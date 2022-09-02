三轮车上天了？全球首辆三轮飞行车获准试飞！

作者：骷

在我们的印象中，汽车一直是陆地上的产物，不过也有许多科幻电影，将汽车搬上天空的舞台，飞天汽车成为未来的交通主角，如今，这一愿景或许正在成为现实。

总部位于美国俄勒冈州的萨姆森天空公司耗时 14 年研发出了一台可以飞天的汽车，不过这辆汽车并不是常规的四轮飞行汽车，而是一辆三轮飞行汽车。这辆车价值 14.3 万英镑，约合人民币115.4 元，名为 Switchblade，中文名为刀锋。

目前这辆三轮汽车已经获得美国联邦航空局试飞许可，也是全球首辆获得该许可的可飞行三轮汽车。这辆汽车长 5.1 米、宽 1.8 米，可停放在普通车位上，通过三个轮胎行驶。当用户将该车开到机场时，三轮汽车可在 3 分钟内展开机翼和机尾，成为一辆飞机。

萨姆森天空公司 CEO 兼设计师 Sam Bousfield 表示，Switchblade 三轮汽车可达到每小时 98 英里的时速(约 157.72 公里)，达到了起飞速度，可以起飞!不仅如此，目前已经有两千余位用户预定 Switchblade ，预订者遍布 52 个国家。其中，早期预订用户包括 NASA 工程师、航空公司飞行员、企业家等。

不过想要拥有一辆刀锋三轮汽车似乎并不容易，首先在支付17万美元取车后，买家还需要自己组装汽车零件。此外，想要开着它上天，还需要取得飞行执照。最重要的是，起飞以及降落都要都必须在机场进行。

早在20世纪40年，当汽车以及航空技术都有了相当大的发展之后，福特公司创始人就曾大胆预言，飞行汽车迟早会出现在人们的视野中。2009年3月，首辆飞行汽车在美国实现了首飞，降落后仅需一个按钮就能将机翼折叠并且驶上高速公路。

2022 年 8 月 25 日，由英国皇家航空学会中国 (上海) 代表处主办的AAMIC 未来空中交通国际论坛在上海举行。吉利科技集团旗下沃飞长空在论坛上公布了自研的 5 座级飞行汽车 TF-2 全尺寸技术验证机及研制进展，预计 2022 年底实现首飞。

TF-2 是沃飞长空独立研发的一款纯电垂直起降 5 座级飞行汽车/eVTOL，可满足城市内/市域间零排放、低噪音、高频次商业运营的使用需求。TF-2 具备满足典型使用场景合理可行的产品能力，具备有竞争力的运营经济性与出众的构型扩展能力，能够以直升机 1/4~1/6 的运营成本提供涵盖城市圈，从高端商务到普惠大众的出行服务。当前 TF-2 全尺寸技术验证机已完成总装下线，预计 2022 年底实现首飞。

不过TF-2的整体造型还是更加偏向飞机，而车企对于飞行汽车的探索将继续，不会止步于此，对于未来飞行汽车的形态，目前还是众说纷纭。