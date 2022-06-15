吉利收购魅族，车企造的手机，你敢买吗？

作者：知寒

早先爆出的「吉利或收购魅族」的传闻终于得到证实，珠海小厂找到了资本雄厚的金主爸爸，创始人黄章系的控制权被全面削弱，无论是在行业内还是普通用户看来，魅族这次真的是有希望站起来了。

6月13日据官方信息公示，李书福名下的星纪时代已与魅族科技签署协议，拟收购其79.09%股权，并一举成为最大股东。随着吉利系的接手，不仅淘宝中国将彻底退出对魅族的控股，并且创始人黄章的股权也从27.23%降低至9.79%。这意味着吉利将从此成为魅族的绝对控制者。

从收购这一动作来看，吉利是国内率先重视起「车机互联」终端融合的传统车企。它明显垂涎魅族在手机软硬件设计与制造方面的能力积累，同时抢先布局未来智能车机互联融合的竞争赛道。而对于魅族，获得了来自吉利的资金和资源支持后，在手机领域内也有了和大厂比拼的底气。

更关键的是，魅族虽成也黄章，但败也黄章。如今在吉利系取得完全单独控制权后，魅族终于可以摆脱再创始人风格体系束缚，拥有了更自由的发挥空间。

车企造手机，风潮渐起？

很多人都觉得，收购魅族或许能够改变目前吉利系市场表现极为拉胯的车机系统，毕竟有华为鸿蒙OS珠玉在前，“手机厂商做车机无疑属于降维打击”。事实上，以魅族Flyme团队的研发能力，吉利车机确实值得期待。但我认为，吉利收购魅族的真正主要目的，还是造手机。

车企造手机，最终依然服务于汽车，这是一个非常巧妙的闭环逻辑。在软件定义汽车时代，智能座舱的重要性不言而喻，苹果CEO库克就曾说过：“智能汽车将是移动设备的终极形态。”然而，汽车再智能也无法取代手机的地位，光是便携性和普及性都远远不如，所以在万物互联时代下，智能座舱与手机一定是紧密相连的。

用最简单的例子便能证明这一点，目前无论你驾驶的是哪种品牌汽车，只要它支持苹果CarPlay，你肯定会在开车前打开它。也就是说，手机可以取代汽车的部分智能化，但汽车反过来却不能，因为人只要一离开车就切断联系了。

车企想要在未来打造出最强智能座舱，或者是不把主动权交给手机厂商，又或是面对小米华为等手机厂转型造车的竞争压力，都必须加强自己的软件研发能力，试着去做手机。

吉利并不是第一个想要造手机的车企，电动车领域内特斯拉和蔚来等都明确表达了相同的意愿。今年5月份，蔚来创始人李斌在采访时表示：“蔚来将在不久后推出手机，会和蔚来电动汽车搭配。”

车企造手机，核心还是最终为汽车的智能化、网络化、信息化所服务。

车企造手机，你敢买吗？

跨界在互联网时代似乎是一件非常容易的事情。随着供应链的公开透明化，科技厂商只要有钱，想造啥都行。在过去，手机厂商已经跨界智能电视、智能家居硬件、耳机手表等可穿戴设备等等，如今又要去造车。而反过来，车企造手机显然也不难。

但难得是，车企造出来的手机，人们会买吗？一方面，软件研发能力是车企最欠缺的短板，从市面上一众拉胯的车机表现就能看出，拿着高通最近几代的骁龙芯片所造出的车机平板，流畅度还不如安卓原型机，重启卡死更是频频发生;

另一方面，智能手机市场早已是一片“红海”，面对苹果OV小米的重重围剿，车企这样的愣头青别说是站起来，就连生存都是大问题。

想当年，格力董明珠还曾立下豪言壮志：“自家的格力手机做的也不比苹果差。”结果呢，到现在格力手机也不敢拿出来公开卖，7年时间仅靠内部消耗了3.5万部，无论是性能、设计、还是价格都被手机厂商碾压式吊打，根本上不了台面。

因此，车企造手机想要从零开始，绝对是一件非常艰难且成功概率极低的事情，哪怕造出来之后恐怕也没有多少消费者会买单。而像吉利这种直接收购魅族，无疑是非常聪明的做法，不过这种事一方面需要资本实力，另一方面则是机会罕见，魅族之后恐怕找不到第二家类似的手机厂商了。