魅族官宣FlymeAuto本周五发布，准备对车机屏幕Dock栏动大刀？

前段时间，网上就盛传魅族将会进军汽车领域，推出自有品牌的汽车产品。然而当日深夜，吉利方面紧急辟谣。随后，魅族猝不及防公布了FlymeAuto车机系统，并且宣称该系统是Flyme在智能座舱之上的延续。今日，魅族正式官宣，将在周五发布FlymeAuto车机系统，并且从海报中透露出将要带来全新车机屏幕Dock栏交互方案。

其实关于魅族和Dock栏的死磕，早在十年前就已经开始。当初安卓系统并非是如今全面屏手势当道，而是普遍采用三大金刚按键，可以是虚拟按键也可以是实体按键。魅族则是另辟蹊径，推出采用小圆点的魅族MX2，同时在系统层面使用Smart Bar这样一个旨在整合软件Dock和系统Dock的交互方式。

经历过安卓初期版本的用户一定记忆深刻，那时候系统底部有一个系统Dock栏，有多任务按键、桌面按键以及返回按键。而当打开微博这类自带Dock栏的应用时，往往在手机底部就会出现软件和系统两个Dock栏叠加的景象，甚至在一些还有顶部菜单的软件中能够一览上面一层菜单栏，下面两层Dock栏的盛况。这样一来不仅有碍于观感，同时让当初本就不大的手机屏幕在适用面积上雪上加霜。

而魅族的Smart Bar则是期望适配软件底部Dock栏顶部菜单栏以及系统Dock栏，将三合三为一，根据不同页面进行不同按键功能变化，完整融入软件中。魅族当初的想法非常美好，可惜由于并没有太多厂商响应魅族号召，尤其是一些第三方应用魅族无法做到全覆盖，造成的后果就是Smart Bar依然和软件的Dock栏堆叠，并没有解决这一问题。魅族无法像鸿蒙生态一样让厂商适配Smart Bar，也就导致该功能最后无疾而终。

后来魅族并没有放弃与Dock栏的死磕，为了最大程度减少手机正面按键以及底部Dock栏的影响，魅族推出mBack，用一颗按键实现多个功能的方式完美解决了这一难题。好的交互是需要不断迭代的，而mBack也成为当年手机厂商默认的操作方式之一。

如今魅族Flyme的战场从手机转移到车机，这次FlymeAuto依然打算从Dock栏入手。魅族放出的海报中写道：因为讨厌白白占用屏幕空间的「三大金刚键」，我们创造了Smart Bar。现在，我们又开始讨厌白白被占用的车机屏幕Dock栏了……

只能说，魅族依旧还是那个尊重用户体验的魅族，一上来就延续手机上的传统，准备对车机系统底部Dock栏进行大刀阔斧的革新。目前还尚不可知魅族会采用怎样的形式来改变目前车机系统底部Dock栏的形态，或许会在车机上重现当年的Smart Bar，又或许会开发出一套完美适配大屏的手势操作。

但不管是哪种方案，魅族一定不会停下与Dock栏死磕的脚步，带来给用户最佳的使用体验。而在魅族官宣FlymeAuto系统时就曾表示：FlymeAuto将延续Alive Design设计理念，化身与你同行的伙伴，感知并理解你的需求，建立人与人、人与物、物与物之间的互联互通，最终实现多终端、全场景、沉浸式融合体验。更简洁、更高效、更智能，我们希望赋予FlymeAuto不同于传统车机的灵动感与生命力，也希望它能在不远的将来，为魅友以及更多智能汽车用户带来前所未有的智能出行体验。

魅族这个品牌从当初的「小而美」、追求「骷拧姑姥В到如今更加注重用户体验，追求「更简洁」、「更高效」，始终秉持尊重用户的理念，打造出“曾踏足山峰，也跌落深渊”的Flyme系统，如今，这份传承来到FlymeAuto手中，无比期待。