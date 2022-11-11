虚晃一枪，魅族发布FlymeAuto车机系统，但又没完全发布！

本周魅族宣布将会在周五发布全新车机系统FlymeAuto，早上十点魅族Flyme官微正式释出有关FlymeAuto的最新消息，不过却被网友吐槽发布了却又没完全发布。

前段时间，魅族大力招聘汽车领域人才，此举也引人遐想甚至传出魅族将要进军汽车领域的言论，后来吉利紧急出来辟谣。之后或许是为了平息舆论，魅族仓促宣布将推出FlymeAuto车机系统，令无数用户期待。终于等到发布日，魅族放出有关车机系统的信息却寥寥无几。

在宣传期间，魅族就声称将要改变车机系统上顽固的Dock栏问题，并且暗示将会带来车机系统上的Smart Bar。Smart Bar是魅族在魅族MX2机型所搭载的Flyme系统中首次推出的一种交互解决方案，主要是为了让魅族手机挣脱安卓生态三大金刚按键的泥潭。

早在安卓生态羽翼渐丰之前，三大金刚按键就成为困扰安卓手机的顽疾，也导致一众安卓机型无法做到如同iPhone一般简洁的正面设计，碍眼的虚拟按键或是实体按键不仅削弱了整机前面板的颜值，也让本就不富余的屏幕空间遭到挤压。

除了三大金刚按键之外，早期的安卓系统因为交互逻辑混乱，往往会在软件下方放置一个菜单栏，而有些App在底部已经有菜单栏的情况下顶部又会放置一个菜单栏。所以用户经常在比较古早的安卓手机中遇见这样的场景：打开一个App，底部是虚拟按键栏和菜单栏堆叠，顶部又是一个菜单栏。这样就导致用户屏幕空间被极度压缩，同时整体观感非常差。

魅族推出的Smart Bar就是为了让整合系统返回键和菜单键，同时将App的功能键集成在Smart Bar中，而Smart Bar可以根据不同App自适应功能键区域。如此设想在发布会上确实引来不少用户期待，不过在实际使用中却又惹得用户希望落空。

主要是当初手机厂商并没有形成生态，魅族的体量在App市场中没有足够的话语权，自然也就没有多少App愿意为魅族专门推出一个支持Smart Bar的版本，这也导致Smart Bar最后无疾而终。如今魅族将这个理念延续到车机系统上，今时不同往日，不知这次重生归来的Smart Bar能否实现当初魅族颇有前瞻性的抱负。

今日FlymeAuto车机系统有关Smart Bar的部分，魅族提到：在传统Dock栏基础上，增加动态自适应交互，智能匹配不同场景需求，直观呈现关键信息且不遮挡主屏画面。

从放出的海报来看，其实这种方式从设计理念上虽然延续了手机上的Smart Bar，却又延续的不够彻底。魅族并没有完全重做Dock栏，而是把Dock栏左边一小部分区域做了一层自适应效果，FlymeAuto可以根据适配的App和使用场景在这块区域直接展示关键信息，是一种比较讨巧的方式。

不过这样的改变并不足以支撑魅族之前的豪言壮语，从魅族释放出来的信号中能够解读出魅族其实想要重做整个Dock栏，但结果却是只做了一小部分。当初宣传说想要改变Dock栏占用屏幕空间的问题，如今看来更像是做了优化，而非带来革命性的变化。

不过好的交互往往需要不断迭代，从Smart Bar到后来被用户盛赞的mBack，魅族用了3-4代的机型才完成交互蜕变。所以有理由相信，魅族依然会跟车机系统的Dock栏死磕，直到类似mBack这样能从根本上解决用户体验的全新交互出现，魅族才算对Dock栏完成大刀阔斧的改造。

FlymeAuto作为Flyme在车机系统中的延伸，自然Flyme最核心的设计理念“以人为本”同样被FlyemAuto所继承。FlymeAuto为了解决用户大量临时性交互需求，将手机上那套小窗模式一并带到车机上。车主可以在不干扰当前操作的情况下，轻量打开应用，临时介入，能够减少应用切换之间的割裂感。

最后FlymeAuto同样拥有魅族手机上备受好评的“节日壁纸”功能，不同的是FlymeAuto是节日桌面，通过全3D渲染场景桌面带给用户人文关怀的同时，配合特殊节日交互式彩蛋，给用户带去浓厚的生活气息。

不过对于大多数用户而言，这次FlymeAuto带来的功能点实在过少，对于一款全新车机来说只能算是冰山一角。但是考虑到魅族才刚刚加入吉利不久，想要完整重塑一个车机系统，需要不少打磨时间，所以也算情有可原。

目前释出的信息让不少用户十分期待最后的成品FlymeAuto，魅族的Flyme系统一直被誉为国内最好的OS系统之一，在细节方面的打磨可谓炉火纯青，能够给用户带来最佳使用体验的同时，还能结合自己的理解创新功能。抱有一颗工匠之心的魅族，也让FlymeAuto未来可期。