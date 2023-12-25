问界M9、极氪007、小米SU7，自主品牌新车三连发！

2023年新能源汽车逐渐占据舆论场，开始挤压燃油车型的生存空间，新能源车型接连上市，消费者的目光也转向新能源车型。即使来到年尾，自主品牌依然没有放缓新车上市脚步，接连几天都有新老玩家发布新车，热闹非凡。

12月26日，问界M9

问界新M7上市两个月狂揽10万大定单后，外界对于问界M9的期待值就已经拉到了最满。这款被余承东称之为1000万元以内最好的SUV的问界M9，将在12月26日正式上市，此前新车的预售价为50-60万元。

作为问界首款全尺寸SUV，问界M9的三围达到5230/1999/1800mm，轴距为3110mm，内部空间十分充裕。凭借智能交互数码大灯，新车之前就在网上引发巨量讨论。这套灯组除了能够投影文字、图案以及动画效果之外，还能通过其投射出来的灯影判断与前车距离，甚至转向时也能投射到旁边车道提升照明范围。

问界M9拥有增程和纯电两种动力版本，均为双电机四驱，其中增程版搭载1.5T发动机，最大功率为112kW，前电机最大功率为165kW，后电机为200kW。纯电版本前电机最大功率为160kW，后电机最大功率为230kW。底盘大量采用铝合金材质以降低簧下质量，同时配备空气悬架+CDC。

智能化方面，在华为技术加持下，问界M9搭载鸿蒙4.0智能座舱，配备HUAWEI ADS 2.0高价智能辅助驾驶，能够在不依赖高精地图的情况下实现高速领航辅助驾驶以及城区智能辅助驾驶功能。根据华为的规划，年底将会开放全国范围内的全场景智能辅助驾驶。

对于消费者而言，问界M9就是集华为和问界所有技术实力的大成之作，也将决定问界能否冲进高端市场站稳脚跟的关键。而一切的答案，都在12月26日的发布会上。

12月27日，极氪007

作为极氪旗下首款摆脱领克设计元素，并闯入大众主流市场的车型，极氪007早在公布之前就备受外界关注。新车将机盖线隐藏进灯带下方，甚至连A柱和车身连接点都藏进了机头盖中。前脸最大的亮点就是那条90英寸的巨幕灯带，用户可以通过中控屏或外接设备自定义内容，让千篇一律的前脸呈现出极具个性化的画面。

极氪007同样采用与极氪001同款的SEA浩瀚架构打造，配备前双叉臂、后多连杆悬架。动力上分为单电机版与双电机版，两驱车型搭载峰值功率为310kW的驱动电机，官方零百加速时间为5.4s。四驱车型的前、后电机最大功率分别为165kW和310kW，官方百公里加速时间仅为2.84s。

加上全域800V SiC平台上车，以及极氪自研的「金砖电池」，极氪007拥有超过800km的续航。但对于新车而言，最大的提升莫过于智能化全面追赶上主流。前舱配备一块15.05英寸的OLED中控大屏，以及一个35.5英寸的AR-HUD抬头显示系统，并且搭载最新的高通8295车规级芯片。这颗芯片采用5nm工艺制程打造，CPU算力较8155提升2.2倍达到200K DMIPS，GPU算力提升3.1倍，超过3000 GFLOPS，其中NPU的AI算力更是提升8倍至多，达到30TOPS。

同时新车的车机系统首次应用AI大模型，带来极氪车载人工智能KR GPT，为用户带来豪华座舱加持下的全场景智能交互体验。智驾方面，极氪007抛弃祖传的Mobileye纯视觉方案，采用自研方案，激光雷达和英伟达Orin X芯片的上车也让新车有望拥有城区辅助驾驶的能力。

这款新车目前22.99万元起售，即使是预售价格，对于外界而言都是一次极致的内卷。按照新能源市场的惯例，12月27日正式上市时，还将带来一定的降价幅度，极氪007已然爆款初显。

12月28日，小米SU7

最近小米汽车可谓是互联网上的宠儿，先是工信部发“身份证”，后有媒体泄露真车照片，如今总算官宣发布会日期，不过不同的是，这次发布会将不会发布小米SU7，而是主谈技术。按照雷军的说法，小米SU7将在2024年上半年上市。

从工信部的照片来看，小米SU7外观非常像保时捷Taycan，尤其是跑在路上，线条流畅，简约中不失运动感。尺寸上，小米SU7的长和宽为4997/1963mm，高则是根据版本不同分为1440mm和1455mm，不过全系轴距都达到了3000mm。

核心配置上，小米SU7拥有400V和800V两个平台，其中400V电压平台搭载由襄阳弗迪电池提供的73.6kWh磷酸铁锂电池，续航分别是628km和668km，搭载一个220kW的驱动电机，最高车速为210km/h，续航差异主要来自于轮毂大小。800V高压平台车型搭载的是来自宁德时代的101kWh三元锂电池，续航分别是800km和750km，搭载双电机，前后驱动电机峰值功率分别为220kW和275kW，最高车速可达265km/h。

智能化方面，小米早就开始准备以Hyper OS为底层的「人车家全生态」，通过强大的万物互联能力革新智能汽车的座舱体验，这部分也是小米SU7最大的亮点之一。而智驾层面，小米已经收购了Deepmotion，并且曾经放出过智驾演示视频。同时小米SU7从一些图片中也证实其拥有激光雷达硬件，换言之，新车很有可能具备高阶智能辅助驾驶能力。不过小米究竟将其打磨到何种程度，目前仍有待商榷。

这次发布会将从技术出发，价格依然会成为小米SU7最后的悬念。从小米手机时代过渡到小米汽车时代，外界对于其性价比的印象同样延续下来，因此网上普遍认为小米SU7的定价将会在19.99万元左右。从小米汽车分为400V和800V双平台来看，小米SU7确实有可能落到这一价格，甚至更低。不过这个悬念，将要留到明年才会揭晓了。

总结

新能源时代的到来，让整个汽车行业重新洗牌，也给自主品牌带来了全新的机会。过去由燃油车主导的市场，如今被自主品牌接棒，通过一轮又一轮的技术、价格轰炸，吸引无数消费者的目光。中国汽车行业，从未像今年这般，如此群星闪耀。