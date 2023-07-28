ÖÇ¼ÝÐÂ¡°¾íÍõ¡±£ºÇ§Ôª³É±¾ËãÁ¦ÅÜ³ÇÊÐÎÞÍ¼£¬´ó½®ÎªºÎÕâÃ´Å££¿
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
×î½ü£¬ÉÏÆûÍ¨ÓÃÎåÁâÆìÏÂµÄ±¦¿¥ÔÆ¶äÖÕÓÚ¿ªÆôÓÃ»§Ã¤¶©ÁË¡£
ÎåÁâÔìÐ¡³µ£¬ÎÞÒÉÊÇÐÐÒµ¹«ÈÏµÄNo.1¡£ÔÆ¶ä²»ÂÛÔÚÔ½¼¶´ó¿Õ¼ä¡¢ÔÆ¸ÐÉ³·¢×ùÒÎ£¬»¹ÊÇ¾«ÖÂÄÚÊÎÖÊ¸ÐºÍÐøº½¶¯Á¦µÈ·½Ãæ£¬¶¼°Ñ¹úÃñ¼ÒÓÃÐèÇó·¢»Óµ½ÁË¼«ÖÂ¡£
µ«¸üÖµµÃËµµÄÊÇ£¬±¦¿¥ÔÆ¶ä¡¸ÁéÏ¬°æ¡¹Õâ´Î»¹ÄÃ³öÁËÓÐÍû¸Ä±äÐÐÒµÏÖÓÐ¹æÔòµÄÒ»¸öºË±¬¼¶ÎäÆ÷£¬Ëü¾ÍÊÇ¡ª´ó½®³µÔØÖÇ¼Ý½â¾ö·½°¸¡£
¹ýÈ¥Á½ÄêÀï£¬´ó¼ÒÌý³µÆóÃÇËµÁËÌ«¶à¹ØÓÚ¡°×Ô¶¯¼ÝÊ»¡±µÄ¶«Î÷£¬Ò²¼ûÖ¤ÁË¸ß½×ÖÇ¼Ý¼¯Ìå½ø¾ü³ÇÇø¡£µ«×÷ÎªÏû·ÑÕßµÄÎÒÃÇ£¬Ò²Òò´Ë¸¶³öÁË¸ü¶àµÄ½ðÇ®³É±¾£¬ÉõÖÁ»¹ÒªÎª²¿·Ö³µÆóµÄOTA¡°»±ý¡±ÌáÇ°Âòµ¥¡£
¡°ÓÐ¼¤¹âÀ×´ï£¬²ÅÊÇ¸ß½×ÖÇ¼ÝÄÜÁ¦µÄÏóÕ÷¡±¡¢¡°Ã»ÓÐÊý°ÙTÄËÖÁÉÏÇ§ËãÁ¦£¬»ù±¾Ðû²¼¸æ±ð³ÇÊÐÁìº½¡±¡¢¡°Pro°æ³µÐÍÑË¸î£¬Ö»¸øMax¶¥Åä°æ£¬ºóÕß»¹ÒªÔÙ¹ó¼¸ÍòÔª¡±µÈµÈ¡£¾¹ý³µÆóÆµ·±Ðû´«ºÍÒ»ÏµÁÐ½ÌÓý£¬´ó¼ÒºÃÏñÒ²±»Ç±ÒÆÄ¬»¯µØÐÎ³ÉÁËÍ³Ò»ÈÏÖª£¬ÄÇ¾ÍÊÇ×Ô¶¯¼ÝÊ»ºÜ¹ó¡£
µ«ÕæµÄÊÇÕâÑùÂð£¿½ñÌì£¬´ó½®´ø×Å¡°ÈËÈË¶¼ÄÜÓµÓÐµÄÖÇ¼Ý¡±À´ÁË¡£
Ç§Ôª³É±¾£¬²»µ½°ÙTËãÁ¦£¬´¿ÊÓ¾õÎÞÍ¼ÅÜ³ÇÊÐ
ÒÔÉãÏñÍ·ÎªºËÐÄµÄ»úÆ÷ÊÓ¾õ£¬ÊÇ¹ýÈ¥´ó½®³Æ°ÔÈ«ÇòÎÞÈË»úÁìÓòµÄÔÒòËùÔÚ¡£¶ø½ñÌìµÄÖÇÄÜ¼ÝÊ»Í¬Ñù·Ç³£ÒÀÀµÊÓ¾õ¸ÐÖªºÍËã·¨ÐÔÄÜ¡£ËùÒÔ£¬Äã»òÐí¾ÍÄÜÃ÷°×£¬ÎªºÎ´ó½®³µÔØÖÇ¼ÝÒ»³öÊÖ±ãÄÜ¸ÄÐ´Õû¸öÐÐÒµÍæ·¨¡£
´ó½®µÄ×ÔÉí³µÔØÖÇ¼Ý·½°¸½Ð×÷¡¸³ÉÐÐÆ½Ì¨¡¹¡£ÏÈ¼òÒªÂÞÁÐÏÂËüµÄºËÐÄÌØµã£º´¿ÊÓ¾õÊµÊ±¸ÐÖª¡¢²»ÒÀÀµ¸ß¾«µØÍ¼¡¢ÎÞ¼¤¹âÀ×´ï¡¢¶ÔËãÁ¦ÒªÇóÒì³£µÍ¡¢³É±¾½öÊýÇ§Ôª¡¢Ö§³Ö³ÇÊÐ¼ÇÒäÐÐ³µºÍ¼ÇÒä²´³µ......
Ä¿Ç°£¬´ó½®ÖÇ¼ÝÌá¹©Á½Ì×¸ßµÍÅä°æ±¾£¬¾ùÎª´¿ÊÓ¾õÅäÖÃ¡£µÍÅä°æ²ÉÓÃ 7V ·½°¸£¬1¸öÇ°µµ¹ßµ¼Ë«Ä¿´«¸ÐÆ÷+4¸öÓãÑÛ»·ÊÓÉãÏñÍ·+1¸öºóÏòÉãÏñÍ·£¬´îÅä 32Tops ËãÁ¦Ð¾Æ¬Óò¿ØÖÆÆ÷£¬¿ÉÊµÏÖ L2+¼¶Ö÷¶¯°²È«¡¢ÎÞ¸ß¾«µØÍ¼¸ßËÙÁìº½¡¢¿çÂ¥²ã¼ÇÒä²´³µ¡¢»ùÓÚÆÕÍ¨µ¼º½µØÍ¼µÄ³ÇÇø¼ÇÒäÐÐ³µ¡£
³ÇÇø¼ÇÒäÐÐ³µ£¬ÆäËû³µÆóÒ²½Ð³ÇÊÐÍ¨ÇÚNOA¡£´ó½®±íÊ¾£¬Ö»ÒªÓÃ»§¼ÝÊ»³µÁ¾Íê³ÉÒ»´ÎÍ¨ÇÚÂ·Ïß£¬²¢ÔÚ³µ¶Ëµã»÷±£´æ£¬³µÁ¾±ã»á¼ÇÒä¸ÃÂ·Ïß£¬ÀûÓÃ×ÔÉíÊÓ¾õ¸ÐÖª£¬ÊµÏÖ°üÀ¨ºìÂÌµÆÊ¶±ð¡¢ÎÞ±£»¤×ó×ª¡¢×Ô¶¯±äµÀ³¬³µ¡¢ÐÐÈË±ÜÕÏµÈÒ»ÏµÁÐ³ÇÇøÁìº½¹¦ÄÜ£¬ÌåÑéÉÏ³£ÓÃ³£ÐÂ¡£
¸ßÅä°æÔòÔÚ 7V »ù´¡ÉÏÔöÌíÖÁ 9V ·½°¸¡£ÐÂÔö2¿Å²àÏò ADAS ÉãÏñÍ·£¬³£±»·ÅÖÃÔÚ³µÁ¾Á½²àÇ°Òí×Ó°åÇøÓò£¬ÓÃÓÚÃÖ²¹³µÁ¾²àÏòÊÓ¾õ¸ÐÖªÄÜÁ¦£¬¼ÓÇ¿¶Ô³ÇÇø¹ÕÍä¡¢±äµÀµÈ³¡¾°´¦Àí¡£9V ·½°¸´îÅä 80Tops ËãÁ¦Ð¾Æ¬Óò¿ØÖÆÆ÷£¬¾ÍÄÜÊµÏÖÈç½ñÐÂÊÆÁ¦³£ËµµÄÎÞÍ¼³ÇÊÐÁìº½£¬ÄÜÁ¦È·Êµ¾ªÈË¡£
ÐÐÒµÎ¨Ò»¹ßµ¼Ë«Ä¿ºÍ¸ÐÖªËã·¨¼¼Êõ
²»ÄÑ¿´³ö£¬´ó½®¡¸³ÉÐÐÆ½Ì¨¡¹Ö®ËùÒÔÐÔ¼Û±È¸ß£¬ÊÇÒòÎªËü½öÓÃ¼¸¿ÅÉãÏñÍ·£¬¾ÍÍê³ÉÁËµ±ÏÂÐÂÊÆÁ¦¿¿¼¤¹âÀ×´ï+ºÁÃ×²¨À×´ï+¸ßËãÁ¦Ð¾Æ¬²ÅÄÜÊµÏÖµÄ¸ß½×ÐÐ²´ÖÇ¼Ý¹¦ÄÜ¡£¶øÕâÒ»ÇÐµÄ±³ºó£¬Àë²»¿ª´ó½®¶À¼ÒÓ²¼þºÍÁìÏÈËã·¨¡£
Í¨³££¬¸ß½×ÖÇ¼Ý³µÐÍµÄÇ°ÊÓË«Ä¿ÉãÏñÍ·ÊÇ 1 ¸ö¹ã½Ç+1 ¸ö³¤½¹£¬¹ã½Ç¿´×óÓÒ£¬³¤½¹¿´Ô¶½ü£¬ÕâÖÖ×éºÏ¸ü×¼È·À´ËµÊÇ¡°¶àµ¥Ä¿¡±¡£¶ø´ó½®µÄ¹ßµ¼Á¢ÌåË«Ä¿¸üÏñÈËÀàµÄË«ÑÛ£¬Í¨¹ýË«Ä¿ÈÚºÏÊÓ²îÔÀí´Ó¶ø¡°¿´¼û¡±Ò»¸öÓÐÉî¶ÈµÄÈýÎ¬Á¢Ìå¿Õ¼ä¡£
¹ßµ¼Á¢ÌåË«Ä¿¿ÉÒÔÖ±½ÓÈ¡´ú¼¤¹âÀ×´ï£¬ÒòÎªÁ½Õß×÷ÓÃ»ù±¾ÏàÍ¬£¬¶¼ÊÇÐÎ³É¾ßÓÐ¸ß·Ö±æÂÊµÄ³íÃÜÈýÎ¬µãÔÆÍ¼Ïñ£¬°ïÖú¼ì²â²¢Ê¶±ð³öÈÎÒâÐÎ×´µÄ¶¯¾²Ì¬ÕÏ°Îï£¬ÒÔ¼°ËüÃÇµÄÎ»ÖÃºÍ¸ß¶ÈÐÅÏ¢£¬²¢Ì½²â³öÇ°·½Ã¤Çø£¬»®·ÖÓÐÐ§¿ÉÐÐÊ»ÇøÓò¡£
ËäÈ»Á¢ÌåË«Ä¿Ð§¹û¾ªÈË£¬µ«Ëü¶ÔÁ½¿ÅÉãÏñÍ·µÄÏà¶ÔÎ»ÖÃ¡¢½Ç¶È¡¢·À¶¶ÐÔÄÜ¡¢ºÍ³¤Ê±¼äÔËÐÐºóµÄ½á¹¹ÐÎ±ä¡¢ÊÓ¾õËã·¨±ê¶¨µÈ¼¸ºõËùÓÐÒªËØ¶¼ÓÐ¼«ÆäÑÏ¿ÁµÄ¾«¶ÈÒªÇó£¬ÄÄÅÂ²îÒ»ºÁÒ»Àå¶¼¿ÉÄÜµ¼ÖÂÍ¼ÏñÊ¶±ð´íÎó£¬Òý·¢³µÁ¾Î£ÏÕÐÐÊ»¡£ËùÒÔÔÚ×Ô¶¯¼ÝÊ»ÁìÓò£¬Á¢ÌåË«Ä¿µÄÁ¿²úÉÏ³µ£¬ÖÁ½ñÎ¨ÓÐ´ó½®Ò»¼Ò¡£
×îÄÑ¡¢×îºËÐÄµÄÁ¢ÌåË«Ä¿£¬¶ÔÓÚ´ó½®¶øÑÔÈ´·´¶øÊÇ×îÊìÏ¤Ë³ÊÖµÄ¶«Î÷¡£ÒòÎªÕâÊÇ¹ýÈ¥´ó½®ÎÞÈË»úÒ»Í³È«ÇòµÄ¼¼Êõ¸ù»ù¡£
´ó½®²»½öÄÜÄÃÁ¢ÌåË«Ä¿Îª×Ô¶¯¼ÝÊ»·þÎñ£¬»¹Í¬Ê±¿ÉÎª³µÁ¾¿ÕÐüÌá¹©Â·Ãæ¸ßµÍÆð·üÊµÊ±¸ÐÖª¡¢Îª×ÔÊÊÓ¦´óµÆ¡¢×Ô¶¯ÓêË¢Ìá¹©Ç°·½µÀÂ·»·¾³ÐÅÏ¢£¬½«¡¸Ó²¼þÐÔÄÜ¡¹Ñ¹Õ¥µ½¼«ÖÂ¡£
Æä´Î£¬´ó½®µÄ BEV Ëã·¨Ò²Ïàµ±À÷º¦¡£ BEV Éî¶ÈÉñ¾ÍøÂçËã·¨¶ÔÐ¾Æ¬ËãÁ¦ÒªÇó¸ß£¬µ«´ó½®½öÓÃ32Tops ËãÁ¦Ð¾Æ¬¾ÍÄÜÍêÃÀÔËÐÐ£¬²¢ÇÒ×öµ½ÁËÐÐ³µ²´³µ¶¼ÔÚÊ¹ÓÃ BEV ¡£
ÁíÍâ£¬Í¨¹ý¹ßµ¼Á¢ÌåË«Ä¿+BEV Ëã·¨£¬´ó½®ÕâÌ×·½°¸½öÒÀÀµ³µÁ¾×ÔÉí´«¸ÐÆ÷¾ÍÄÜ¾Ö²¿ÔÚÏßÊµÊ±É¨Í¼+½¨Í¼£¬ËùÒÔ×îÖÕ°ÚÍÑÁË¶Ô¸ß¾«µØÍ¼µÄÒÀÀµ¡£½«³µÁ¾×Ô¼ºÉ¨µÄÍ¼´æ´¢±£´æ£¬Ò²Çá¶øÒ×¾ÙµØÊµÏÖ¼ÇÒäÐÐ³µºÍ¼ÇÒä²´³µ¹¦ÄÜ¡£
×îºó½ÚÊ¡Ð¾Æ¬ËãÁ¦µÄÒ»»·£¬»¹ÓÐ´ó½®È«×ÔÑÐµÄ¿ª·Å¿Õ¼äµÄ¾ö²ß¹æ»®¼¼Êõ¡£Õâ¸ö¶«Î÷ºÃÀí½â£¬Ëü¾ÍÏñ»úÆ÷ÈËµÄ¡¸Èý´ó¶¨ÂÉ¡¹£¬ÌáÇ°¶¨ÒåÁË³µÁ¾ÄÜ×öÊ²Ã´£¬²»ÄÜ×öÊ²Ã´¡£ÕâÑù³µÁ¾µ±Ãæ¶ÔÈÎºÎ³¡¾°Ê±¶¼ÄÜ×ö³ö»ùÓÚ¹æÔòµÄ°²È«ºÏÀí¾ö²ßºÍ¹æ»®£¬²¢ÇÒÔÚ±»ÔÊÐí·¶Î§ÄÚ×î´óÏÞ¶È·¢»Ó³öÆäÄÜÁ¦£¬´Ó¶øÌá¸ß×Ô¶¯¼ÝÊ»Í¨ÐÐÐ§ÂÊ£¬Ò²½µµÍÁËÐ¾Æ¬ÊµÊ±¼ÆËãµÄÑ¹Á¦¸ººÉ¡£
ºÍÈ«Çò´¿ÊÓ¾õ¾ÞÍ· Mobileye ºÜÏñ£¿
Èç¹ûÄã¹Ø×¢¹ýÈ«Çò L2 ¸¨Öú¼ÝÊ»¹©Ó¦ÉÌ¾ÞÍ· Mobileye µÄ SuperVision ´¿ÊÓ¾õ½â¾ö·½°¸£¬Ò²¾ÍÊÇ¹úÄÚ¼«ë´ 001 Ëù´îÔØµÄÄÇÌ××Ô¶¯¼ÝÊ»·½°¸£¬Äã»á·¢ÏÖ´ó½®µÄ¼¼ÊõÂ·ÏßºÍËü·Ç³£ÏàËÆ¡£
Í¬ÑùÒÀÀµÉãÏñÍ·´¿ÊÓ¾õ£¬Í¬Ñù¶ÔÐ¾Æ¬ËãÁ¦ÒªÇó²»¸ß£¬ÒÔ¼°Í¬ÑùµÄ°²È«´óÄ£ÐÍ£¬Mobileye ×Ô¼Ò³ÆÎª RSS ÔðÈÎÃô¸Ð°²È«Ä£ÐÍ£¬´ó½®Ôò½Ð×÷¿ª·Å¿Õ¼ä¾ö²ß¹æ»®¡£
µ«ÊÇ£¬´ó½®ÕâÌ×·½°¸¸üÏÈ½ø£¬¶Ô¸ß¾«µØÍ¼µÄÒÀÀµ³Ì¶ÈºÍ Mobileye Ïà±ÈÌì²îµØ±ð¡£´ó½®Æ¾½è¹ßµ¼Á¢ÌåË«Ä¿+BEV Ëã·¨ÄÜÈÃ³µÁ¾ÊµÊ±Éú³É¾Ö²¿ÔÚÏß¸ß¾«µØÍ¼£¬¶ø Mobileye µÄ³£¹æË«Ä¿·½°¸£¬±ØÐëÒª¿¿ÔÆ¶Ë REM ÖÚ°üµØÍ¼Îª³µÁ¾Ìá¹©ÏÈÑéÐÅÏ¢£¬Èç¹ûÃ»ÓÐ REM ÖÚ°üµØÍ¼£¬SuperVision ¼¸ºõ·¢»Ó²»³öÆäÄÜÁ¦¡£
ÕýÊÇÒòÎª Mobileye ÕâÌ× SV ·½°¸ÔÚ¹úÄÚ¡°¿¨¡±ÔÚÁËµØÍ¼ÉÏ£¬²Åµ¼ÖÂ¼«ë´ 001 ½»¸¶Á½Äê¶àÊ±¼äÖÁ½ñÁ¬ NZP¸ßËÙÁìº½¶¼ÎÞ·¨´ó¹æÄ£ÍÆËÍ¡£
¿´ÍêÁ½¼ÒµÄ´¿ÊÓ¾õ½â¾ö·½°¸£¬ÏÖÔÚÄãÖªµÀ´ó½®µÄ¡¸¹ßµ¼Á¢ÌåË«Ä¿¡¹ÓÐ¶àÃ´ÖØÒªÁË°É¡£ÊÂÊµÉÏ£¬×îÔçÆÚµÄ Mobileye Ò²ÑÐ¾¿¹ýÁ¢ÌåË«Ä¿£¬µ«½á¹ûÒÔÊ§°Ü¸æÖÕ¡£
Ö»ÄÜËµ´ó½®È·ÊµÅ£±Æ¡£
ºÃÁË£¬´µÕâÃ´¶àÒ²¸ÃËµËµ¹ËÂÇ¡£ÏÖÔÚ¶Ô´ó½®³µÔØÖÇ¼Ý¡¸³ÉÐÐÆ½Ì¨¡¹Î¨Ò»µÄµ£ÓÇ£¬ÎÞ·ÇÊÇÉÏÊÖÌåÑé¡£
±Ï¾¹±¦¿¥ÔÆ¶ä¡¸ÁéÏ¬°æ¡¹×÷ÎªµÚÒ»¿îÊ×·¢´îÔØ´ó½®·½°¸µÄ³µÐÍ£¬ÒªµÈµ½ 9 ÔÂ·Ý²ÅÉÏÊÐ£¬´ó¼Ò¶¼»¹Ã»Ç××ÔÊÔ¹ý¡¸³ÉÐÐÆ½Ì¨¡¹µÄÊµ¼ÊÂäµØ±íÏÖ¡£ºÃÓë²»ºÃ£¬ÏÖÔÚËÐÄÀïÒ²Ã»¸öµ×¡£
½ñÄêÏÂ°ëÄêÖÁÃ÷Äê£¬¾ÝËµÓÐ¸ü¶à³µÆóµÄÐÂ³µÐÍÄÃÏÂÁË´ó½®ÖÇ¼Ý¶¨µã¶©µ¥¡£ÕâÌ×¹¦ÄÜÈ«ÃæÇÒ³É±¾½öÒªÊýÇ§ÔªµÄ¼«¸ßÐÔ¼Û±ÈÖÇ¼Ý·½°¸£¬²»³öÒâÍâÒ²»á³öÏÖÔÚ¸ü¶àÏñ±¦¿¥ÔÆ¶äÕâÑùÊÛ¼Û½ö²»³¬ 15 ÍòÔªµÄ´óÖÚ³µÐÍÉíÉÏ£¬ËùÒÔ£¬ÎÒÏàÐÅ´ó½®µÄÈë¾Ö£¬½«ÓÐÁ¦ÍÆ½ø¡°È«ÃñÖÇ¼ÝÊ±´ú¡±µÄµ½À´¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â