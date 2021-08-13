比亚迪进军欧洲市场！唐EV首车在挪威交付

作者：千年

凭借可靠的产品力，比亚迪已经成为市场最受欢迎的国产新能源汽车品牌之一。在乘联会刚刚发布的2021年7月新能源销量排行榜中，比亚迪秦Plus DM-i、比亚迪宋DM、比亚迪汉EV、比亚迪秦Plus EV、比亚迪元EV等王朝系列车型全都上榜。

于此同时，比亚迪新能源乘用车7月份销量同比暴涨262.7%、达50057辆，卫冕中国新能源乘用车月度销量冠军。

作为一家中国汽车厂商，比亚迪并不满足于中国市场的成果，还是要在国际市场上与国外品牌进行竞争。8月13日，比亚迪官方消息，当地时间2021年8月12日，比亚迪唐EV挪威上市暨首车交付活动在挪威奥斯陆举行。

作为全球首个达成百万辆新能源车下线的中国品牌，此次在挪威奥斯陆举行的首车交付活动意义重大，这标志着比亚迪乘用车业务正式落地挪威市场。

据比亚迪官方介绍，作为欧洲首发市场，比亚迪将在2021年内累计向挪威发运1500台唐EV，截至目前，比亚迪已向挪威累计发运超过600台唐EV，首批100台已于7月底顺利抵达。

值得一提的是，为了迎合当地消费者的使用习惯，在欧洲市场销售的唐EV车型去掉了汉字车标及汉字篆体，改成了BYD传统蓝色车标。另外该车型在配置上针对挪威当地法规和本地化需求进行定制化调整，售价为59.99万克朗(约合人民币464211元)。

另外，比亚迪唐EV车型也搭载了刀片电池，超高安全性能将吸引当地消费者购买。

目前欧洲市场电动车增长速度较快，相关配套设施也比较完善，而挪威更是其中欧洲电动化程度最高的市场之一，因此比亚迪选择将其作为登陆欧洲市场的始发站，是极为明智的选择。