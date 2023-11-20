首战即决战，小米汽车SU7正式上场

距离官宣造车过去整整32个月后，年轻人的第一辆车，小米汽车的两款车型总算露出庐山真面目。

11月15日，小米汽车现身工信部。雷军「赌上尊严」的最后一次创业，总算迎来落地时刻。小米的第一款轿车，取名为Spped Ultra 7，也就是小米SU7，与小米手机系列中的顶级旗舰Ultra不谋而合。言外之意就是，小米首款汽车首战即巅峰。

根据外界传言，小米SU7将会有两款SKU，只有高和低两个配置，分别是SU7和SU7 Max。两者之间最大的区别就是有无智能驾驶。

从公告图可以看出，小米SU7外观非常像保时捷Taycan和特斯拉Model 3的结合体，线条流畅，简约中不失运动感。从配置信息来看，两款车型均为5座，轴距为3000mm，而三围方面，SU7 Max为4997/1963/1440mm，整车总质量为2655kg，配备激光雷达。SU7则是在SU7 Max的基础上，高度增加了15mm，同时总质量减少225kg，没有配备激光雷达。

核心配置上，小米SU7搭载由襄阳弗迪电池提供的磷酸铁锂电池，而这家公司也是比亚迪的子公司，新车采用单电机，驱动电机峰值功率为220kW，最高车速为210km/h;SU7 Max采用宁德时代的三元锂电池，拥有双电机，前后驱动电机峰值功率分别为220kW和275kW，最高车速可达265km/h。

从如此扎实的堆料来看，这款车型很有可能不会如“米粉所愿”，将价格设置在19.9万元起售。

2010年，小米正式成立，彼时智能手机市场还是摩托罗拉、三星、苹果、诺基亚的天下，国内还要面对魅族、华为、中兴等新兴品牌的竞争。在四面楚歌的情况下，小米公司从定制安卓系统入手，用本土化吸引用户。

第二年，小米首款手机产品初战大捷，正式拉开小米手机的传奇序幕，一度超越华为苹果成为国内第一大手机品牌。随着新能源领域席卷传统汽车行业，智能化开始走向台前。对于已经出现边际效应的手机行业而言，积极进军新能源汽车领域成为趋势。

此时，小米所要面对的情况与当初十分相似，但不同的是，小米带动了手机行业的内卷，而当下的新能源汽车市场，内卷程度已不输手机行业。在价格几近谷底的当下，小米的性价比大法无法施展，也注定成为不了内卷的执剑人。

有消息称，小米汽车的目标是推出3年后，将销售达到百万规模。这一目标，意味着小米必须推出一款具备超高性价比的走量车型，否则即便是粉丝无数的小米，也无法通过流量转换成具体销量。因此，小米必须拿出点压箱底的东西。

华为「智选造车」模式的成功，论证了智能化之于新能源汽车的重要性，而生态+智能，恰好也是小米的拿手好戏。在小米14系列新机的发布会上，小米正式推出了澎湃OS，不再局限于智能手机，通过该系统，小米的「人车家全生态」即将完成闭环。其基本逻辑与华为的鸿蒙OS相近，都是在最基础的软硬件能力之上，构建全场景生态，演变为多人、多设备的协同体验。

包括小米手机上备受好评的小爱同学，以及小米自身强大的ioT物联网体系，都能在现有环境下为小米汽车的智能化带来一些不一样的玩法。最关键的是，小米全力打造智能座舱，不同于魅族与华为的小试牛刀，因此在实际体验上，一定会给用户带来不一样的惊喜。

而在智驾领域，小米收购Deepmotion，在2022年8月，小米就曾公布过一段自研算法的辅助驾驶演示视频。视频显示，经过改装的小米自动驾驶测试车进行了无保护左转、自动掉头、多车道路口左转、环岛绕行、礼让行人和自动泊车入位的测试，基本上已经具备城市NOA的能力。

并且顺为资本投资合伙人胡峥楠也曾在社交媒体上公布了小米汽车的续航水平，其驾驶一台乘坐三名乘客且表显剩余续航150km的电车，完成85km的旅程之后，剩余续航还有90km，百公里电耗更是低到了8.8kWh。

除此之外，小米自从宣布造车以后，小米资本已经投资了包括智能座舱、传感器、自动驾驶、锂电池、半导体、集成电路在内的多家供应链公司，基本覆盖汽车上下游产业链。

在当下新能源汽车市场中，最受用户关注的智能座舱、续航动力以及智驾能力上，小米早已开始布局，最新技术的不断投入，可以说SU7已经万事俱备，只差上市了。

最终售价上，虽然外界一直猜测小米汽车SU7将超过30万元，但按照当前新能源市场的内卷程度，以及小米定下的3年百万销量目标来看，这很可能是一记烟雾弹，实际售价估计还是在20万出头。

最后，在这个时间点入局，对于小米而言，或许不是最好的选择，但却是最适合的选择。当初选择追随小米的用户，如今大多数刚好已经有了买车的需求，而年轻人恰恰是最被汽车行业忽视的群体，因为汽车行业的决策者往往都年纪偏高，无法深入到年轻人中去。

年轻人往往拿不出30万甚至40万元来买第一辆车，甚至也不需要什么冰箱沙发大电视。但恰恰是这部分用户，站在智能手机崛起的时代路口，完整见证了国内手机智能化的进程，更能拥有迈向新能源智能化的勇气。

小米作为以年轻用户起家的公司，深刻洞悉这部分用户的需求，而这也是小米汽车在如今已是战火纷飞的新能源市场中能否坐拥一席之地的关键因素。面对如此内卷的新能源市场，稍有不慎就将面临淘汰，小米汽车SU7，即将迎来自己的首战即决战时刻。