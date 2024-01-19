IT影响中国2023：蔚来ET5获年度精品家轿

最近，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，在本届评选中，蔚来ET5获得诸多好评，作为一款30万元级别的纯电轿车，蔚来ET5凭借年轻化设计、情感联结的智能化体验，让精致与科技并行，刷新用户对于精品家轿的传统看法，因此，蔚来ET5荣获IT影响中国2023「年度精品家轿」。

ET5完美融合蔚来超级跑车基因与为智能驾驶而设计的理念，打造出引领智能时代的外观设计。蔚来ET5采用家族式前脸设计，前舱盖隆起筋线，充满肌肉与力量感，Double-Dash 日行灯，远近一体式头灯，点睛之笔，气势夺人。外探的前唇和Shark Nose使得车头棱角分明，每一次加速都能轻松划破空气。尾部采用光锋尾灯，纤细的尾灯造型与尾部极具雕塑感的线条立体组合，层次分明。

为满足用户的个性化需求，蔚来将9种天空颜色注入ET5车身，从内之外探索科技与美学的创新边界，采用丰富的颜色、创新的材质以及动感的造型。ET5将内部打造成创意灵感空间，处处都散发出精致、温度以及个性的气息。

隐藏式出风口、简洁的仪表台、门拉手、电控解锁按键、车门扶手、隐藏式扬声器，浑然一体，形成了一个安心感十足的环抱空间。车门内板，空调出风口等区域，采用帷幕造型设计，并经特殊工艺处理，肌理精致，触感细腻。

前舱配备更智能更有趣的NOMI，基于强大的车载计算能力和云计算平台，集成语音交互系统和智能情感引擎，能够不断学习成长。配合PanoCinema全景数字座舱，带来专属空间内的全感官沉浸智能体验。

蔚来ET5标配NIO Assisted and Intelligent Driving 蔚来智能驾驶系统，从地图定位到感知算法，从底层系统到控制策略，拥有全栈智能驾驶技术能力，能够实现高速、城区、泊车和换点场景的全覆盖。

核心配置上，蔚来ET5传承蔚来品牌的高性能基因，采用新一代高效智能电驱系统，使用双电机智能四驱方案，应用碳化硅功率模块前150kW感应电机，后210kW永磁电机，最大功率360kW，最大马力480PS，峰值扭矩700N・m。并且CLTC纯电续航里程最高可达1055km，百公里加速仅为4s。几乎无缺点的配置与表现，让蔚来ET5成为30万级别精致车型的典范之作。