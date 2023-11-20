PHEV会被取代，但增程也难逃相同命运

小鹏与华为的AEB之争刚刚落下帷幕，理想就接过舆论大棒，再次挑起增程与多档PHEV技术路线的「争议」。

有着「微博之王」称号的理想汽车创始人李想，又在社交媒体上发表了惊人言论，「中国自主品牌，还在坚持多档PHEV的车企，会在未来一两年都转换成增程式的技术路线。这个判断可以2025年来验证」。

在此之前，行业对于增程系统「脱裤子放屁」的评价言犹在耳，包括长城汽车副总裁&魏牌CEO的李瑞峰以及大众集团中国区CEO、大众汽车品牌中国CEO冯思翰都直言增程技术的落后。这种清况下，李想的言论也引来其他车企高管的反驳。

浙江吉利控股集团高级副总裁杨学良认为，「三档PHEV方案同时满足了性能与油耗，是当前最全面的解决方案之一，真正做到了对用户场景全覆盖。根据不同用户需求，吉利会提供最契合用户的的技术方案，丝毫不动摇地推动三档PHEV」。

坦克的刘艳钊则表示，「多档混联方案的效率，具有绝对的优势，这不仅仅是使用成本的问题，而追求是全场景覆盖的效率最佳」。

不过纵使如此，李想依然有着敢于发表这番言论的底气。今年7月份理想汽车月销量突破3万辆，时隔4个月，理想再次突破4万辆。在这个销量为王的时代，李想腰杆子自然就挺直了。

虽然李想点名多档PHEV，但本质上还是看衰所有PHEV。从后续李想发布的内容中可以明显发现，尽管只是点名采用2档路线的长城和3档路线的吉利，全程未提及比亚迪为代表的单直驱档位PHEV路线，但最后一句话却清楚表明「一定会认定增程」，也就是说在李想看来，多档PHEV之上，只有增程而非单档PHEV。

增程是不是「脱裤子放屁」？

之所以增程式会被吐槽是「脱裤子放屁」，与其存在的结构性短板不无关系。增程车型长途出行时，如果电池电量见底，通过烧油发电，比起PHEV的发动机直驱，肯定会更加费油。在这种情况下，长时间馈电遇见爬坡，关键时刻的动力衰减就会直接影响使用体验。

相比起PHEV，增程车型只要内燃机启动，那么不管是油耗还是动力，就是天生存在短板。

但问题是，比起PHEV车型，增程车型一般都会拥有更大的电池以及更久的纯电续航，这种情况下真正馈电的时间有多少？动力衰减的极限场景又能遇见几次？由于纯电机驱动，在绝大多数时间下，增程式的体验基本与纯电无异。

这是增程最大的问题，也是被吐槽最多的地方。

底层逻辑不同

增程和PHEV都被称为混动，但实际上，两者底层逻辑上就存在根本性的差异。增程虽然是需要加油的车型，本质上还是用电机驱动，内燃机只负责发电，不参与直驱。因此，增程车型的驱动结构与纯电车型完全相同，只不过通过降低电池容量，将省下来的空间与成本，换成了一台可以用油发电的「充电宝」。

所以，增程系统的底层逻辑是纯电车，只是多了个内置「充电宝」，主要是为了解决纯电车的续航问题。

而多档PHEV通常采用串并联的方式，在燃油车的基础上新增了电机、电池等部件，可以实现发动机直驱、电机直驱、发动机和电机共同驱动等不同形式的动力输出组合。

因此，PHEV的底层逻辑还是燃油车，电机电池的加入更多是为了降低油耗。但由于PHEV支持多种驱动模式，系统更加复杂，不可避免会带来更高的故障率，毕竟机械零件越多也就意味着故障概率越高。

动力系统≠销量

理想凭借增程系统打下了新能源市场的半壁江山，比亚迪同样通过DM-i混动技术称王称霸，但这并不能说明是增程和单档PHEV的胜利。

同样采用增程动力的旧款问界M7一度销量跌落谷底，老款的宝马i3也曾推出纯电版和增程版，但如今只剩下纯电版本。而采用多档PHEV的领克08 EM-P却也接过了领克的销量大棒，首月交付8000+台。

因此，单以动力系统论成功不可取，之所以理想能够取得如此耀眼的成绩，很大程度上取决于对产品的精准定位。在理想之前，很少有车企直接深入家庭场景，带来30万-40万元价位的「冰箱沙发大彩电」。换句话说，就算理想推出的是PHEV混动版本，销量大概率也不会低。

目前越来越多厂商选择增程，很大一部分原因就是因为这是基于纯电的底层逻辑，例如零跑、深蓝，都是在有纯电车型与增程车型并存，并且凭借更低的成本取得了不错的销量。

而比亚迪能在新能源时代遥遥领先，与其最早推出基于DHT技术的混动产品不无关系，提前抢滩登陆，凭借省油和低价打下属于自己的一亩三分地，占尽先发优势。虽然吉利、长城等类似技术的产品也紧随其后，但比亚迪的先入为主让消费者已经刻下了比亚迪DM-i=省油的印象。

所以无论是PHEV混动还是增程，本质上还是动力系统，销量高低无法证明哪个动力系统更好。

增程能否取代PHEV

「终结」燃油时代，是整个汽车行业的共识。从这个角度来看，未来PHEV的消失几乎也是注定的。

因为PHEV本质上还是基于燃油平台的产物，要解决的依然是油耗问题，燃油平台被全面淘汰之后，各家车企也不会在PHEV上投入更多研发资源和时间。

而增程却不同，未来的大趋势依然是纯电化，基于纯电的增程仍有自己的独特优势。李想称PHEV混动与增程会在2025年落下帷幕，目前看来也正是这个趋势。包括比亚迪的首款百万高端车型仰望U8也已经用上了增程系统，就足以说明一些问题。

但这并非就能说明增程会取代PHEV，更深层次来看，是纯电时代的车轮滚滚而来，取代增程与PHEV。