车载“贾维斯”终于成为现实！星纪元ES的智能座舱赞爆了

12月20日，星途星纪元以「舒适 不同凡享」为上市主题，开启星途汽车高端纯电发展的新征程――首款超舒适长续航智能轿车星纪元ES全球上市。星纪元ES是奇瑞在新能源时代的一次技术亮剑，在空间、安全、能耗、舒适和智能五大纬度展现出世界级产品力，并将科幻电影中的「贾维斯」搬进智能座舱，为用户开创超舒适用车新纪元。

发布会上，奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃先生表示，我们要让星途成为奇瑞的“BBA”，成为奇瑞集团品牌金字塔的“塔尖”，引领整个奇瑞的品牌金字塔高耸入云。

此次星纪元ES共推出五个版型，分别是搭载400V高压平台的：Air标准续航版22.58万元、Plus标准续航版23.58万元，以及搭载800V高压平台的：Max长续航版26.98万元、Max+超长续航版29.98万元、Ultra四驱性能版33.98万元。并同步公布上市权益5000元定金享至高价值50000元七大豪礼。

星途星纪元以持续领先行业的“星途”速度，为用户打造超舒适的美好用车生活。12月20日起，用户可通过星途星纪元App、小程序抢先锁定上市权益。目前，全国超200座城市300多家线下星途星纪元门店已开启正式交付，欢迎用户近距离体验星纪元ES的舒适魅力。

硬核实力，全面出击

星纪元ES诞生于奇瑞集团历经4年，投入近百亿资金，汇聚全球顶级资源，以全球标准为电动化赛道打造的E0X平台，包含高性能物理平台架构和高智能电子电气架构，深刻诠释奇瑞对「新汽车」的重新定义，以以驾乘超舒适、安心超舒适、智能超舒适三大核心价值，赋能星途星纪元。

从燃油来到新能源时代，安全仍是用户与奇瑞共同关心的话题，也是一切技术的保障。星途星纪元ES配备多达30项主动安全功能，并按照全球最高五星安全标准开发打造了碰撞安全试验室。新车经历100多次碰撞，模拟30多种典型碰撞场景，只为给用户提供全方位、全场景的安全保护。

星途星纪元ES采用一体式压铸技术，更一致的整体机械特性，结构强度和结构安全性明显提升，刚度提升约50%。车身高强度钢、铝应用率大于85%，并且运用一体式门环技术和两横三纵环抱式传力结构设计，能够将碰撞时产生的巨大能量充分吸收、合理传递，同时车身扭转刚度高达42600Nm/deg。

对于新能源车型而言，电池安全更是重中之重。星途星纪元ES以世界级技术打造「1+8+1」安全标准，采用1300MPa热成型钢板防护，侧面增加电池铝合金防撞横梁设计，抗机械冲击超国标50倍，给电池提供全方位保护，实现侧柱碰电池包零变形、底部碰撞电芯零侵入。新车以全优成绩通过国内首个新能源汽车电安全技术验证体系，斩获中汽中心“NESTA 六维电安全”001号认证。

在用户最关心的能耗续航方面，星途星纪元ES的风阻系统做到0.205Cd，并且搭载800V SiC高压平台，电机功率密度可达7.05kW/kg，极大降低电耗，提升续航。同时得益于具备减阻、降耗、补能、增效和温控5大能力的完整能耗开发体系及掌握56项低能耗核心技术，新车还重新定义了电耗新标准。

截止目前，在工信部公示的85款车长大于4.75米的电动车型中，星纪元 ES 以百公里电耗11.7kWh，成为行业低电耗的新标杆。新车充电5分钟，即可补能218km;充电15分钟，实现30%-80%补能。换言之，用户一杯咖啡，就能从上海世博园跑到杭州西湖;一顿早餐，就能满足一周的通勤里程。

星途星纪元ES的Max+超长续航版本，还以30万元级别905km的最长续航消解了用户的续航焦虑，结合奇瑞在电耗上的技术投入，真正实现超低能耗、超快充电以及超长续航。

为达到最佳舒适性，星途星纪元ES搭载云台底盘，拥有云动架构、智控底盘、智效动力、多模感知四大核心技术。新车是目前30万元以内车型中唯一全系搭载IAS智能空气悬架+CDC电磁减振系统的车型，能够随速调节悬架高度，利用感知硬件与智能算法对路况进行预瞄，预先调整悬架阻尼，提升车辆通过性与乘坐舒适性。

前高阶双叉臂+后五连杆独立悬架设计是云动架构的核心，配合大量使用的铝合金底盘部件，下重量降低25%，进一步提升云台底盘的舒适性。加上随心转向系统、SS舒适制动系统、IBS智能线控制动系统以及舒适制动CST功能，即使在复杂路况也能为用户带来如履平地的安稳驾乘感受。

这份舒适同样延续到座舱内饰中，星途星纪元ES以平地板、大进深的设计和70.2%的超竞品空间“得房率”，重新定义舒适空间。配合车顶2.1平米的透光面积和透明底盘功能，率先打造了“六向通透”的大空间舒适体验，上下左右前后乘坐皆舒适自由。特别是后排乘坐空间足够宽敞，地板中通道足够平顺，让用户真正尊享后排大空间。同时，大平层还要配大岛台，引入“岛台”设计理念，一对大杯架、8L四季恒温扶手箱、一个暖心置物柜，随心取用。此外，50W无线超级快充、3个60W的快充接口、麂皮大尺寸美妆镜、密码手套箱等贴心配置，满足全家每个人的不同出行需求。

智能新纪元，未来已来

新能源时代已经从卷电气化的上半场进入卷智能化的下半场，如何通过智能化实现破局，掌握新纪元下的话语权，是各家车企都在思考的问题。奇瑞通过星途星纪元ES给出了与众不同的答案――将「贾维斯」塞进智能座舱中。

星途星纪元ES搭载EEA5.0火星架构，采用行业领先的3计算中心+3区域控制器的架构，重点打造3个千级核心技术：千T算力、千兆通讯、千对接口，支持极速OTA，行业SOA服务化应用最全最多。

在这一个架构支持下，新车带来智慧灵动岛功能，实现行业首创的全新交互体验设计，结合用户多场景的日常出行，将用户使用频率最高的功能以灵动岛、可编辑卡片的形式直给，快速直达用户需求，极大提升效率。

用户可以创建自己喜欢的虚拟角色，并对其进行改个性化定制。随着用车时间增加，智慧情感伙伴也同步成长，体现在形态外观、声音等方面，与用户之间建立起情感连接，让「贾维斯」以更加具象的方式伴随用户出行。

星途星纪元ES最大的智能化体现在其所搭载的Lion AI大模型语音助手上，而这也是其能将「贾维斯」搬进智能座舱的重要前置条件。通过Lion AI大模型语音助手，用户可控制包括音乐/视频/导航在内的生态应用，并实现整车控制，控制功能范围涵盖500+，真正落地可用皆可说。

得益于庞大的学习数据，Lion AI大模型语音助手还上知天文，下晓地理，洞鉴古今，是用户在现实中学识渊博的百科老师。同时也能成为用户外出最贴心的私人助手，能够规划旅途行程，提供各种建议。

最关键的是，Lion AI大模型语音助手还能结合健康监测打造健康座舱，采用先进视觉技术，无接触式准确测量用户心率、血压、心率变异率、呼吸频率和血氧五项健康指标。并且建立健康档案，长期记录各项指标变化，生成季度报告，并给出合理建议，真正成为满足用户一切需求的现代「贾维斯」。

与此同时，星途星纪元ES的车机可以通过语音和视频的方式进行直观引导，智能判断用户真实需求。当用户的车辆需要保养时，AI用户手册更能进行保养预约一站式服务，故障维修一触即达，让用户体验钢铁侠式的未来生活。

星途星纪元ES的智能化，同样体现在智驾能力上。新车搭载奇瑞第三代NEP智能驾驶，采用两颗世界领先的VIDIA DRIVE Orin 芯片，算力高达508TOPS。同时还配备30多个高性能智驾感知硬件，以及强大的智能计算中心。

在如此极致的智驾硬件基础上，星途星纪元ES可实现高速智能辅助驾驶，轻松应对进出匝道、路口分流、合流、导航变道、施工场景减速避让、大车避让等行车场景。也支持城区智能辅助驾驶，在红绿灯路口通行、变道超车、加塞、绕行障碍物、无保护路口左转等高频用车场景带来老司机般的驾驶体验。

而最近在网上爆火的智能泊车功能，星途星纪元ES同样支持，并且带来自动泊车、遥控泊车和代客泊车三种方式。代客泊车最远能够支持1km的距离，支持地上、地下跨层泊车，涵盖日常80%以上的停车场景。星途星纪元ES不仅与用户共创更多的实用场景功能，更提供用户如“老司机”般的安全感。

总结

从驾乘舒适到出行舒适，星途星纪元ES始终想用户所想，以优越的性能、高端的服务、周全的配套，为用户打造全方位省心的美好生活。在新能源时代，星途星纪元ES将智能化技术提炼到极致，始终秉承探索之心，引领行业迈向未来，全面提升用户智能体验，跨入全新纪元。