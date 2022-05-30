绝杀BYD海豹？哪吒S增程式纯电续航300km，网友：缺点只有一个！

作者：知寒

上半年还热度爆棚的“电轿四小龙”，如今在接连亮相之后却一个接一个令网友们失望。其中，舆论非议最多的无疑是比亚迪海豹，本来靠着年轻运动化风格外观风靡一时，结果发布后四驱版直奔30W元级别，特色技术配置包括iTAC智能扭矩控制系统、运动尾翼、麂皮顶棚、EC天幕居然还要再额外付费选装，算下来总价贵上加贵。

价格暴涨就算了，比亚迪海豹的车机芯片官方讳莫如深，迄今不知道明确型号。自动辅助驾驶系统全系最高支持ACC起停自适应巡航系统，连汉高配上的HWA高速变道辅助也惨遭阉割，车身总共才6个超声波雷达，还不如顶配宋和元。

针对这一配置疑点，或许比亚迪会在海豹正式上市时给出解决方案，但即便能有所反转，但不得不承认的是海豹目前用户口碑相比上市前已经有了大幅下滑。除此之外，零跑C01依然不温不火，而长安深蓝C385在最新媒体试驾亮相后，其简陋的内饰、高速领航辅助驾驶变成特殊车型专配、标准版连流水线转向灯都惨遭阉割等，也在网上引发新一轮热议。

看来看去，似乎只剩哪吒S了。在刚刚举办的粤港澳车展上，哪吒S增程版再次被展出，在内饰没有开放的前提下，其4980mm车长、1980mm车宽、以及2980mm的超长轴距空间，搭配其犀利化外观设计，19寸多幅轮廓和红色卡钳样式，以高颜值惊艳姿态征服了很多消费者。

与此同时，哪吒官方还趁热公布了哪吒S的电池相关技术。据介绍，哪吒S纯电版与增程版均搭载了其自主研发的“天工电池”，通过对电池结构安全设计、热管理系统、智能云端管理等方面的特殊优化，可以让哪吒S的冬季续航里程提升20%，同时减少2%的充电能耗，提升20%低温充电效率，让电动汽车有望摆脱“冬天不耐用”的诟病。

更让人惊喜的是，哪吒S增程版在纯电情况下NEDC续航里程为300km，是目前市面上增程式和混动式中纯电行驶里程最长的车型。官方表示，通过观察用户习惯得知，绝大多数电车用户平常习惯在30%电量左右进行补能充电，所以纯电汽车一次充满电，实际大概能跑300多公里，而哪吒S增程式可以彻底将电池耗光，真正实现市区纯电驾驶的魅力。

哪吒S增程式的综合续航总共可达1100km，纯电版续航里程标配CLTC715km。据此前爆料，哪吒S或将改变以往大家对于“增程式要比纯电版价格便宜”的传统认知，这或许就是因为电池和动力方面的成本原因。

在其余配置方面，哪吒S早先被曝光的内饰将拥有17.6英寸超大悬浮中控屏、13.3英寸仪表屏幕、12.3英寸副驾娱乐屏、AR-HUD抬头显示、高通8155芯片、麂皮拼接一体化座椅、前排通风加热腰托按摩、后排靠背角度调节、后排独立空调控制屏、21扬声器音响系统、主副驾头枕独立音响、全景调光天幕、全车麂皮绒材质覆盖、全车无实体按键设计、木纹中控面板装饰等等。

动力方面，双电机四驱百公里加速3.9s，峰值功率340kW，整体峰值扭矩600N・m，拥有单电机后驱版本，搭载扁线绕组电机，百公里电耗最低可达12kW/h，底盘为前双叉臂、后五连杆悬架。自动辅助驾驶方面采用华为MDC计算平台，总算力可达12Tops，顶配版搭载两颗激光雷达，其他版本为前800W像素双目+环视+周视雷达摄像头组合，配备自研TA OILOT4.0智能驾驶系统，支持城市领航辅助、高速领航辅助、自动泊车等功能。

不难看出，哪吒S从外观尺寸到智能座舱，再到自动辅助驾驶系统，几乎都是全方位“大满贯”堆料，没有明显短板可言。并且，按照之前官方所透露的售价区间，大概是在20~35W元区间内，超过30W元的很可能是搭载激光雷达和剪刀门的特殊版本，整体性价比非常高。

当然，哪吒S也并非没有缺点。有网友评价它的缺点时说只有一个，那就是“上市节奏太慢了”，从前年概念车亮相，到去年车展，再到今年车展，居然还是连内饰都看不见，而且它将在6月内开启预售，12月份才有望交付，是“四小龙”中交付最晚的车型，还大概率赶不上国家补贴和免购置税，好车是好车，但是节奏真的太慢了。

大家觉得“电轿四小龙”当中，目前谁最能让你感到满意呢？