IT影响中国2023：仰望U8获年度最具创新奖

最近，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，在本届评选中，仰望U8获得诸多好评，凭借易四方、云辇-P智能液压车身控制系统两大自研技术，系统最大功率880kW的四电机技术，重新定义百万级硬派越野车标准，荣获IT影响中国2023「年度最具创新奖」。

仰望U8具备两大核心技术――「易四方」和「云辇-P智能液压车身控制系统」。在易四方平台加持下，仰望U8获得四轮独立扭矩矢量控制能力，从感知/决策/执行开创汽车安全性能新标杆。每个电机可以独立控制每个车轮，实现单个车轮驱动、制动、前进和后退，让车辆本身具备超强的车身姿态调整能力。同时拥有应急浮水能力，当系统检测车辆处于漂浮时自动启用该功能，可实现水中行驶、转向、掉头，帮助用户快速脱险。

通过对每个轮子的扭矩输出精准控制，让仰望U8具备原地掉头的能力。而感知力更强的电驱系统，使得仰望U8可以以毫秒级的响应速度调整轮端动态，降低车辆因抓地力不足产生的失控问题。当遭遇爆胎时，剩余完好车胎可以单独控制，帮助车辆实现平稳的控制，规避转向过度与翻车风险。

仰望U8所搭载云辇-P，是全球首款新能源越野车专属智能液压车身控制系统，集机械、液压、电子控制系统于一体，首次实现下车身关键零部件系统与整车智能联动，支持横向/纵向/垂向融合智控。四轮既能同步升降，也能单轮独立升降，在极限路况下，四轮联动功能可为悬空轮减振器输送油液、拉长悬架形成，保证四轮动力有效输出。同时云辇-P对于路面环境感知能力极强，能够快速调整悬架和车身姿态，配合非承载式车身以及柔性连接，带来超高底盘强度并降低车身扭转形变，同时兼顾更优舒适性。

仰望U8在三电系统上也做出了创新，搭载四台电机，系统最大功率达到880kW，近1200匹最大马力，扭矩达到1280N・m，零百加速仅需3.6s，性能媲美千万超跑。仰望U8搭载49.05kWh的电池和75L油箱，CLTC综合续航里程达到1000km，CLTC纯电续航为180km，支持最高110kW的直流快充，30%-80%仅需18分钟。

通过强大的技术研发实力和创新能力，比亚迪用技术堆砌出首款百万级别的中国硬派越野车型仰望U8，打破高端市场传统豪强的多年垄断，刷新自主品牌量产车新高度。