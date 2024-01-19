IT影响中国2023：银河L6获年度最佳品质奖

近日，由IT影响中国委员会主办，天极网、比特网联合承办的2023年度“IT影响中国”评选落下帷幕，凭借纯粹精致的电感设计、科技至简的环抱式座舱和突破传统的智能化体验，银河L6成为10万元级别标杆车型，荣获IT影响中国2023「年度最佳品质奖」。

银河L6基于e-CMA智能电混架构打造，沿袭银河涟漪美学的设计语言，完美融合中华正统美学与电动化时代的光电科技，带来独有的“雷虎电感”设计气韵，整体造型虎势十足，更有电感。并且采用同级唯一的封闭式前格栅，彰显科技大气。加上车身溜背式设计、隐藏式电动门把手、一体式贯穿尾灯、LED数字动态大灯，都让银河L6展现出远超其价位的品质感。

银河L6还打造了一套科技至简的环抱式座舱，极简式的中控布局，营造出极强的科技感，将交互融入智慧大屏。全表标配同级唯一「棉花糖座椅」，采用15mm的舒适性海绵填充，靠背使用20mm记忆海绵填充，后排座椅使用270°环抱式软触+30°后倾仰角设计，还有同级最大1000mm后排腿部空间，为用户提供极佳的乘坐体验。

智能化方面，银河L6结合AI大模型算法创造智能座舱，一个屏幕，一套语音系统，开创AI智能全新入口。车机采用高通骁龙8155旗舰芯片，8核心设计带来顶级算力。配合吉利星睿智算中心的超前算力，以及银河N OS智能车机操作系统，带来丝滑体验和丰富的软件生态。

银河L6采用新一代雷神电混8848动力系统，搭载1.5T混动专用发动机，搭配3挡变频电驱DHT Pro，带来全速域的强劲动力以及远超单挡变速器的燃油经济性。可实现纯电模式、增程模式、智能模式以及性能模式，在全场景下都能满足用户的驾驶需求。

在这套动力系统赋能下，银河L6在WLTC工况下拥有同级最长的1370km最长续航，百公里馈电油耗仅需3.61L，百公里加速仅为6.3s，同时还拥有247km/h的极速表现。全系标配超级快充，仅需30min即可从30%充至80%。

银河L6严格遵循e-CMA架构领先造车标准，同时搭载神盾电池安全系统，采用高强度电池包框架和独特田字形结构设计，保障电池防护和整车结构安全，实现高度守护。从设计到配置，再到体验，银河L6综合表现超乎预期，品质远超同级车型，开创了A级车市场全新篇章。