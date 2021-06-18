鸿蒙汽车来了！华为HarmonyOS-A智能座舱将在今年装车

作者：千年

华为鸿蒙HarmonyOS自从发布以来一直受到各行各业的关注，根据华为的介绍，这是一款面向物联网时代的操作系统，可以用于各种智能硬件，包括智能汽车。在6月18日举办的第11届中国汽车论坛上，华为智能汽车解决方案BU总裁王军透露，HarmonyOS-A智能座舱操作系统是目前唯一一个开放的座舱系统，并将在今年开始装车。

王军还表示，“基于HarmonyOS车机系统，我们已经与80多家软硬件伙伴们展开深度合作。”这意味着未来HarmonyOS车机系统会出现在多个品牌的智能汽车产品上。

相对于传统车机系统，HarmonyOS车机系统的优势是能够做到硬件即插即用、可替换升级、多样化硬件之间互联互通，并通过API接口开放给应用，快速开发全场景覆盖、多设备协同的座舱系统，为消费者提供个性化、智能化、多样化的服务体验。

值得一提的是，已经上市发售的北汽极狐阿尔法S华为HI版已经成为全球首个搭载HarmonyOS车机系统的智能车型。此前，极狐官方还表示，HarmonyOS车机操作系统将通过一芯多屏技术，完成多并发、多用户、多任务的处理，实现应用极速启动并协同车体的多个部件，满足出行场景需要。

不久前，北汽极狐阿尔法S华为HI版的车机体验视频在网上流传，通过视频中华为工作人员的演示，HarmonyOS车机系统能够与其他搭载HarmonyOS的设备进行无缝协同。比如搭载HarmonyOS的智能手机可以将应用无缝流转到车机系统上，共享一整套软件生态。

另一方面，在应用流转后，该操作不会打断用户正在进行的软件体验。比如用户进入汽车内部空间后，手机上正在播放的音乐会自动流转到车机系统上，并且播放进度保持不变，视频应用同理。简单来讲，当用户从其他场景切换到汽车内场景时，整个体验是无缝的，完全不割裂的。

除此之外，得益于HarmonyOS的强普适性，将方便车机与更多智能设备进行连接，甚至可以无缝连接办公场景和家庭场景。由此可见，HarmonyOS的万物互联想象空间非常大，让我们共同期待它的后续发展。