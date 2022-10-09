蔚来进军欧洲四国，“只租不卖”的运营模式真的可行吗？

作者：骷

作为国内新势力造车三杰“蔚小理”中的蔚来，凭借扎实的技术和运营理念在国内取得了不俗的成绩，但蔚来并不满足于此，而是选择开辟新的市场，进军欧洲。

近日，NIO Berlin蔚来欧洲发布会在德国柏林举行，这也是继蔚来2021年进入挪威后在欧洲又一大动作。在这次发布会上，蔚来正式宣布将开启在德国、荷兰、丹麦以及瑞典四国市场的服务。但意外的是，这次蔚来在这四个欧洲国家仅仅推出了租赁服务，意味着用户无法在当地直接购买蔚来车型。

踏出如此重要的一步之后，蔚来创始人李斌在朋友圈发文：在世界日益割裂充满不确定性的当下，蔚来选择了一条难走的路，前方肯定满是坎坷与泥泞，但往更远方看，我们能看到光明。”

可以看出蔚来内部针对这一招险棋也有着不确定性，可一旦成功，将会拨开云雾见天日，守得云开见月明，给蔚来以后的全球化进程打下坚实的基础。

对此，李斌表示：“我们在中国都会被误解，在国外更难讲清楚蔚来是谁。这很正常。我们并不能要求人家去理解我们。我们在每个地方去只能被动地适应，大家可以想象在这个过程中，会有多少想象不到的困难。”

这次蔚来将会在四国市场率先推出ET7、EL7以及ET5三款车型，当地用户可以根据自身的需求来选择不同的配置和不同的电池容量，订阅时间最短为一个月，最长达到了五年。而订阅价格受车型配置、电池容量和订阅时间的影响，但价格普遍在1000-1500欧元之间。

以德国市场为例，当短租75kWh电池包一个月时，ET7订阅价格为1549欧元(折合10769元人民币)，EL7为1669欧元(折合11603元人民币)，ET5为1249欧元(折合8683元人民币)。

当长租75kWh电池包36个月时，ET7订阅价格为1199欧元(折合8336元人民币)，EL7为1299欧元(折合9031元人民币)，而ET5则为999欧元(折合6946元人民币)。这样的定价与当地BBA品牌汽车的订阅价格保持一致，不少人也针对这一定价提出了疑问。

针对这一争议，蔚来的总裁秦力洪也作出了回应：“价格跟保时捷、奔驰等相近，是合理应当的。很多人可能习惯中国产品就该比德国便宜，我们希望让价格回到它的本质。”

此外，其还表示，蔚来的整体定价内包含了一系列服务，包括维修、保险等，将整体服务价格打包进了租赁体系内。不同于其他品牌以低价租赁，但是需要额外出钱享受服务的策略，所以看起来蔚来的租赁价格会高一些，但本质上无需额外收费。

这也意味着蔚来打算在欧洲市场重建属于自己的价格体系，让用户去适应蔚来的定价策略，以此来改变欧洲用户对对国产汽车廉价的印象。

众所周知，受到诸多因素的影响，欧洲目前是能源危机的重灾区，格外缺电。截止2022年底，蔚来计划在欧洲建成20座换电站，而到2023年底，蔚来计划让这一数字变成120座。同时到2025年，蔚来打算在中国市场之外的市场建成1000座换电站，欧洲将占据大头。

蔚来创始人李斌认为，车辆最终会变成服务，归根到底是消费品。用户以前要操心的事情很多，蔚来希望简化用户服务的界面，通过各种尝试把车最后变成一个服务。根据调查，欧洲对于“订阅模式”的接受度很高，蔚来的这一次试水除了是进军欧洲的一次尝试，也抱着一种学习的态度。

可以看出面对这次尝试，蔚来当面还是相当有自信的，不过是否可行还需要欧洲市场的进一步验证。但不管怎么说，蔚来有勇气走出这一步，敢于打破传统车企的自我定义，已经让蔚来多了一种“迈向未来”的可能性。一旦这样的模式成熟，成功打开国外市场，有了成熟经验的蔚来可以反哺国内市场，将这样的“订阅模式”在国内铺开。

从蔚来传递出的信息中可以得知，蔚来早已将汽车作为服务，而非用户传统认知中的“奢侈硬件产品”，未来的汽车行业更多还是基于服务去给用户带来全新的认知。蔚来的提前布局，在其他市场的开疆拓土，或许能给国内其他的新能源汽车厂商带去一些新的想法，也可能重构整个汽车行业。