比亚迪荣登11月新能源销量第一！DM-i车型供不应求，正加紧生产

作者：千年

近日，比亚迪发布11月产销快报，旗下新能源车型销量再创新高。数据显示，比亚迪集团11月共销售汽车98340辆，同比增长82%，其中新能源汽车销量达到91219辆，同比增长241.77%，成为中国新能源汽车销冠品牌。

比亚迪新能源汽车销量能够快速增长，很大程度上是依靠旗下DM-i混动车型的热销。自比亚迪今年3月份推出DM-i超级混动以来，秦Plus DM-i、宋Plus DM-i以及唐DM-i三款搭载该混动系统的车型彻底获得爆发，几乎每一款DM-I混动车型都成为了爆款。

比亚迪近期上市了宋Pro DM-i车型，首发当天就获得了18116台订单，毫无疑问这又是一款爆款产品。

由于比亚迪DM-i车型大受欢迎，目前比亚迪积累的DM-i车型订单已经达到20万台，部分车型交付期被迫延后，目前交付期已经长达4个月了。

12月6日，有比亚迪投资者兼粉丝询问，唐DM-i尊荣版何时能够交付，比亚迪官方回应称“公司 DM-i 各车型上市后广受市场关注及认可，订单需求强劲，公司正积极加速生产节奏以满足用户需求”。

为什么比亚迪混动车型这么受欢迎？

目前，全球市场对于0排放纯电汽车的普及程度仍然十分低下，尽管中国市场已经大举向新能源汽车转向，但充电桩等基础设施的建设还不够完善。因此在市场更加广阔的中小城市中，大量家庭对于混动车型的需求要远大于纯电车型。

比亚迪DM-i超级混动技术依靠发动机和电动机的动力来驱动车辆，兼具燃油车和纯电车的优点，无需担忧续航里程，并且更加省油节能，从而能够快速下沉市场，加速对燃油车的替代进程。

比如10万元价位的比亚迪秦Plus DM-i就深受中小城市居民用户的喜爱。作为一款紧凑型家轿，秦Plus DM-i的百公里油耗仅为3.8L，动力加速7秒级，纯电续航最高110公里。

比亚迪秦Plus DM-i对比同价位的日系混动车型拥有多方面的优势，动力、优化、政策等方面都有较大的优势，性价比无与伦比。