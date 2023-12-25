一台行政级纯电轿车该是什么样的？

新能源时代的到来，让过去燃油高端车型独享的动力优势在一夕之间瞬间破灭，「动力平权」时代全面降临。可即使抹平了曾经的动力差距，在行政级轿车领域，依然未有纯电产品能够打入其中，直到蔚来ET9横空出世。

2023年的蔚来过得相当坎坷，上半年在价格战席卷下节节败退，直到年中通过收缩权益的方式换取优惠3万元，才让销量有所起色，得以喘息片刻。在一整年的价格战下，各家车企都卯足劲掏空家底贴身肉搏，新车型不断发布，又不断降价。这对于早早就宣布蔚来EC6之后直到2025年前都不会发布新车的蔚来而言，情况险峻。

事实上，外界对于蔚来同样充满质疑。在瞬息万变的新能源市场中，只要没跟上就可能面临永久落后，更何况蔚来有着足足一年半的真空期。或许是迫于舆论和竞争压力，这款本不在蔚来今年发布计划中的行政级轿车蔚来ET9，提前在2023年的Nio Day上与大家见面了。

行政级燃油汽车是什么样的？

燃油时代，一辆行政级轿车往往代表一个品牌的最高技术实力。与追求顶级性能的超跑不同，行政级轿车更考验车企在堆砌性能之外对于豪华、舒适的理解。

过去，以宝马7系、奔驰S级、奥迪A8L、保时捷Panamera、劳斯莱斯幻影为首的国外品牌占据了行政级轿车市场的半壁江山。行业对于行政级轿车没有明确的量化标准，但这些轿车无一例外都是D级起步，大部分厂家还会将车长超过5米，轴距超过3米，发动机排量大于3.0L的车型归为D级车。

换言之，空间是行政级轿车最基本的指标参数。而这一数据，在国内往往是消费者用来衡量一款车型能否达到行政级标准的重要指标，这是因为在很长一段时间里，国内用户对于高端豪华的理解还停留在汽车内部空间大小上。

除此之外，品牌打造行政级轿车，还会用上最好的技术与最扎实的堆料。例如新能源汽车时代不断出现在用户眼前的「魔毯悬架」，这项技术就是由奔驰发扬光大，搭载在奔驰S级车型上，能够极大提升用户的驾乘体验。

但对于一款汽车而言，发动机才是心脏，也是品牌技术力的集中体现。因此在例如奔驰S600、S65、奥迪A8 W12等车型上，都搭载12缸发动机。但它们的用途与跑车采用V12发动机不同，行政级轿车使用如此强劲的动力系统，除了能有更加从容的加速体验之外，还为了获得更好的NVH。

而这几个部分，恰恰是过去国产品牌所无法触达的核心区域，不论是动力总成还是底盘悬架，都限制了自主品牌冲击行政级轿车的能力。但来到新能源时代，一切都洗牌重来，电机的诞生让十几二十万的车就拥有与千万超跑抗衡的动力性能，国内汽车产业链也逐渐丰富，品牌声量开始打响，这一切都为首款行政级纯电车型的诞生打下了基础。

行政级纯电轿车又是什么样的？

首次亮相的ET9充满了争议。车身长度超过5.3米，宽度超2米，轴距3.25米，以燃油时代的标准来看，这就是一款妥妥的D级车。但与所有行政级轿车不同的是，蔚来ET9的高度达到了1620mm，对比行政级燃油轿车，奥迪A8是1488mm，保时捷Panamera是1432mm，即使是看起来十分厚重的宝马新7系，也只有1548mm，蔚来ET9要比所有旧时代车型都高出一截。

更大的不同在于车身设计，蔚来ET9采用了新能源时代标准的短前后悬的设计，而传统行政级轿车都有很长的车头以及车尾，ET9多少显得有些「异类」。但正是如此，才展露出蔚来想要成为新能源时代行政级轿车规则制定者的野心。

仔细分析可以发现，蔚来ET9这些看似「异类」的设计，实则有着坚实的纯电底层逻辑用以支撑。不同于行政级燃油车型，车头需要更大的空间去容纳体积很大的多缸发动机，ET9完全不需要，可以将更多空间出让给内部，让用户获得更多舒适空间。

但蔚来ET9需要在车身底部设置一块大电池，而且是一块可以换电的电池。此举会不可避免入侵内部空间，因此ET9选择纵向发展，拉高车身，而这也是为何车高达到1620mm的重要原因。

技术上，蔚来ET9借由电气化和智能化，定义了行政级纯电轿车的标准。新车可谓集蔚来技术之大全，NT3.0平台、天行底盘系统、900V超充快换平台、天枢操作系统，甚至是一颗更比四颗英伟达Orin X强的神玑NX9031自研智驾芯片，都凸显出蔚来在新能源时代下对于技术的极致追求。

尤其是天行底盘系统，由全主动悬架、线控转向系统和后轮转向系统组成。全主动悬架更是在最近两天频繁出现在网络上，蔚来通过在每支避震器上集成一个由无刷电机驱动的液压泵，使得电机运转时悬架可以快速响应，1s能够伸缩5cm的行程，是目前全球响应最快的主动悬架。同时它还能结合地图数据记忆路况，从而更全面地对路况做出实时反应。

动力上，蔚来ET9依然残暴。新车搭载双电机，前电机为180kW的感应异步电机、后电机为340kw永磁同步电机，其中后电机最高转速超过20000转，峰值扭矩达到5000N・m，整套系统综合功率可达520kW，接近700马力。

如果仅从行政级轿车过去的定义与配置来看，蔚来ET9显然已经全面超越领先，在新能源时代下率先制定了自己的规则。

总结

预定价格80万元，预计2025年交付的蔚来ET9，通过技术闯入行政级轿车领域，同时让蔚来的布局愈发清晰。这是蔚来对于未来旗舰汽车的理解，也是蔚来在如此严峻的情况下交出的一张临时答卷，但究竟能够获得多少分数，就把笔交给市场，让消费者去打分。