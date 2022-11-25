魅族FlymeAuto主理人计划启动，全新方案释出

自从魅族被吉利收购以来，不少声音认为魅族会入局新能源汽车市场。后来事实证明魅族确实借着吉利的东风进入了汽车市场，但不是打造魅族汽车，而是推出魅族FlymeAuto车机系统。在魅族启动FlymeAuto主理人计划之后，11月25日魅族公布了该活动的第一期作品，或许之后能在完整的FlymeAuto中窥见这些方案的身影。

在魅族此前有关FlymeAuto的宣传中，就透露出要改造车机系统上顽固Dock栏的想法，并且会以手机上Smart Bar的方式来重做车机系统Dock栏。Smart Bar是魅族在魅族MX2机型所搭载的Flyme系统中首次推出的一种交互解决方案，主要是为了让魅族手机挣脱安卓生态三大金刚按键的泥潭。

魅族在放出的实际演示中提到：在传统Dock栏基础上，增加动态自适应交互，智能匹配不同场景需求，直观呈现关键信息且不遮挡主屏画面。从放出的海报来看，其实这种方式从设计理念上虽然延续了手机上的Smart Bar，却又延续的不够彻底。魅族并没有完全重做Dock栏，而是把Dock栏左边一小部分区域做了一层自适应效果，FlymeAuto可以根据适配的App和使用场景在这块区域直接展示关键信息，是一种比较讨巧的方式。

此外已经公布的FlymeAuto功能为小窗模式和节日壁纸， 比起此前对FlymeAuto系统寄予厚望的用户而言，这样的功能点显然无法支撑用户的期待。不过对于在车机系统上刚刚起步的魅族而言，这还只是第一步。

后来魅族开启FlymeAuto主理人计划，旨在与用户共创FlymeAuto系统，一起提供优秀的车机系统方案。在放出的第一期作品中，就包括系统层级融合“车钥匙功能”，以达成免APP开锁/锁车的功能。这种方案可以将车钥匙集成进系统下滑栏中，避免打开APP的繁琐，还是有相当实际的应用意义。

另一种方案是给予这个功能模块更多能力，例如访客解锁、后备箱解锁、临时解锁、空调预制冷制热等，可以通过长按功能区中的“车锁”按钮开启详细功能，进一步精简操作步骤，带来更加便捷的使用体验。

在此基础上，用户还提供了两种自动解锁的方案。第一种是使用5G网络同步手机位置信息，当用户靠近时可以进入预解锁状态。不过这项功能对于一些地下车库而言会存在诸多限制，例如GPS信号或者是5G信号等问题都会影响实际的定位精度。

还有一种方案则是让手机和座舱同步加入UWB芯片，以实现高精度的识别车主方位，靠近自动解锁/离车自动上锁。UWB不同于传统的通信技术，它通过发送和接收，具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来实现无线传输的。由于脉冲时间宽度极短，因此，它可以实现频谱上的超宽带(带宽在500MHz以上)。

得益于UWB芯片自身的特性，能够提供更高精准度的室内定位，所以这个方案相对来说会更加靠谱，但是涉及到硬件层面，成本上会更高一些。除去有关门锁的方案，这次几个作品中，受关注度最高的还是通过手机语音控制车机的方案。

这种方案同样需要从系统层级打通手机和车机，通过魅族的Aicy助手来遥控车机，例如Aicy远程开关空调、打开车门等操作。这个功能让车主解放双手，更具实际意义。最后一个方案是车机同步手机日程信息，例如某一天要坐飞机去某地，那么车主上车后车机会弹出提示，能够一键开启去往机场的导航。

虽然目前魅族FlymeAuto还处于前期阶段，主理人计划也才公布了第一期作品。魅族Flyme在手机时代就被不少用户誉为国内最好用的OS之一，将细节扣到极致，并且结合自身的创新推出众多改变用户使用习惯的全新功能。始终坚持以用户为本的魅族，FlymeAuto同样让人期待。