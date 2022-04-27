小鹏忙破头，半年遭遇多起负面新闻，前员工维权P7两次莫名断电！

作者：知寒

最近，小鹏汽车的公关部可能又忙活起来了。从网上得知，一位小鹏公司前员工、小鹏P7车主、更是全国首位小鹏P7双料车主，亲自写文章《致何小鹏大师兄，夏衍师兄的一封信》为自己遭遇的事声讨维权。

在文章内容中，该忠实小鹏粉丝车主表示，自己先是驾驶E版小鹏P7在高速上开启NGP自动辅助驾驶的情况下，车辆突然彻底失去动力，电池故障灯同时点亮，车速瞬间由120km/h降到了零，差点发生安全事故。而在仅仅一个月后，在小鹏超充站充电时又出现了同样情况，全车彻底断电，甚至连车门都无法打开。

随即，该车主联系了小鹏官方售后。在事后协商阶段，小鹏官方代表人员给出了两种解决方案：一是该车辆进行返厂维修，并给予车主部分小鹏服务积分作为补偿;二是若车主不同意维修，则按大修二手车价格进行官方回收，再由车主自愿按照新车价格重新购买小鹏P7。该车主透露，原本此车二手回收价值22万，但按大修后官方只给18万，再按照目前新车涨价后的32万价格计算，中间自己要承担14万元的差价。

官方同时表示，这是换车的唯一途径。该车主在文章中表示非常心寒，坚决不接受以上方案。

目前，最新情况得知，该车主发布的这篇维权文章已经显示“被作者设置，无法查看”，尚不清楚小鹏官方和车主是否达成和解。

但值得一提的是，在这半年多来，小鹏汽车已经发生了多起负面新闻，几乎是国产新势力“蔚小理”中负面最多的。

在去年11月份的广州车展中，曾有车主出现在小鹏汽车展台上“维权”，后被保安强制抬走事件，引发一阵网络热议;而同样在去年12月份，先是被媒体曝光小鹏汽车销售人员涉嫌造“阴阳合同”，以骗取国家新能源补贴;后又因“小鹏汽车6个月采集43万张人脸照片”话题而冲上网络热搜，更因此被监管部门处于10万元罚款;

在今年，前不久还发生了交通事故新闻，另一小鹏P7车主称在开启辅助驾驶下车辆没有任何报警和减速，直接撞上了前面已经侧翻的一辆汽车。随后，主要原因判定为该车主没有保持对前方环境的观察并及时接管车辆。

虽然在部分负面新闻中并非是小鹏汽车公司的错误，但从中我们可以看出，大多数负面新闻均来自于小鹏汽车地方门店。业内人士认为，出现在小鹏汽车上的销售乱想表明了小鹏对于各种加盟店、授权店的约束和管理能力较弱。对比之下，理想和蔚来全部采用直营门店则好很多。

不过，最新的这则前员工维权事件，则与地方门店无关，而是小鹏汽车自身的问题。就像前不久“小鹏汽车因多次延迟交付而被车主联合投诉”一事，官方直言没有任何赔偿计划，还建议用户退订、改配、或者继续等待。

相同的延迟交付，对比蔚来、理想其他家新势力，小鹏汽车官方不仅没有作为，而且在态度上更是不近人情，寒了用户的心，这充分说明了小鹏汽车目前在售后服务方面确实非常糟糕。

从取代蔚来夺得2021年国内造成新势力销量冠军，再到代表车型小鹏P7的10万辆顺利下线，小鹏汽车在快速扩张并逐渐成为了国内造成领军代表的时候，却频频出现负面新闻，也许是时候该审视下自身，不要让忠实粉丝和信任小鹏的车主们一次次寒心和被辜负。