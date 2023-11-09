11月首周销量公布，零跑跑进前三，理想小鹏双双下滑，问界稳步提升！

10月份各家车企纷纷交出满意答卷，新能源市场一片欣欣向荣，但时间来到11月份，在首周销量出炉之后，却呈现出截然不同的景象。

理想

从理想发布的最新周销量数据来看，10.30-11.5这段时间里，理想共计交付0.86万辆，其中理想L9交付0.25万辆，理想L8交付0.25万辆，理想L7交付0.36万辆。

从总量上来看，相比前一周的1万辆周销量，理想出现明显下滑，没能延续此前过万趋势。在9月底完成产能升级之后，理想10月如愿交付破4万，成为新势力品牌中当之无愧的「销冠」，距离破3万也只过去3个月。

没想到11月第一周就给理想泼了盆冷水，交付量出现下滑，如果要继续上探或是维持，那么单周1万销量是基础，否则单月4万可能会十分困难。

同时李想在破4万销量之后，曾透露要开始向5万发起冲锋，并且理想L7也要突破单月2万销量。但从11月首周销量来看似乎有些不容乐观。

分析其中原因，此前理想由于产能问题，一直存在订单积压问题，单月仅能交付3.5万辆左右。10月完成产能升级后，这部分挤压订单得以如数释放，这也是助力理想单月销量破4万的重要原因。但上个月问界新M7的异军突起一定程度上影响了理想的销量，因此积压订单快速消耗完毕后，势必会面临目标用户被问界分流的问题，出现下滑也在情理之中。

除此之外，理想的首款纯电旗舰MPV也在酝酿之中，年底或能继续推动理想销量上探，不过眼前理想首要面对的问题就是如何维持4万月销量。

小鹏

小鹏在接连推出新车之后，总算摆脱销量泥潭，步入正轨，开始进入销量上升期，同时智驾技术也在有条不紊的进行中。本周小鹏只交出0.47万辆的答卷，其中小鹏G6交付0.22万辆左右，相比上周有所回落，小鹏G9达到0.12万辆，目前正处于起势阶段，P7和P5分别交付910辆和400辆。

从整体销量来看，本周小鹏也未能延续上周的磅礴气势。刚刚过去的10月，小鹏终于重回2万销量俱乐部，位居榜单第二，仅次于理想。这其中最重要的原因就是小鹏G6良好的市场表现，时至今日依然需要1个月以上的交付期，加上小鹏G9破釜成舟改款成功，进一步刺激了销量。

在这之后，新款小鹏P5以及增配的小鹏P7i也接连上市，可见小鹏要继续稳定甚至向更高销量发起冲锋的决心。不过，11月首周同样给小鹏泼了盆冷水，相比前一周下滑0.11万辆的交付。

加上最近两天，小鹏与华为的AEB之争占据舆论主流，多个媒体下场实测，小鹏两款车型在直播中堪称灾难的表现也劝退不少意向车主。而这部分影响大概会在之后的销量榜单中体现，这对于刚刚回到2万销量的小鹏而言有些措手不及。

对于小鹏来说，G9目前正处于产能爬坡阶段，小鹏G6的交付周期也有待改善，等到这两款车型产能跟上来，那么小鹏是有实力向3W销量发起冲锋的。

但作为小鹏最标志性的「智驾」标签，经此一役之后或许在消费者心中也要打点折扣了，尤其在当下舆论中，小鹏不得不逆风作战，能否扭转口碑是接下来小鹏能否稳定销量的关键。

蔚来

蔚来这几个月一直处于波动状态，本周也仅交付了0.42万辆，相比前一周的0.46万辆下滑不算十分明显，但也有这个趋势。自从7月份销量突破2万之后，蔚来就一直在1.5万辆左右徘徊。

本周蔚来ES6+EC6交付了2000辆，ET5系列交付1269辆，ES8交付614辆，7系则总计交付250辆。可见7系表现十分疲软，同时5系虽然推出了旅行版，但目前来看销量只能算一般，ES6+EC6成为蔚来的看家门面。

事实上，蔚来也进行过积极自救，包括推出小电池版本等。就目前的市场情况来看，30万元以上的纯电车确实销量不佳，基本上各家车企都往20-30万元价位下探，留在场上的玩家并不多。但蔚来算是在30万元以上纯电车领域站稳了脚跟，不过明年没有新车推出，蔚来的挑战还很大。

零跑

零跑本周交付0.43万辆，相比前一周的0.4万辆有所提升，并且成功拉下蔚来，跻身新势力前三。其中零跑C01交付700辆，正处于爬坡阶段，而零跑C11和T03分别交付2000辆和1600辆，撑起了零跑的半边天。

过去的10月，零跑交付18202台，同比增长159%，连续保持增长态势。零跑凭借一直以来坚持的全域自研，大幅降低旗下车型生产成本，通过极致性价比以及从用户需求出发，不断自我攀升，最终迎来自己的厚积薄发时刻。

目前零跑C01处于销量起势阶段，更大的纯电续航里程，极致的性价比，吸引了不少用户的目光。加上后续零跑C10即将上市，又将继续推高销量。最重要的是，在自研技术加持下，零跑也迎来了最强海外助力――国际汽车集团Stellantis。

同时，零跑2023年第三季度财报显示，零跑汽车第三季度毛利为1.2%，成功实现了毛利率转正，证明了零跑在成本控制和造血能力方面显著提升，同样也预示着零跑即将迈入下一阶段的进程。零跑接下来的销量表现，有很大概率会继续惊掉众人下巴。

问界

作为10月份的最强黑马，问界的表现受到外界格外关注。自从上个月交付1.27万辆之后，再也没人质疑问界新M7的大定单了。进入11月之后，问界首周交出0.4万辆的成绩，相比前一周提升了100辆，其中问界M5交付0.07万辆，问界M7交付0.34万辆。

没想到的是，这周问界M5销量不降反增，在问界新M7的带动下也获得了客观流量。而问界新M7的周交付量已经超过理想L8，超越理想L7也只是时间问题。这要放在之前肯定没有多少人相信，没想到华为技术加持下的问界居然真的起死回生了。

目前问界手握超8万的问界新M7大定单，如何快速交付是赛力斯需要考虑的问题，虽然内部已经加速了生产，但过长时间的等待依然会导致部分用户失去耐心。

除此之外，这两天逐渐发酵的华为小鹏AEB之争，一定程度上也为问界助力了一把，尤其是在直播中良好的表现，引得不少潜在客户转而选购问界车型。另一方面，也加深了外界对于华为ADS 2.0智驾技术的印象，在和小鹏甚至放眼整个市场的智驾大战中，华为无疑已经占据了主导优势。

除此之外，问界超级旗舰M9也蓄势待发，年底正式发布，不过在那之前就已经引起网络热议，上市后极有可能复刻问界新M7的销量神话，再次为问界添砖加瓦。同时随着赛力斯的产能提升，接下来问界新M7才算要真正发力，这个月能否突破2万同样值得期待。

总结

新能源市场的内卷程度目前看来超乎想象，围绕智能化、电气化不断上演你方唱罢我登场的戏码。尤其是今年颇受关注的智驾系统开始走向台前，让整个市场颇有一种得智驾者得天下的竞争厮杀氛围。但对于消费者而言，内卷之下，才更具性价比，何乐而不为呢。