÍ£¬²»½öÍ¹ÏÔÁËÕâ¿î³µµÄÔË¶¯¸ÐÓëËÙ¶È¸Ð£¬Í¬Ê±ÓÖ¸³ÓèÁËÕû³µÓÅÑÅµÄÆøÖÊ£¬ÐÎ³ÉÁËá°Í¼×·¹âµÄÌØ±ðÖÊ¸Ð¡£

  á°Í¼×·¹â´îÔØÁËÈ«ÇòÁìÏÈµÄESSA+SOAÖÇÄÜ·ÂÉúÌå£¬ESSA¼Ü¹¹×÷Îªá°Í¼×ÔÖ÷ÕýÏòÑÐ·¢µÄÔ­Éúµç¶¯ÖÇÄÜ¼Ü¹¹£¬¾ßÓÐÇ¿´óµç¶¯¡¢ÖÇÄÜ¼Ý¿ØºÍ¼«ÖÂ°²È«µÈºËÐÄÓÅÊÆ£¬±£Ö¤ÁËá°Í¼×·¹â×¿Ô½µÄÐÔÄÜ¼Ý¿Ø±íÏÖºÍ±ê¸Ë¼¶µÄ°²È«·À»¤£¬½øÒ»²½Ç¿»¯ÁËá°Í¼¶ÀÌØµÄ²úÆ·ÓÅÊÆ±êÇ©¡£¶ø×·¹âËùÓ¦ÓÃµÄ×ÔÖ÷¿ª·¢µÄÖÐÑë¼¯ÖÐÊ½SOAµç×ÓµçÆø¼Ü¹¹£¬¾ßÓÐ¸ßÐ§ÖÐÊà¡¢Ãô½ÝÏµÍ³¡¢ÖÇÄÜ»¥Áª¡¢¿ª·¢¹²´´ËÄ´óÓÅÊÆ¡£Æ¾½èÐÐÒµÁìÏÈµÄ¼¯ÖÐ¶È×î¸ßµÄSOA¼Ü¹¹£¬á°Í¼×·¹â½«ÎªÓÃ»§Ìá¹©¸ß¶ÈÖÇÄÜ»¯µÄ¼ÝÊ»¸¨ÖúºÍ¸öÐÔ»¯µÄ½»»¥ÓéÀÖÌåÑé¡£Æ¾½èÔÚÐÔÄÜ¡¢ÖÇÄÜ¡¢ºÀ»ªºÍ°²È«¸÷¸öÎ¬¶ÈµÄ×¿Ô½±íÏÖ£¬á°Í¼×·¹â½«ÖØÐÂ¶¨ÒåÖÐ´óÐÍºÀ»ªµç¶¯½Î³µÊÐ³¡µÄ¼ÛÖµ±ê×¼¡£

  ±¾´Îá°Í¼×·¹âµÄÏßÉÏ·¢²¼£¬³ýÁË½«ÔÚá°Í¼Æû³µµÄ¹Ù·½Æ½Ì¨(¶¶ÒôºÅ¡¢ÊÓÆµºÅ¡¢Î¢²©ÒÔ¼°¹Ù·½APP)Ö±²¥ÒÔÍâ£¬á°Í¼»¹½«Ð¯ÊÖÖÐÑëµçÊÓÌ¨²Æ¾­ÆµµÀ£¬ÔÚÑëÊÓ²Æ¾­¿Í»§¶Ë¡¢ÑëÊÓ²Æ¾­ÊÓÆµºÅºÍÑëÊÓ²Æ¾­Î¢²©ºÅ½øÐÐÈ«³ÌÖ±²¥¡£´ËÍâ£¬»¹ÓÐ³¬200¼ÒÃÅ»§¡¢ÐÐÒµÃ½ÌåÆ½Ì¨Í¬²½Ö±²¥×·¹â·¢²¼»á£¬¹²Í¬¼ûÖ¤Õâ¿îÊÐ³¡¸ß¶ÈÆÚ´ýµÄ¹ú²ú¸ß¶Ëµç¶¯³µÐÍµÄÈ«ÇòÊ×·¢!

  ¹ØÓÚá°Í¼

  á°Í¼ÊÇÒ»¼Ò¸ß¶ËÖÇÄÜµç¶¯Æû³µ¿Æ¼¼¹«Ë¾£¬×é½¨ÓÚ2018Äê¡£×÷ÎªÖÐ¹ú¡°Ôì³µÐÂÊµÁ¦¡±£¬á°Í¼³ä·ÖÕûºÏ¶«·ç¹«Ë¾³¬53ÄêµÄÔì³µ¼¼ÊõºÍÓÅÊÆ×ÊÔ´£¬ÒÔÓÃ»§ÎªÖÐÐÄ¹¹½¨´´ÐÂµÄÉÌÒµÄ£Ê½£¬ÖÂÁ¦ÓÚ³ÉÎª¡°ÖÐ¹ú¸ß¶Ëµç¶¯Æû³µÁìµ¼Õß¡±¡£á°Í¼¶¨Î»Îª¡°Áã½¹ÂÇ¸ß¶ËÖÇ»Ûµç¶¯Æ·ÅÆ¡±£¬ÒÔ¡°ÈÃÆû³µÇý¶¯ÃÎÏë£¬ÎªÃÀºÃÉú»î¸³ÄÜ¡±ÎªÆ·ÅÆÊ¹Ãü£¬Îªµ±´úÉç»áÐÂÖÐ¼áÁ¦Á¿´´ÔìÏÖ´ú¸ñµ÷µÄÃÀºÃÉú»î¡£

  2021Äê6ÔÂ£¬á°Í¼Ê×¿î³µÐÍ¡°ÐÔÄÜ¼¶ÖÇÄÜµç¶¯SUV¡±á°Í¼FREEÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬Í¬Äê 8ÔÂÆô¶¯½»¸¶£¬ÓÃ»§¸²¸ÇÈ«¹ú276¸ö³ÇÊÐ¡£2022Äê4ÔÂ7ÈÕ£¬á°Í¼µÚ¶þ¿î³µÐÍ¡°á°Í¼ÃÎÏë¼Ò¡±¶¨Î»¡°µç¶¯ºÀ»ªÆì½¢MPV¡±£¬Æ¾½èÊæÊÊ¿Õ¼ä¡¢ÊæÏíºÀ»ª¡¢ÎÂÅ¯¿Æ¼¼¡¢È«Óò°²È«µÈÁìÏÈÓÅÊÆ½«ÒýÁìÈ«ÇòMPV½øÈëµç¶¯»¯¡¢µÍÌ¼³öÐÐµÄÐÂÊ±´ú¡£á°Í¼ÃÎÏë¼ÒÔ¤¼Æ½«ÓÚ¶þ¼¾¶ÈÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬×î¿ìÓÚ7ÔÂ¿ªÆô½»¸¶¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

×îÐÂ×ÊÑ¶

÷È×åFlymeAutoÖ÷ÀíÈË¼Æ»®Æô¶¯

ÈÈÃÅÊÓÆµ

Ë«12»ªÎªMate50ÏµÁÐÖµµÃÈëÊÖ

ÐÂÆ·ÆÀ²â

¡¾ÊÓÆµ¡¿¹þ†ªA80Ì½Ë÷°æÌåÑé
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼