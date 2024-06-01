¡°¹úÃñSUV¡±ÔÙÉý¼¶£¬ÎÊ½çÐÂM7 UltraÊÛ28.98ÍòÆð£¬ÉÏÊÐ¼´½»¸¶

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[6] CDCÎªContinuous Damping ControlµÄ¼ò³Æ
[7] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÈüÁ¦Ë¹¼¯ÍÅ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾²âÊÔÖÐÐÄ
[8] 4.8sÎªËÄÇý°æµÄ°Ù¹«Àï¼ÓËÙÊµ²âÖµ
[9] È¼ÓÍ³µÐøº½Àï³ÌÊý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÈüÁ¦Ë¹¼¯ÍÅ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾²âÊÔÖÐÐÄ£¬Êµ¼ÊÊ¹ÓÃ»áÓÐ²îÒì£¬½ö¹©²Î¿¼
[10] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚ»ªÎªÊµÑéÊÒ
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[12] Êý¾ÝÀ´Ô´ÓÚÈüÁ¦Ë¹¼¯ÍÅ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾²âÊÔÖÐÐÄ
[13] ²âÁ¿·½·¨·ûºÏGB/T19514-2004/ISO3832
[14] ½öÒ»ÅÅºÍ¶þÅÅ×øµæºÍ¿¿±³ÎªNappaÕæÆ¤
[15] É³Ì²ÒÎÄ£Ê½¿ªÆôÇ°£¬ÐèÒª°ÎµôÍ·Õí£¬×¢ÒâÖÜ±ß»·¾³°²È«
[16] ½öÁù×ù°æ±¾Ö§³Ö£¬½¨ÒéÔÚ×¤³µ³¡¾°ÏÂÊ¹ÓÃ
[17] ½ö¿ÉÓÃÓÚµÖ¿Û¹º³µÎ²¿î
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