广州车展首日神仙打架，理想MEGA、小鹏X9、极氪007悉数登场！

11与17日，2023广州车展正式拉开帷幕，作为今年最后一个国际级车展，也被称为车市收官之战，毫无疑问，各家车企都会拿出年度重磅产品以应对逐渐白热化的新能源市场。

数据显示，本届广州车展全球首发共59辆新车，展车总数更是高达1132辆，相比2022广州车展首发20余辆新车，今年汽车市场又内卷出了新高度。

2023年是自主品牌全面崛起的一年，一个车市，油车和新能源两个赛道，彼此势不两立，但电动车却势如破竹。其中中国本土品牌市场份额涨至50%多，而合资品牌市占率跌破50%，新能源品牌功不可没。

广州车展首日，新势力品牌就率先出击，一连开启多款纯电车型的预售，吸引了众多目光。

理想MEGA

理想汽车是时下最成功的新势力品牌，这一点几乎毫无争议，即使有人吐槽凭借家庭定位的「冰箱彩电大沙发」毫无科技含量，但理想依然在今年先后突破3万和4万月销，完成销量两级跳，彻底领跑整个新势力品牌。

理想也将这一理念延续至旗下首款纯电产品理想MEGA中，以家庭为定位的MPV车型。在广州车展首日，理想正式宣布MEGA开启预订，售价将在60万元以内，1月13日-1月31日，试驾车将逐步进店，并且会开启锁单，按照预订顺序进行优先排产，2月下旬开启用户交付。

在当初理想公布MEGA之时，这款车型就因为造型受到了不小的争议，整车相对圆润的外观，加上星环设计，被人吐槽是大号的五菱云朵。而车身侧面新车造型更加流畅，短前后悬的设计也能给用户提供更多内部空间。

事实上，近似于水滴造型的设计，为理想MEGA带来仅有0.215的风阻系数，极大降低能耗，提升续航里程。2350/1850/1965mm的三围，3300mm的轴距，为理想MEGA的空间打下了基础。根据官方数据，MEGA二排车内最高点为1352mm，三排最高点为1280mm。7座状态下，新车后备箱进深680mm，三排座椅带有电动翻折方案，折叠后后备箱进深为1066mm。

核心配置上，理想MEGA配备全域800V SiC高压平台，搭载宁德时代的4C电池，理想通过自研热管理系统，将电池性能提升至5C水准。从已经流出的理想MEGA充电视频中可以看出，最高电流可达711.6A，电压最高达到826V，峰值功率达到521kW，从6%充至80%仅耗时11分钟。如此速度，堪称恐怖。

理想官方也发布战报称，在开启预订后1小时42分钟后，订单量突破10000辆，可见即使争议不断，理想MEGA的产品力依然打动了目标用户。

小鹏X9

小鹏今年经历过起死回生之后，总算步入正轨，小鹏G6和新G9双双发力，刚刚过去的10月份也重回2万销量俱乐部。小鹏汽车也乘胜追击，推出旗下首款定位年轻态的MPV产品小鹏X9，并在广州车展上迎来首秀。

广州车展首日，小鹏汽车在展台正式公布小鹏X9的预售价为38.8万元起，非营运车主赠送终身质保，并计划12月终端体验车到店，明年1月开启交付。

同样是首款MPV产品，小鹏X9与李想MEGA是截然不同的两款产品，外观上，采用星舰元素的小鹏X9明显更年轻化，贯穿灯带和犀利的大灯造型，采用更多凌厉线条，视觉辨识度拉满。新车三围5293/1988/1785mm，轴距达到3160mm。

小鹏X9采用2+2+3的布局，其中二排可选航空座椅，前方配有小桌板。后备箱支持第三排放倒，其中第三排座椅支持一键电动魔术收纳，可化身为大平层。并且小鹏X9将首发鹏XOS天玑智能座舱系统，作为小鹏汽车的第五代智能座舱系统，搭载高通骁龙8295芯片，同时融入小鹏汽车自研的XGPT灵犀大模型。

小鹏X9还是全球唯一标配批主动式后轮转向的MPV车型，转弯直径达到同级最小的10.8m，能够带来更加灵活轻便的驾驶体验。同时全系标配智能双腔空气悬架，包含智能双腔空气弹簧+智能可变阻尼减震器，最大调节行程为90mm。

动力上，小鹏X9采用全域800V SiC高压平台，搭载前后双电机，最大功率分别为235kW和135kW，配备84.5kWh和101.5kWh电池组，CLTC纯电续航里程分别为610km、640km和702km。并且将拥有小鹏最强的XNGP智驾系统，支持不依赖高精地图的高速NGP和城区NGP。

小鹏并没有公布预订数据，根据网上的反馈，不少网友认为这款车型定价过高，不过目前只是预售价格，正式上市价大概会有1-2万元的下浮。但对于小鹏而言，首款MPV是挣脱销量泥潭后全面发力的高端新产品，何小鹏也对其寄予厚望，但对于MPV市场而言，纯电MPV目前依然未能被广泛接受，小鹏X9能否打破旧观念，打开市场，仍有待商榷。

极氪007

极氪旗下首款纯电轿车极氪007在网络上的热度一直居高不下，这与其首款被称作「六边形战士」的车型极氪001销量大爆不无关系，甚至截止目前，001已经成为30万元以上纯电车型的销量冠军。但对于广大极氪001车主而言，智能化是挥之不去的痛，这次极氪007可谓补齐了最后一块智能化短板，因此备受外界期待。

在广州车展上，极氪公布007的预售价格，22.99万元起售，上市发布前支付1000元意向金，将享受“6000元购车尾款抵扣”的限时意向金膨胀权益，抵扣后预售价格22.49万元起，同时可提前锁定上市购车权益，新车将于明年1月份上市交付。

极氪007基于001同款的SEA浩瀚架构量身打造，外观采用全新设计语言。其中高配车型将会搭载一条贯彻车头的90英寸灯幕，可自定义不同灯语。而低配车型将会采用一条狭长的灯带，头灯放置在车头下面，最远照射距离达到189米。加之蚌式前车盖，让整车视角效果更加圆润，彻底摆脱领克的影子。

新车三围4865/1900/1450mm，轴距为2928mm，相比同平台的银河E8，车长短了200mm，但轴距长了3mm。最重要的是，这次极氪007的智能化终于全面进化，搭载8295智能座舱计算平台以及Kr GPT AI大模型，前舱拥有一块15.05英寸的OLED中控大屏，以及一个35.5英寸的AR-HUD抬头显示系统。

智驾方面，极氪007将首发应用极氪全栈自研的高阶智驾解决方案，标配英伟达Orin-X芯片，算力高达508TOPS，除此之外还拥有包括1颗激光雷达、12颗高清摄像头以及5个毫米波雷达在内的智驾硬件。根据官方说法，极氪007的高速NZP领航功能交付即上线，全国可用。

同时，这也是极氪旗下首款搭载全域800V SiC高压平台的车型，提供单电机与双电机两个版本，标准续航版CLTC综合续航里程最高688km，超长续航CLTC综合里程最高870km，性能版零百加速仅为2.84s。

新车搭载双叉臂前独立悬架，配合极氪本身优秀的底盘调教能力，想必在驾控体验上无需用户担心。作为补全智能化短板的全新车型，极氪007能否复刻001的销量神话，也是新车上市后的主要看点。不过即使如此，极氪007的智驾依然让不少用户担心，虽然采用英伟达的智驾芯片，但自研实力究竟如何，城区智驾是否会像极氪001的高速NZP一样难产，都是不确定的。

不过好在极氪官方开放预订后及时公布了数据，开放后仅3小时，极氪007预订量已经突破10000辆，看来补齐智能化短板之后的极氪007，确实受到了不少用户的青睐。

总结

广州车展首日，新势力品牌就卯足了劲各显神通，这多多少少也能反映出今年新能源市场的激烈竞争现状。「内卷」已然成为2023年车市的代名词，车企更是时不时就「掀桌」，面对逐渐白热化的淘汰赛，车企只有不断推出划时代的产品，才有继续留在牌桌上的筹码。车展首日只是开始，好戏才刚刚上演。