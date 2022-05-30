售价稳超30万，华为问界M7新车将上市，余承东称百万级豪车定位！

作者：知寒

“纯燃油车时代会迅速结束，如果大家今天买车，还买燃油车，就像智能手机时代买功能机。”在刚刚举办的粤港澳车展上，华为消费者业务负责人余承东又说出了这样一则惊人言论。

不过，这还不算完。余承东在谈及问界M7新车时又说道：“我曾体验过一位客户的智能座舱，体验差到内心有一万头羊驼在奔腾，想骂人。”同时，他表示：“问界M7将完全超越丰田埃尔法、雷克萨斯LM等百万级豪车”。

据余承东透露的消息，问界M7将在今年6月底正式发布，并计划于7月底上市交付，进展速度方面非常快，很符合华为一贯以来的高效率“狼性作风”。目前，问界M7已经出现在赛力斯AITO官网上，定位于“豪华智慧大型电动SUV”。

乘胜追击，问界M7迈入30W元六座增程车市场

从谍照被曝光以来，外界对于问界M7的评价就是“对标理想One”。这一点从它的外观和配置方面可以得到很好地体现。问界M7的侧颜很像理想One，前后大灯也采用的是贯穿式设计，再搭配上20寸多幅式轮毂，估计日常很多人都很容易将两辆车看错。不过，问界M7采用的是隐藏式门把手，这倒是和理想One相对明显的不同

从车身尺寸上看，问界M7长宽高分别是5020/1945/1775mm，轴距空间为2820mm，相较于理想One的2935mm轴距还是小了不少，这也引发不少网友们的关心和疑问，才2820mm的轴距却要做出六座空间布局，问界M7的第三排真的能让人长时间乘坐吗？

恐怕这一答案要等它上市后才能被揭晓。动力配置方面，问界M7采用1.5T增程式四缸发动机，拥有单电机后驱和双电机四驱不同版本，预计和目前大卖的问界M5动力系统相差不大，从性能方面确实要比理想One的那套东安发动机方案好得多。

问界M7其实可以被看作是M5的“加长版”，所以它在智能座舱方面也是目前相似，包括搭载华为鸿蒙车机、HUAWEI SOUND音响系统、头枕音响等等。这些都是华为问界M5的核心卖点，也是很多人选择的重要理由，毕竟在智能座舱这块，华为鸿蒙车机的流畅度和智慧化绝对是业界第一。

问界M5涨价后的售价区间在25.98-33.18万元，那么比它更大的问界M7肯定更贵，可能猜测会来到28-35万元，但目前谁也说不准。

自动辅助驾驶系统是问界M5及M7的明显短板

理想One之所以能够成为市场爆款，除了它的家庭用车定位和全配置标配以外，它的自研AD辅助驾驶系统也十分重要。2021款搭载了地平线芯片和前视800W像素摄像头，可以实现NOA高速领航辅助驾驶，并且属于免费标配，无需车主额外付费。

尽管华为有着非常深厚和成熟的自动辅助驾驶系统解决方案，但它与赛力斯的合作中并未得到应用，问界M5上只能实现ACC自适应巡航等L2级别辅助驾驶，问界M7想必也是如此。从这一点上看，问界M5和M7颇让人感到遗憾。

如果只是将问界与传统燃油车来对比的话，在摆脱了燃油发动机的百年技术积淀以后，有了华为鸿蒙智能座舱加持，余承东的那句“百万级豪车定位”似乎也有点道理，但若是与其他电车新势力相比的话，超过30W元售价的问界M7或许也占不到什么好处，尤其是性价比方面。

当然，最让我感到疑惑的还是它2820mm轴距下的六座空间表现，究竟实际体验如何，太值得去深究了。