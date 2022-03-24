低配24W顶配超30W，汉DM-i系列正式公布，比亚迪膨胀了？

作者：知寒

3月15日，无惧3・15晚会热度，比亚迪官方对外公布了旗下王朝系列新车型，即汉DM-i和DM-P系列。两者均采用了业界闻名的比亚迪超混系统和刀片电池，深受用户们喜爱和夸赞，其中DM-i定位于超混旗舰，主打高效能，而DM-P则定位于超混轿跑，主打双电机四驱高性能。

一、外观设计变化

全新的比亚迪汉DM-i和DM-P采用了相同的外观设计，整体造型区别很小。

前脸部分，新款汉DM系列的中网和下包围均进行了全新改造，运动氛围感大幅加强，个人感受比之前的汉DM更加年轻化，好看不少;

最明显的改变还是尾灯部分，与此前爆料图一致，采用了新设计后的“中国结”尾灯，令人眼前一亮，算是我认为目前贯穿式尾灯中设计最出彩的了;

不过，仍然需要吐槽的是，新车的内饰设计依旧是老样子，反正就一个字“丑”，包括带“汉”logo的双幅方向盘、平板大屏、以及经典档把等等。另外，新款汉配备了W-HUD抬头显示和标配DiLinK4.0(5G)系统，算是不错的升级。一体化运动座椅属于部分高配版本选装，可能需要用户额外付费。

二、动力性能及能耗数据

比亚迪汉DM-i采用单电机后驱，百公里加速7.9s，百公里亏电油耗4.2L，可以说是非常省油了。纯电续航分为121km标准版和242km长续航版两大车型，综合续航最高可达1300km，支持6kW对外放电和最大80kW直流快充，比多数纯电车的快充还要给力;

比亚迪汉DM-P采用双电机四驱，百公里加速3.7s，百公里亏电油耗5.2L，纯电续航202km。此外，据说还有汉DM-P千山翠特殊配色车型，车漆为深绿色，四轮卡钳同为绿色，百公里加速3.4s，更快、更强、更贵。

核心配置方面，全系标配刀片电池、拥有DMS疲劳驾驶预警系统、22个感知元件、高速道路驾驶辅助、HiFi级定制丹拿音响等等。DM-P还可额外选装一体式运动座椅、拥有19英寸五福高性能轮毂、超级智能电四驱、DiSus-C智能电控主动悬架等。

三、价格猜测

众所周知，在此前秦、宋、唐等系列车型中，DM-i超混系列的最终售价大体上比DM系列要略微便宜。此前的汉DM售价中配近22W和顶配近24W元，所以很多人都觉得汉DM-i系列最多也差不多是这个价格。

但据最新爆料称，根据比亚迪销售店给出的预售价，其中偏低配的汉DM-i 121km续航尊享型预提车价为24万元，这意味着整个汉DM-i系列的入门预售价在24万元，不会再往下低很多了。

图片中还显示，汉DM-i、DM-p暂定3月19日预售，4月10日正式上市，其中121km低配车型3月供应，长续航和DM-p将于5月开始供应，预估价在29万元~33万元之间。

说实话，价格有些贵的离谱，超过了我包含很多人之前的想象。

最后，这一代比亚迪汉DM系列的产品力确实非常强，但同时其价格估计也迎来了暴涨。这一方面很可能是芯片和电池等核心零部件供应涨价缘故，另一方面也许是比亚迪为了给海洋系列(海豹)等车型让路，拉开车型价格间差异，提高汉系列的高端化形象。