极氪009座舱配置公布，内饰极尽奢华，内部空间让人直呼心动！

今日，极氪官方发布了极氪009的部分座舱信息，并且号称其为“空中大平层 Penthouse” ，新车将于11月1日20:00正式上市发布。

很早以前，极氪就正式宣布将推出旗下第二款也是首款豪华MPV车型，并将其命名为极氪009。据悉，极氪009是全球首款纯电豪华MPV，将基于SEA 浩瀚架构打造。并且官方宣称，极氪 009 以SEA浩瀚智能进化体验架构为技术基础，拥有了更充裕的空间进行规划，为第二、三排打造了商务工作/休闲娱乐皆宜的“兼衡一室Flexible Space”。

早前，网上就放出过极氪009的谍照。随即极氪官方就大方地放出了极氪009的官方外观图，从图片中可以看出，极氪009前脸采用了大面积镀铬装饰，整体辨识度拉满，官方称该车前脸采用了“光之泉”的设计理念，格栅内部所配备的 154 颗点阵式 LED 光源可呈现出流光式点亮效果，同时官方称其日间行车灯组为“光之痕”设计，内置 32 个独立发光灯组也可实现流光式点亮效果。

极氪009还采用了分段式的天窗设计，前排配备了一小块天窗，中间则是用车身进行隔断，第二排以及第三排使用了面积更大的天窗，这样做的好处就是能够带来更好的通透性。并且官方图中的内饰采用了白色设计，跟之前的谍照保持一致。

值得一提的是，极氪009将全球首发宁德时代的麒麟电池，早些时候有消息称，宁德时代麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，首批量产电池将于明年第一季度装载于极氪009系列上市。此前，宁德时代称麒麟电池将于2023年量产上市。

据相关人士猜测，极氪009在动力方面很可能会采用极氪001上的那套动力总成，提供单电机后驱以及双电机四驱系统，前者最大功率200kW(272马力)，CLTC续航里程为732km;后者最大功率400kW(544马力)，CLTC续航里程分为536km、615km以及650km三种。

而从申报信息中能够看出，极氪009搭载双电机，单电机功率为200千瓦，最高时速190km/h，整车长5209毫米，轴距3206毫米。极氪009整车质量为2830公斤，拥有265/45 R20轮胎规格，额定载客6人，搭配两种轮圈样式，前格栅可选装高亮版本。

而内饰方面，极氪009的6席座椅均采用符合人体工学的包裹式设计，并标配全粒面真皮面料。官方称天然皮质全粒面更加细腻，触感更加舒适，并在透气度、抗磨抗污等方面全面领先。同时，为了保证拥有极致宽敞的乘坐体验，极氪009二排拥有宽大的真皮扶手并配备了杯架、可以盲操的仿形座椅调节按钮以及精致的真皮桌板。

极氪009的第三排座椅甚至可以完全放平，官方称在全家出游的场景中，为孩童打造一个更宽敞的“乐园”。与此同时，15.6英寸中央吸顶屏支持SWITCH接入/无线投屏等丰富的功能生态。根据此前官方公布的信息，极氪009车内前两排座椅都将配备头枕音响，侧滑门位置还增加了被官方称为Smart Bar的触控式液晶屏，用来控制后排空调、车窗、遮阳帘等功能。

极氪009这次放出的消息十分有限，但还是能够看出极氪009拥有极为宽敞的后排空间。对于MPV来说，后排空间的舒适与否很大程度上决定了用户是否愿意购买该车型，所以极氪009从目前来看，后排无疑是十分奢华的。

不少网友在看过极氪009的内部空间后都表示十分心动，娱乐和工作兼顾，同时得益于电池动力，在噪音方面的控制相比油车也有着不小的优势。从之前埃尔法的受欢迎程度来看，许多青睐MPV车型的车主基本上预算都在100W左右，而极氪009的价格区间很大可能在60-80万之间，有着相当强的竞争力。