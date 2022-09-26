小鹏G9上市引发退订狂潮，紧急改名变相降价！

作者：骷

9月21日，号称“50万以内最好的SUV”的小鹏G9正式上市。在发布会上，小鹏汽车的董事长何小鹏更是口出豪言称，小鹏G9将会接棒保时捷成为全新的标杆，并且有信心明年在销量上超过奥迪Q5。

不过这一切都在小鹏G9的价格公布后戛然而止，不少原先预订的网友纷纷退订。小鹏G9作为小鹏汽车旗下的SUV产品，在设计上延续了家族化的设计理念，同时在配置以及技术方面获得了全面升级，可以说是喊着金汤匙出生的旗舰车型。同样的，起售价也十分旗舰，6个不同版本的售价从30.99万元至46.99万元，并且最早于10月份开始交付。

小鹏G9发布后，引起了剧烈的市场反应，原先预订的用户大量退单，同时小鹏汽车在美股和港股双双大跌，跌幅超过10%。这款此前被小鹏汽车寄予厚望的旗舰SUV在这个节骨眼竟然掉链子了，号称十年磨一剑的小鹏G9，究竟错在哪里呢？

细看网友的反馈不难看出，这次小鹏G9最大的问题还是定位不准确，价格虚高，发布会上展示的最能打动用户的配置和功能都不是汽车的标配，而是需要加钱的选配。

早在小鹏G9发布之前，小鹏就大肆渲染这次的G9将会配备三项黑科技技术，分别是5D 音乐座舱、 XNGP 辅助驾驶包和 4C 超级充电池包。而到了真正发布的时候，却发现这几项功能都是选配，并且在价格方面非常不友好 ，分别为2.2 万元、2.8 万元、1 万元。

即使是最贵的46.99万的版本，也需要再额外支付1万元才能选配4C超级充电池包，这样的落差使的不少用户直呼上当，毫不犹豫地选择退款。这还不是最致命的，对于一款车型来说，最畅销的往往是最低配的版本，比如领克01，最低配的销量最高，同时也最具性价比，吸引了不少用户。

而这次小鹏G9的基础版可以说是劝退了所有用户，30.99万元的低配版本甚至连最基本的驾驶辅助功能都没有，被网友戏称为四个轮子的电动车，跟智能完全不沾边。但如果选配所有亮点功能，那么整体售价就要40万往上，对于不少用户来说远超预算，毕竟这部分用户起初对小鹏G9最低配的心理价格在27万左右。

如此一来，不少此前看好小鹏G9的用户瞬间就心凉了。既然如此，小鹏G9调整价格就行了，为什么连车型的名字都换了呢？这还是因为小鹏车型的命名不够清晰，无法让用户一眼识别出哪一款是更高端的车型。

例如小鹏G9中的570E，702E以及650E性能版，按照正常人的理解，数字越高那么性能越强劲，所以不少人认为702E的配置会更高，但实际上650E性能版才是那个更高配置的车型。这样就很容易让想要购买的车主一头雾水，无法细分其中的差别，额外增加了学习成本。

后来小鹏汽车也是意识到了问题所在，紧急修改小鹏G9的车型命名，以Plus/Pro/Max来区分不同版本，同时将此前需要选配的配置标配到不同版本的车型上，并且保持原价，这也算是变相降价了。

只能说这次小鹏汽车的反应还算及时，挽回了一些退订的用户。从这次事件中也能看出小鹏汽车急于在高端市场站稳脚跟，毕竟看到“蔚小理”中的“蔚理”已经在高端车型上发力，而自家还仅有几款定位中端的车型，难免会有些心急，但心急往往吃不了热豆腐。

对于整个市场来说，尊重用户才是立足市场的根本。就像小鹏汽车这次将小鹏G9的起售价定在30.99万并且阉割了太多功能，那么用户自然不会选择一款售价高于同定位车型配置却不行的车型。尊重是相互的，车企尊重用户，那么用户也乐于去支持车企，并且为自己的刚需付出一点点信仰。