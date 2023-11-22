剥离权益，押注智能化，29.99万元起售极星4总算跟上了脚步

广州车展前夕，极星举办「摘星之夜」，除了宣布极星4即将上市交付之外，也向外界传递出冲量的决心。

10月份，极星汽车全国销量仅为40辆，甚至前10个月的销量总和也不过879辆，放在新能源市场几乎是处于无人问津的境地。

今年6月份，极星汽车宣布与星际魅族合资，沈子瑜将出任极星科技董事长兼CEO。在这次「摘星之夜」上，沈子瑜宣布了极星在中国的全新战略和发展规划。沈子瑜表示，他将带领极星中国，跳过机械汽车1.0时代和电动汽车2.0时代，直接一步闯入智能汽车3.0时代。

而这次盛典，就是极星中国的一次明志。

「摘星之夜」上，极星4变相降价，售价由此前的34.98万元-53.38万元调整至剥离权益包后的29.99万元-39.99万元。这样的选择，基本上认同了此前市场对于极星4定价过高的评价。

在沈子瑜看来，「这不是主动降价，算上配置和权益，还是和以前的价格一样，这样做的目的就是回归到真实的市场竞争中去，让那些选择20多万元新能源产品的用户，也有机会看到极星4这样的产品」。

不过低价意味着权益剥离，一些权益如免费道路救援、免费车联网流量等都将被取消。之前蔚来也通过取消免费换电，降价3万元，换取7月份蔚来全系销量破2万的成绩。显然极星4也想通过这样的做法换取销量，只不过极星4的权益，剥离的有点多。

除此之外，极星4从原先的6款配置调整为4款，砍掉了原先售价48.38万的高性能PLUS以及53.38万元的四驱高性能PRO版本，换以选装的方式交由用户选择。

为了打消用户纯电车型贬值快、降价频繁的顾虑，极星4还推出保价政策，车辆全款支付之日，到明年年底，符合12月底前下订、3月31日前交付的首批车主，若遇官方降价调整，可享一次性主动返还差价的权益。

极星成为了目前唯一提供保价政策的超豪华纯电汽车品牌。

闯进30万元以内的极星4，要面临的挑战并不算少。源自极星Precept概念车的双锋刃前大灯、纤刃后尾灯、溜背车身、全景天幕、纯平侧窗设计，处处散发出豪华极简的气息。加上整车大量采用的环保创新材料，以及Nappa真皮坐椅，使得整车品质感凸显。

在核心配置上，极星4强调其「性能」标签。新车采用与极氪001相同的SEA浩瀚架构，其底盘质感毋庸置疑。双电机版本车型后电机采用SiC模块，电机效率高达97%，零百加速仅为3.8s，百公里制动成绩为34m，最大功率为400kW，峰值扭矩686N・m。

而单电机版本的最大输出功率为200kW，最大扭矩为343N・m，百公里加速为7.1s。作为参考，蔚来ES6双电机的最大输出功率为360kW，最大扭矩为700N・m。但即使如此，极星4依然没有太多优势，同门师兄弟的极氪007目前已经放出数据，入门后驱版零百加速5.4s，四驱零百更是只有2.84s。

不过好在极星27年房车赛的经验积累，让极星4在整体性能释放上拥有更多老司机般的表现。

更重要的是，极星4跟上了新能源时代的潮流，在智能化上全面进化。沈子瑜表示，他们仅用了60天的时间就完成了Polestar OS操作系统的设计、开发和验证工作，实现交付及升级。

基于Flyme Auto Core打造的Polestarl OS车机系统，配合Polestar Navigation Pilot智驾套件，使得极星4的智能化体验一跃成为头部梯队的一员。

在Flyme Auto Core的加持下，Polestarl OS可以对车机系统UI进行深度自定义，同时保留Flyme Auto的核心功能。因此Polestarl OS采用标志性的主题橙色，并且提供Flyme Auto同款的「地图桌面」和壁纸桌面，同时支持小窗模式、SmartBar等等Flyme的标志性功能。

除此之外，极星还将推出Polestarl Phone，深刻贯彻沈子瑜在领克08发布会上提出的汽车第六域，也就是手机域的理念。在「软件定义汽车」时代，极星的快速迭代，加上Polestar Link带来的手车互联，让极星跟上新能源时代的最新版本。

同时，极星4的Polestar Navigation Pilot智驾套件将基于Mobileye SuperVision辅助驾驶方案打造，搭载2颗7nm EyeQ5H智驾芯片，以及25个感知单元，包括12个摄像头。极星4能够实现制动、转向辅助等智驾能力，并且交付即可用。

作为全球车型，尽管搭载国内智驾方案能够带来更强大的高速甚至城区NOA，但全球化能力太差，极星4首要考虑的还是全球客户，也就不可避免在智驾能力上会有所缺失。

采用相同方案的极氪001，智驾表现并不算好，截止当下，依然未能实现全国范围内的高速NZP功能。因此，极星4最高能够支持高速NOA就算是不错的了。

通过剥离权益，智能化升级的极星，跟上了中国新能源市场的脚步，在诸多外资依然迷茫于高速发展的中国汽车市场中时，极星显然已经找到了一条适合自己前进的道路。不过这样的改变，究竟能够带来多少成效，还得看极星4上市之后的具体表现。