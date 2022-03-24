零跑流血上市：三年亏损47亿，汽车界的“小米”不好当！

作者：知寒

“我们的智能电动汽车拥有超越同价位车型的先进技术及优质性能，可带来卓越的驾驶表现和沉浸式的交互体验，并提供优越的车内空间及配置。”

以上是零跑汽车最新递交的上市招股书中令人印象非常深刻的一段话。2022年3月17日，作为中国新能源车企新星，浙江零跑汽车正式向港交所递交上市申请，并有望成为继蔚小理之后中国第四家在港上市车企。

零跑与时下品牌热度如火朝天的理想同时创办于2015年，至今实现量产交付三款车型，分别是智能纯电动微型车T03、智能纯电动轿跑S01、以及中型智能纯电动SUV C11，去年全年合计交付43748辆。从数据和外界来看，T03是其当之无愧的低价走量车型，而S01则属于“失败产品”，一度让零跑遭遇生存危机，而C11则是复兴之作，是零跑真正的品牌发力点。

与此前的蔚小理一样，零跑公司至今仍处于亏损状态，并或将在今年乃至明年继续如此。招股书显示，从2019年~2021年，零跑实现收益分别是1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元，调整后亏损分别是8.1亿、9.35亿，和26.29亿。由此证明，零跑此次上市的一大目的便是寻求扩大融资。

事实上，零跑选择在此刻申请上市，是较为不错的时间节点。因为旗下最新车型C11已经成为国内市场中高端“爆款”，赢得了很好的用户口碑和实际下单量。

零跑被称为汽车界中的“小米”

中国车企在传统汽车“三大件”(发动机、变速箱、底盘)领域始终处于追赶国际水平的状态。但汽车电动化时代的来临让中国看到了“换道超车”的希望。软件定义汽车，智能座舱、自动辅助驾驶、车联网等一系列的革新彻底颠覆并改变了整个汽车行业发展格局。

而零跑无疑也是其中的受益者和弄潮儿。C11作为去年10月份发布的新车型，不论是对传统车企还是其他新能源车企都掀起了一次猛烈冲击。它以不到20万元的价格享受到了媲美50万元级豪华车的硬件配置，显现出令人无法忽视的极致性价比。

零跑C11是20万元以下罕见采用90kWh三元锂超大电池的纯电动车，续航里程可达610公里;它还是20万元内首款双永磁电机四驱车型，百公里加速4秒级;内饰设计同样越级豪华，拥有高通8155芯片三联屏、NAPPA真皮座椅、无边框车门、隐藏式门把手、座椅通风加热、双温区自动空调、电尾门等;

另外，零跑C11的底盘悬架和辅助驾驶同样是20万元级最强存在。它采用前双叉臂+后五连杆顶级悬架，全车配备11个摄像头、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、以及一个车内驾驶员人脸监测摄像头，全车预埋Leap Pilot3.0智能驾驶系统，将于今年10月份推送NOA高速领航辅助系统，进一步追赶上蔚小理步伐。

如果只是参数看上去美好也就算了，在零跑C11交付后的这段时期内，除了零星的早期装配质感问题以外，几乎绝大多数零跑车主都对该车实际表现赞不绝口，尤其是随着OTA升级的功能不断完善，“交付太慢”成了该车唯一负面评价，同时也间接证明C11太受欢迎，从而导致市场严重供不应求。

全域自研是零跑极致性价比的秘诀

零跑公司创始人兼CEO朱江明曾是大华股份副董事长，后者是全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案。因此，零跑C11上的所有和摄像头相关的硬件全部来自大华集团。不仅如此，从油冷电机驱动总成、CTC电池模组、电池管理系统、再到车机系统、车灯、云平台、智能驾驶芯片算法等是零跑自研。

零跑是全球除了特斯拉之外第二家实现全域自研的新能源车企。朱江明明确表示：“我们通过全域自研来取得核心竞争优势。”正是凭借于此，零跑C11才能实现平民价格和越级豪华配置。

零跑还将在今年4月份公布同平台首款轿车C01，采用C11同款内饰设计，据说零部件通用率高达80%~90%，车身超过5米长，首发零跑自研CTC电池一体化技术，百公里加速小于3.9s，最长续航里程可达700公里，售价与C11非常接近，同样主打越级豪华配置。相比之下，同类型车长和加速性能的蔚来ET7要卖到40万元以上。

看到这里，也难免会让我们替零跑感到担忧。最近，随着电池成本价格的飙升，包括特斯拉、比亚迪、哪咤等一众新能源车企均宣布涨价，而将成本和价格控制到极限的零跑能否继续抗住，这恐怕将成为一大悬念。

在网上最新爆料中，有网友称零跑C11或将在近期宣布涨价，幅度高达3W元，顶配性能版加上选装包从20W元直接提高到了24W元。尽管该爆料真实性还未知，官方尚未明确回应，但一定程度也说明了零跑目前所面临的成本压力巨大。

三年累计亏损47亿，至今尚未实现盈利，同时还要面对新能源行业供应链成本的疯狂上涨，这不得不让人为零跑感到担心，即便是具备全域自研能力，但接下来若是仍一味地走极致性价比路线，那么又该如何维持企业的生存发展和高端产品的进阶换代呢？