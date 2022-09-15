沃尔沃将批量生产电动卡车，最大输出666马力！

作者：骷

有消息称，目前沃尔沃卡车正在开始批量生产该公司最重要的产品系列的电动版本，即重型卡车：沃尔沃 FH、沃尔沃 FM 和沃尔沃 FMX，这三种型号的卡车约占公司销售额的三分之二。

沃尔沃在全球范围内拥有六款电动卡车车型，同时这些车型也是业内最广泛的电动卡车系列。对此，沃尔沃卡车总裁表示，“这是一个里程碑，证明我们正在引领行业转型。距我们首次展示重型电动卡车还不到两年。现在，我们正在增加产量，并将这些出色的卡车交付给整个欧洲的客户，随后还将交付给亚洲、澳大利亚和拉丁美洲的客户。”

沃尔沃卡车总裁还补充道，“我们已经售出大约 1000 辆重型电动卡车和超过 2600 辆电动卡车。我们预计未来几年销量将显著增加。到 2030 年，我们在全球销售得至少 50% 的卡车是电动的，”

沃尔沃最新推出的FM、FMX、FH这三款重型纯电动卡车则主要是应对中短途物流的区域配送、长途干线运输、工程建筑及非铺装路面用车等场景。也就是说，目前沃尔沃旗下的FE、FL、VNR、FM、FMX、FH等各类产品已经全面实现从燃油向新能源化转变，而且几乎能够对应大部分用户的运营工况，实现了产品矩阵全覆盖。

在FH、FM和FMX的纯电动版产品上，沃尔沃卡车对变速箱进行了特别改装，以适应多电机的动力传动过程。这三款车提供双电机和三电机两种配置，三电机最大功率输出达到490千瓦(666马力)，性能方面确实比较强悍。同时在沃尔沃还将先进牵引力控制管理系统下，可以让车辆更加平稳安全的行驶。

除此之前，沃尔沃还推出了全球首款零排放氢燃料电池铰接式运输车原型。据悉，沃尔沃HX04所采用的燃料电池通过将氢气以及氧气结合来产生化学反应并产生电车，从而为卡车提供强劲的动力，在这个过程中，水蒸气将是唯一的排放物，大大减少空气污染问题。

从原理来上看，燃料电池工作的方式与电池并没有太大差别，最大的区别就是燃料电池是通过氢气自主发电，而非外接电源充电。采用氢燃料电池系统的车辆，在日常运行时间以及续航里程上都能做到与内燃机驱动不相上下。根据官方的信息，沃尔沃HX04车型可以在7.5分钟内充满12公斤的氢气，并能够持续运行大约4小时。

可以看出，沃尔沃一直在深耕卡车领域，这也是因为目前许多市场对电动卡车的需求迅速增长。其中一个驱动力是运输买家需要转向无化石运输，以实现可持续发展目标。沃尔沃卡车的电动产品组合可覆盖当今欧洲运输的所有货物的约 45%，市场的强劲需求使得沃尔沃敢于下功夫去开拓这一领域。