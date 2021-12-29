北方车友看过来！这份中汽研发布的电动汽车的冬季续航排名请收下

作者：千年

过去一年，新能源汽车市场迎来大爆发，截止到11月份，我国新能源汽车零售渗透率已经达到20.8%，较2020年5.8%的渗透率提升明显。

过去消费者担心新能源汽车续航不行，但目前纯电动汽车的续航一般在500~700公里，蔚来、奔驰等多家车企的续航1000公里车型将于明年上市。续航焦虑的逐步解决，终于造就新能源汽车市场的爆发。

需要指出的是，纯电新能源汽车虽然看似续航不错，但是要考虑到电池受气温影响比较大，在北方冬季温度低于零下10℃的情况下，纯电动汽车续航会大打折扣。

但是不同品牌的纯电汽车在面对低温环境考验时，续航缩减程度也不一样，因此处于北方的用户需要参考不同产品在低温环境下的续航成绩。

近日，中国汽车消费者研究与评价(中汽研CCRT)发布了6款电动汽车的冬季续航，其中比亚迪汉EV获得第一，冬季续航下降率为30.9%，远低于其他几款测试车型。

具体排名(续航下降率从低到高)：比亚迪汉EV、宝马iX3、特斯拉Model、蔚来EC6、小鹏P7和哪吒U Pro。

可以看到，常温环境下，测得比亚迪汉EV的续航里程为629公里，而在低温环境中，续航为435公里，衰减幅度为30.9%;宝马iX 3常温环境下续航里程为546公里，低温345公里，衰减幅度为36.6%。

明星产品特斯拉Model 3的续航衰减幅度也比较大，常温环境续航520公里，低温为328公里，衰减度达到36.9%，至于蔚来EC6、小鹏P7和哪吒U Pro，衰减率分别为42.1%、42.3%和42.4%。

中汽研是一个比较权威的机构，并且还是一家央企，他们测试出来的数据对于消费者来说还是非常具有参考价值。北方的消费者在购买纯电汽车之前，可以将中汽研的数据作为购买参考依据。

未来不久，各大车企会陆续停售燃油汽车，对于北方朋友来说，小编不建议一步到位直接购买纯电汽车，可以先购买增程式混动汽车，同样可以节能省油，为碳中和事业做贡献，而且不会有续航焦虑。

此外也可以购买插电混动车型，比如比亚迪DM-i车型今年以来就吸引了大量消费者购买，市场口碑居高不下。