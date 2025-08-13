ºÏ×ÊÐÂºÚÂí£ºÈÕ²úN6²å»ì½£Ö¸±ÈÑÇµÏÇØ£¬ÔÙÔì¡°ÐùÒÝÉñ»°¡±£¿
ÈÕ²úN7µÄÏúÁ¿Ææ¼£ÈÔÔÚ·¢½Í¡£ÔÚ¸Õ¹ýÈ¥µÄ7ÔÂ·ÝÄÚ£¬N7´¿µçÏúÁ¿ÀÛ¼Æ6455Ì¨£¬ÀÛ¼Æ»·±ÈÔö65%£¬²õÁªºÏ×Ê´¿µç½Î³µ°ñÊ×£¬õÒÉíÖÐ´óÐÍ´¿µç½Î³µTOP2£¬½ö´ÎÓÚÐ¡Ã×SU7¡£
N7ÏúÁ¿³ÖÐøÁìÅÜ£¬Öý¾ÍÁË½ñÄêºÏ×ÊÐÂÄÜÔ´×î´óºÚÂíÖ®×Ë¡£Èç½ñ¶«·çÈÕ²ú³ËÊ¤×·»÷£¬¼´½«ÓÚµÚËÄ¼¾¶ÈÍÆ³öÊ×¿î²å»ìÖÐÐÍ½Î³µ¡ª¡ªN6£¬¶¨Î»10Íò¼¶Ö÷Á÷¼Ò½ÎÊÐ³¡¡£Õâ¿îÃé×¼±ÈÑÇµÏÇØPLUSºÍÇØL DM-iµÄ¡°¼Û¸ñÍÀ·ò¡±£¬ÄÜ·ñ¸´ÖÆN7µÄ³É¹¦£¿»òÐí½«ÊÇºÏ×ÊÆ·ÅÆÖÐ×î¹Ø¼üµÄÒ»³¡·´»÷Õ½ÒÛ¡£
N7±¬¿îÄ£°å£ºµÍ¼Û¸ßÅä£¬ÎªÖÐ¹ú¼ÒÍ¥ÓÃ»§Á¿Éí´òÔì
»Ø¹Ë½ñÄê4ÔÂ·Ý¶«·çÈÕ²úN7·¢²¼£¬ÉÏÊÐ50Ìì´ó¶¨Í»ÆÆ2Íòµ¥£¬6ÔÂÏúÁ¿´ïµ½6189Ì¨£¬»·±È¼¤Ôö104%£¬Á¬ÐøÁ½ÔÂÎÈ×øºÏ×Ê´¿µçÍ·°É½»ÒÎ£¬µ¥ÔÂ³É¼¨ÉõÖÁ³¬Ô½ÁË²»ÉÙ×ÔÖ÷ÄËÖÁÐÂÊÆÁ¦´¿µçÆ·ÅÆ½Î³µ¡£
ÔÚÍâ½ç¿´À´£¬ºÏ×ÊÆ·ÅÆÏëÔÚÖÐ¹ú´¿µçÊÐ³¡È¡µÃÄæ·ç·ÅÌ£¬¿°³ÆÊÇÌì·½Ò¹Ì·¡£µ«¶«·çÈÕ²úN7Æ«Æ«´´ÔìÁËÒ»¸öÆæ¼££¬Æä±³ºóÇ¡ÊÇÈÕ²ú³¹µ×±¾ÍÁ»¯×ªÐÍµÄËõÓ°¡£
ÔÚN7ÉíÉÏ£¬ÈÕ²ú¾«×¼ÄÃÄóµ±´úÖÐ¹ú¼ÒÍ¥ÓÃ»§¹º³µÐèÇó£¬11.99ÍòÔªµÄ¡°ÍÀ·òÊ½¶¨¼Û¡±´øÀ´µÄÊÇÍ¬¼¶×î´ó½ü5Ã×³µÉíºÍ2Ã×9Öá¾à£¬ÓµÓÐ504Lºó±¸ÏäÉè¼Æ£¬Ô½¼¶¿Õ¼äÖ±»÷Í´µã;Éî¶È¹á³¹¡°ÈÕ²ú´óÉ³·¢¡±ÊæÊÊ»ùÒò£¬±êÅäÑ¹Ëõ»ú±ùÏä£¬³ä·Ö·¢»Ó×ÔÉí³¤°å£¬´òÔì²îÒì»¯ÓÅÊÆÈÏÖª;±êÅä¸ßÍ¨8295PÆì½¢×ù²ÕÐ¾Æ¬£¬±¾ÍÁÍÅ¶ÓÔÉú´òÔì£¬ÖÇÄÜ»¯±íÏÖÉõÖÁ³¬Ô½Ò»ÖÚÐÂÊÆÁ¦;600kmÐøº½½â¾öÐøº½²¹ÄÜ½¹ÂÇ¡£
¡°N7ÊÇÒ»Ì¨±ÈÐÂÊÆÁ¦»¹ÒªÐÂµÄ´¿µçÖÐ´óÐÍ½Î³µ¡±£¬ÕâÊÇËüÉÏÊÐÒÔÀ´»ñµÃµÄ×î³É¹¦µÄÆÀ¼Û£¬Ò²ÊÇÆäÏúÁ¿Ê¤ÀûµÄ¹Ø¼üÔÒò¡£ÏÖÔÚ£¬N6Õý¸´¿ÌN7³É¹¦Ä£°å£¬ÊÔÍ¼ÔÚ10Íò¼¶²å»ìÊÐ³¡ÔÙÔìÒ»¸ö¡°ÐùÒÝÉñ»°¡±¡£
N6ÆÆ¾Ö×Ê±¾£ºÔ½¼¶¿Õ¼ä+³¤Ðøº½£¬Ö±»÷±ÈÑÇµÏË«ÇØ
ÈÕ²úN6»ùÓÚ¶«·çÈÕ²úÌìÑÝ¼Ü¹¹´òÔì£¬Æä¹Ø¼üÓÅÊÆ½«´îÔØÍ¬¼¶×î´ó21.1kWhÁ×ËáÌúï®µç³Ø°ü£¬´¿µçÐøº½¿É´ï125-130km£¬ÍêÈ«ÄëÑ¹ÇØPLUS DM-iµÄ55km»ù´¡°æ£¬ÉõÖÁ¸ßÓÚÇØL DM-iµÄ120km£¬³¬Ô½¼ªÀûÒøºÓA7µÄ18.4kWh¡£
´óµç³Ø²ßÂÔ½«ÏÔÖø½µµÍÓÃ»§ÈÕ²úÍ¨ÇÚ³É±¾ºÍÊ±¼ä¾«Á¦£¬ÓÈÆä¶ÔÓÚ10Íò¼¶½Î³µÊÐ³¡£¬³¬¹ý20¶ÈµÄµç³Ø°üÓÌÈç×î¾ßÉ±ÉËÁ¦µÄ¡°ÖØÐÍÎäÆ÷¡±£¬Ò»¾Ù»÷´©ËùÓÐ¶ÔÊÖºÍÓÃ»§ÐÄÀí·ÀÏß¡£
ÔÚ´Ë»ù´¡ÉÏ£¬ÈÕ²úN6³¤¿í¸ß·Ö±ðÎª4831x1885x1494mm£¬Öá¾à2815mm£¬³ß´ç¿Õ¼äÍ¬Ñù³¬Ô½Ë«ÇØ£¬´îÅäÈÕ²úÐÂÒ»´ú×ù²ÕÉè¼ÆºÍÈÕ²úÉ³·¢×ùÒÎ£¬ºóÅÅÊæÊÊÐÔ»ò½«³ÉÎªºËÐÄÂôµã£¬¶ÔÍøÔ¼³µºÍ¼ÒÍ¥Ïû·ÑÕßÈºÌå¼«¾ßÎüÒýÁ¦¡£
²»¹ý£¬¾ÝÉê±¨ÐÅÏ¢À´¿´£¬ÈÕ²úN6²ÉÓÃ1.5L²å»ì·¢¶¯»ú£¬×î´ó¹¦ÂÊ75kW£¬Çý¶¯µç»ú·åÖµ¹¦ÂÊ 155kW£¬¶¯Á¦ÐÔÄÜÖÐ¹æÖÐ¾Ø£¬²»Èç±ÈÑÇµÏË«ÇØºÍ¼ªÀûÒøºÓA7µÈ¹ú²ú¶ÔÊÖ¡£
10Íò¼¶¼Ò½ÎÊÐ³¡Éú±ä£ººÏ×Ê½ø¹¥£¬×ÔÖ÷·ÀÎÀ
ÂõÈëÐÂÄÜÔ´Ê±´ú£¬ºÏ×ÊÓë×ÔÖ÷µØÎ»·´×ª£¬N6µÄÍÆ³ö±êÖ¾×ÅºÏ×ÊÆ·ÅÆÔÚ²å»ì¼Ò½ÎÊÐ³¡µÄÊ×´ÎÇ¿ÊÆ·´»÷£¬ÆäÕ½ÂÔÒâÍ¼·Ç³£Ã÷È·£º
¡¤ÍÌÊ³ÍøÔ¼³µÊÐ³¡£ºÐùÒÝ×÷Îªµ±ÄêÒ»´úÍøÔ¼³µÉñ³µ£¬Õý±»Ê±´úËùÌÔÌ£¬¶øN6µÄ³öÏÖÆ¾½è¸üµÍÓÍºÄ¡¢¸ü³¤´¿µçÐøº½¡¢¸ü´ó¿Õ¼ä£¬ÓÐÍû³ÉÎªÈÕ²úºÏ×ÊÔÚµç¶¯»¯Ê±´úµÄ¡°ÐÂÐùÒÝ¡±£¬ÖØÐÂ¶á»ØÍøÔ¼³µÖØÒªÁìµØ;
¡¤ÇÀ¶á¼ÒÍ¥ÓÃ»§£º10Íò¼¶¼Ò½ÎÊÐ³¡ÒÀÈ»ÊÇ×îÅÓ´óµÄÊÐ³¡·Ý¶î£¬ÔÚÕâ¸ö¼ÛÎ»Çø¼ä£¬ºÏ×ÊÒÀÈ»Õ¼ÓÐ²»Ð¡µÄÃ÷ÏÔÓÅÊÆ£¬°üÀ¨Æ·ÅÆ±êÇ©¡¢ÇþµÀÏúÊÛ¡¢ÒÔ¼°²úÆ·ËØÖÊµÈ£¬N6µÄ³öÏÖ£¬ÕýÊÇºÏ×Ê´ò³öµÄÒ»ÕÅÍõÅÆ;
²»¹ý£¬¶ÔÓÚ±ÈÑÇµÏµÈ×ÔÖ÷³µÆó¶øÑÔ£¬ËûÃÇÍ¬ÑùÊÖÎÕÖØÒª·¨±¦¡£Ê×ÏÈ£¬±ÈÑÇµÏµÚÎå´úDM¼¼ÊõÒÔ³¬µÍÓÍºÄºÍ¿É¿¿ÐÔ½¨Á¢Æð»¤³ÇºÓ£¬ÊÜµ½¹ã·ºÓÃ»§Óµ´÷;Æä´Î£¬Ë«ÇØµÈ³µÐÍÍê³ÉÌìÉñÖ®ÑÛ¸ß½×ÖÇ¼Ý±êÅäÆÕ¼°£¬DiLinkÊÖ³µ»¥ÁªÖ§³ÖÖ÷Á÷Æ·ÅÆÈ«¸²¸Ç£¬ÖÇÄÜ»¯ÌåÑéÈÔÈ»Ã÷ÏÔÁìÏÈÓÚºÏ×Ê;×îºó£¬Ä¿Ç°ÇØPLUS DM-iÈëÃÅ¼ÛÏÂÌ½ÖÁ6Íò¼¶£¬ÒøºÓA7É±ÖÁ8.18Íò£¬¹ú²ú¼Û¸ñÕ½ÔçÒÑ³¹µ×É±·è¡£
²»ÂÛÊÇ¼¼Êõ¡¢¶ÑÁÏ£¬»¹ÊÇ¶¨¼Û£¬ÏÖÔÚµÄ×ÔÖ÷³µÆó¾ùÒÑÕ¼Áì¸ßµØ¡£ÈÕ²úN6µÄÖ½ÃæÊµÁ¦ËäÒÑÁÁ³öâ²ÑÀ£¬µ«¶¨¼Û²ÅÊÇÕæÕýµÄµ×ÅÆ¡£½ñÄêµ×Õâ³¡²å»ì½Î³µ´óÕ½£¬½«¾ö¶¨Ë²ÅÊÇÐÂÄÜÔ´Ê±´úµÄ¡°¹úÃñÉñ³µ¡±¡£
