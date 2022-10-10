官宣！11月1日正式发布！官方放出极氪009内饰图

作者：骷

今日极氪官方放出了极氪009的内饰图，并且确认这款车型将于11月1日正式亮相。更早之前，极氪就正式宣布将推出旗下第二款也是首款豪华MPV车型，并将其命名为极氪009。据悉，极氪009是全球首款纯电豪华MPV，将基于SEA 浩瀚架构打造。

从这次公布的车内图片来看，极氪 009 拥有涟漪式驾控空间与灵感舒压座舱，二排配备隐藏小桌板，配备 15.6 英寸吸顶屏，支持多角度电动调节。同时极氪009还配备了电动侧滑门 SMART BAR，可控制空调、车窗、遮阳帘等。

早前，网上就放出过极氪009的谍照。随即极氪官方就大方地放出了极氪009的官方外观图，从图片中可以看出，极氪009前脸采用了大面积镀铬装饰，整体辨识度拉满，官方称该车前脸采用了“光之泉”的设计理念，格栅内部所配备的 154 颗点阵式 LED 光源可呈现出流光式点亮效果，同时官方称其日间行车灯组为“光之痕”设计，内置 32 个独立发光灯组也可实现流光式点亮效果。

极氪009还采用了分段式的天窗设计，前排配备了一小块天窗，中间则是用车身进行隔断，第二排以及第三排使用了面积更大的天窗，这样做的好处就是能够带来更好的通透性。并且官方图中的内饰采用了白色设计，跟之前的谍照保持一致。

值得一提的是，极氪 009 将全球首发宁德时代的麒麟电池，早些时候有消息称，宁德时代麒麟电池将在今年年底就实现量产出货，首批量产电池将于明年第一季度装载于极氪 009 系列上市。此前，宁德时代称麒麟电池将于 2023 年量产上市。

据相关人士猜测，极氪009在动力方面很可能会采用极氪001上的那套动力总成，提供单电机后驱以及双电机四驱系统，前者最大功率200kW(272马力)，CLTC续航里程为732km;后者最大功率400kW(544马力)，CLTC续航里程分为536km、615km以及650km三种。

而从申报信息中能够看出，极氪009搭载双电机，单电机功率为200千瓦，最高时速190km / h，整车长5209毫米，轴距3206毫米。极氪 009 整车质量为 2830 公斤，拥有 265/45 R20 轮胎规格，额定载客 6 人，搭配两种轮圈样式，前格栅可选装高亮版本。

可以说这次极氪009已经万事俱备，就差11月1日正式登场了。根据官方信息，极氪009作为全球首款搭载宁德时代麒麟电池的量产车型，明年第一季度可交付至用户手中。不过目前售价方面依然没有具体的信息，估计要等11月份正式揭晓。