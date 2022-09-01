福特公布电马免费升级8155芯片方案，拼多多直呼内行！

作者：骷

近日，福特电动车事业部正式宣布，福特将为现有或即将购买福特电马的用户免费升级到高通骁龙 SA8155P 。这也是合资车首次在国内为用户免费更换高通8155车规级芯片，可以是具有里程碑式的意义。

福特表示，本次免费升级旨在通过更强的算力平台和持续的软件优化 OTA，为消费者带来更优秀的智能座舱体验。相比现款所配备的高通骁龙 820A 芯片，高通骁龙 8155 芯片的 CPU 计算能力提升 3 倍，GPU 计算能力提升 5 倍。

不过网友都说免费的都是最贵的，福特这次可以说是完美诠释了这一点。自从该消息一经发布，就有不少用户都为福特点赞。但随后就有用户发现，虽然不用花钱，可是需要拉人啊，这让拼多多都不禁直呼内行!据福特官方小程序的芯片升级页面显示，电马用户想要免费升级芯片，就要邀请至少 5 位好友注册福特电马会员，且推荐一位好友完成试驾活动。

而且不止是已经购买的老客户，刚付完定金的预订用户也需要完成拉人头任务后才能免费升级到8155芯片。只能说是免费了，但又没完全免费，让福特玩明白了。有些看热闹不嫌事大的网友表示，免费升级这个事挺好的，要做就一鼓作气给它做好，整出个拉人头活动算怎么回事。

不过也有车主表示，相比起升级的费用，这种方式还是可以接受的，毕竟省下来的可是真金白银。此前就有国内的车企给用户免费升级8155芯片，引来用户的不断好评。

极氪的方案是完全免费给用户升级芯片，包括老车主和刚下定的新车主，不需要额外的操作。采用搭载8155芯片的智能座舱后，极氪001的系统响应速度将迎来巨幅提升，车机唤醒时间仅 2 秒，车内冷启动速度提升 3 倍，滑动帧率提升 66.1%，车内应用打开时间平均仅 1.3 秒。另外人机交互方面升级，采用智能电容式触控方向盘，HMI 界面优化升级。

并且极氪001更换的硬件是一个完整的智能座舱域控制器，将采用无损安装模式，更换域控制器只需4颗螺丝就可完成。仅需35分钟就能将硬件换上，软件升级约2小时，逛个街的功夫，就能迎来极氪001的全面升级。

虽然相比极氪的做法，福特的方式有些繁琐，但其本质还是免费的，对于真正的车主来说也是个不小的福利。只能说合资车能做到这个份上，福特还是值得夸赞的。