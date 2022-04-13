国产宝马X5上市：定价偏高，提车加价，对手看完高兴坏了！

作者：知寒

在电气化技术的大浪冲击下，纯燃油车市场犹如落日黄昏，显得暮气沉沉。所以当宝马X5国产版迎来上市的那一刻，大家沉寂已久的热情和活力久违地被激发出来，期待它能一振市场雄风。然而，现实却令所有人大感匪夷所思。

照常理分析，汽车国产化最直接的结果就是成本降低，价格便宜。网上有人粗略地计算过：“一辆宝马X5在北美市场的售价大概38万元左右，然后经过跨洋运输、仓储、关税等进口到国内，则要卖到80万元以上，这中间成本着实让人感到恐怖。”所以，若是由进口改为国产，必然会减掉诸多中间高昂成本，然后最终达成一个十分“美丽”的售价。

这便是X5用户们心中的一致想法，但可惜的是，宝马自己却不这么认为。3月31日，全新华晨宝马X5在国内首次亮相，新车指导价60.60-77.50万元。看完这个价格，不论是新用户还是老宝马车迷都瞬间倒吸一口凉气，因为国产后的它仅仅比进口款才便宜了不到10万元，而且动力功率上普遍比进口款也有所降低。

定价缺诚意，利润比进口还高

作为御三家“BBA”中的首款国产中大型SUV，华晨宝马X5单纯以产品力表现而言确实底气十足。它从设计上大量迎合了国内消费者的喜好，不仅将车身轴距进行了简单加长，并且提升了座椅柔软度、调整后排靠背角度，在乘坐舒适型性方面焕然一新，同时车内豪华配置再上新台阶，加入高亮镀铬按键、水晶档把、菱形格纹合成皮革座椅等等，深刻体现了宝马对中国用户需求的精准理解和拿捏。

但宝马既是产品力上的“巨人”，也是营销定价上的“矮子”。同是本土化生产，美国市场上的宝马X5起售价60600美元，约为38.57万元，而到了中国市场这边，起售价却直接变成60.50万元，翻了接近一倍。即便考虑到轴距加长、配置细节提升，也似乎无法能向消费者圆上这中间巨大的差价。

该说不说，国产宝马X5还把进口款的真皮座椅改为合成皮，并取消了电动腿托，最大动力方面也略有降低，百公里加速比进口款慢了最快0.5秒。这一系列操作加起来看，国产宝马X5的定价多少有点“你爱买不买，反正我就往高了卖”的意思。

上市就加价，想提车先加5万块

即便新车指导价比预期中贵，但回到现实里，对于一开始便下定决心入手宝马的消费者们，国产版确确实实比进口款便宜近10万元，同时又针对国内特色提升了配置，若是能顺利提车的话似乎也感觉不错。

然而，更骚的操作来了。有不少下订车主在网上曝光称，自己作为首批盲订华晨宝马X5用户，去线下提车竟然被销售要求再加价5万元。另据广州某宝马4S店销售人员称：“现在购买国产X5要加1.98万元的终身小保养套餐。”除此之外，还有加装潢、捆绑保险以及延保套餐等各类变相加价现象出现。

一时间，“退车，不想交智商税”、“我把宝马当国产，宝马把我当德牧”、“不想被割韭菜，退单”等用户反对声音甚嚣尘上。没想到，去年丰田赛娜因加价被全网抵制的教训仍历历在目，国产宝马X5很快便步入后尘。

新势力造车虎视眈眈，宝马还能再傲娇多久？

既然率先选择了国产化，宝马又为何在最后销售上表现的如此自满不通人情呢？

业内人士称，从宝马自身角度分析，首先过去的国产版3系、X3等售价也和进口款非常接近，但实际销量反馈却火爆坚挺，所以同样的X5自然也不可能一改往日定价惯例。

同时，作为BBA最先实现国产的中大型SUV，X5在当下同级别豪华品牌燃油车中几乎不存在对手，同样国产的凯迪拉克XT6、林肯飞行家等不论是品牌还是产品都远不如宝马，而唯一能造成竞争压力的奔驰GLE和奥迪Q7目前仅有进口款，价格又都在70万元以上，相对而言国产宝马X5是用户唯一的高性价比选择。

最后，还有一种可能，那就是面对未来大概率会发生的新能源对手冲击，只有“高起点定价”才能为宝马保留日后足够的下降空间，也让普通用户届时产生降价心理落差，更心甘情愿地上车。

据不完全统计，仅在今年，国内新势力第一梯队“蔚小理”便毫不掩饰地展开了对宝马X5的市场争夺战。蔚来即将于Q2季度发布的ET7中大型SUV全面对标宝马X5，小鹏G9同样毫不逊色，而定位于“超级奶爸车”的理想L9更是来势汹汹，它们在外观造型、智能座舱、自动辅助驾驶、豪华配置堆料等方面无疑都更胜一筹，更关键的是它们的售价都比X5便宜不少，处在30~50万区间内，是名副其实的降维打击。

而在过去的2021年，蔚小理已经成功打破了BBA中端车型在30万元左右豪华市场的垄断，这也为今年冲击旗舰市场做足了准备。若是更多的用户群体接下来能够接受它们的电气化设计和认同其品牌理念，那么即便是国产宝马X5，相信其市场地位和销量也会大幅下滑。

再加上经济大环境愈发不景气，国内消费者在购车时也变得越来越理性，是个明眼人都能看出宝马X5的内忧外患，但它自己却仍在玩弄着令人啼笑皆非的愚蠢花样，想必它的对手们看到也肯定高兴坏了。