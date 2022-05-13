真会玩，极氪5月涨完价6月接着涨，拿涨价当“销量秘籍“？

作者：知寒

在国产纯电汽车产品中，有这么一款车，它发布时热度万人空巷，但却因上市后的官方减配而饱受质疑;它被用户评为30W元内机械素质表现的“天花板”，却又因车机软件严重卡顿而闻名全网;它搭载了MobileEye最新的旗舰级自动辅助驾驶芯片和硬件，但上市一年来至今连个LCC车道居中和保持都尚不支持。

而现在，自带无数舆论光环的它又玩起了崭新的骚操作，拿花样百出的“变相涨价”当作刺激销量的「武功秘籍」，惹来新老用户纷纷啼笑皆非。它就是极氪001。

5月13日，极氪官方发布公告宣布，自极氪001开启交付以来，始终以用户需求为核心，不断提升用户购车和拥车体验。受到上游原材料价格持续上涨影响，极氪001 WE版决定自6月1日起新订单取消免费赠送充电桩和免费升级21英寸轮毂等下订权益，改为标配19英寸轮廓。

从公告中我们得知，充电桩和21英寸轮毂总共价值17599元，这就意味着6月之后的极氪购车新用户要比之前变相贵了这么多钱。而这已经不是极氪首次涨价或者取消部分权益，再联想它上个月的表现和提前给出涨价公告，这当中的意味非常鲜明。

5月涨完6月接着涨

众所周知，今年上半年汽车行业上游原材料大幅涨价，尤其是电动汽车遭受影响巨大，基本上所有车企都不可避免的宣布终端涨价，将成本全部转嫁给消费者身上。对此，大家也都表示能够理解，所以此前极氪001在4月份宣布提前涨价的时候，大家并没有产生不满，相反还相反还迅速下订新订单，避免自己后续吃亏。

4月22日，极氪官方宣布001涨价方案，自5月1日起，WE版车型取消5000抵10000膨胀权益，相当于变相涨价5000元，而YOU版车型则取消5000抵7500元权益，同时售价提高18000元，总共比原价贵了20500元。

因此，到了5月1日，极氪特别积极地宣布了自家4月销量和订单量。4月份共交付2137辆，环比增长19%，从上市以来截止到4月30日，共累计交付量为16385辆。最惊人的是，由于极氪提前宣布5月涨价，所以4月份新订单量首次破万，都快赶上发布以来的累计交付量了。

很明显能够看出，极氪001的第一轮涨价，令其新订单量暴涨。

但这时候，极氪官方表现出了它最“贪婪”的嘴脸。5月才过去不到一半，又接着宣布了6月的二次涨价方案，而且力度比上次更甚，理由还是“上游原材料涨价影响”，问题关键在于其他车企却在此时没有二次涨价，极氪是唯一一家。

对此，有网友表示极氪真会玩，4月宣布YOU大涨，刺激一波用户订单量，然后5月宣布WE版大涨，再刺激一波用户订单量，这种操作太骚了。

涨价不断，用户体验却一直不合格

到目前为止，还没有一款国产纯电汽车的用户口碑，能像极氪001这样极度的两极分化，哪怕是蔚小理、零跑、哪吒等新造车企业。用一句话来总结：极氪001就是机械素质上的“巨人”，软件智能上的“矮子”。

自上市以来，极氪001面临了很多次用户问题反馈，包括早期的刹车异响、座椅偏硬且易褶皱、车身异响等，还有很多001车主都曾反应过的车机卡死、自动重启、功能失灵等现象。

而令用户感到难受的是，极氪001分明搭载了两颗最新的MobileEye Q5H高阶自动辅助驾驶高阶芯片平台，车身并配备了7颗800W像素长距摄像头、1个250m超长感知毫米波雷达、12个短距毫米波雷达、4个环视摄像头等极为丰富的融合传感器硬件，可以说在目前30W元级别内硬件感知堆料妥妥地第一梯队水平。

但它至今连最基础的LCC车道居中和保持功能都无法实现，在今年3月份的OTA升级中仅推送了带排队功能的ACC自适应巡航，是目前同价位纯电智能汽车中的末流水准，甚至连燃油车都比它要强。

可以明显看出，这并非极氪001本身的硬件不行，而是极氪官方软件团队与MobileEye中国区在软件算法研发层面的不足导致，其落后的车机表现就是最突出的例子。

如今，极氪非但不抓紧时间和精力去认真完善自己的软件研发水平，反而在涨价和营销上大搞花样，明明一款大概率会成为国产30W元内综合表现最为优秀的车型产品，却被弄成现在这个“半成品”状态，不得不说简直太让人感到遗憾和失望了。