智驾功能终身免费，24.98万元起的智己LS7能否涅重生？

作为上汽在新能源市场中的关键一战，智己开局并不顺利，好在品牌及时调整，通过智己LS6强大的性价比挽回了一些颓势。但面对日益内卷的新能源市场，智己LS6的销量之于整个品牌而言，也不过是杯水车薪。在如此重压之下，智己再次放出大招，智己LS7直接干到了24.98万元。

据智己官方信息，为庆祝全国高速高架NOA开通，12月25日起至2024年1月31日，下定智己LS7即可享受4万元现金立减以及价值3万元的免费配置升级。这次的限量权益强化了智己LS7的高配性价比，免费升级了121°真“零重力浮感座椅”、前排舒享座椅及24扬声器、半幅方向盘、高定艺术车色以及IM AD智驾全功能包等配置。

要知道，智己LS7上市初期的价格可以高达30.98-45.98万元。尽管这次的权益仅仅限量2000辆，但对于销量毫无起色的智己LS7而言，也是不错的营销手段。不过此举，能否拉起智己LS7的销量，还有待商榷。

智己LS7为什么卖不好？

作为一台SUV车型，智己LS7的三围达到5049/2002/1731mm，轴距也有3060mm，个头放在同级中也十分出众。如此参数为用户带来了足够充裕的内部空间，配合零重力座椅，舒适性配置可谓拉满。同时除了入门版之外全系标配空气悬架+CDC电子悬挂，在上市之初也是同级纯电SUV中的唯一。

加上前舱独特的穹顶玻璃设计，以及前排的三连屏车机，能给第一次进入车内的用户带来极大的震撼。智己LS7也抓住了智能化的风口，但是抓的不够紧。前舱的三联屏显示效果细腻，车机UI美观，整体流畅度不错，语音助手虽然相比新势力头部品牌仍有差距，但也属于中上游水准。

智驾方面，智己LS7的高配版本虽然搭载双激光雷达，但上市之初城市道路仅支持LCC，城区领航辅助时至今日也未能上线，起码在这一块无法与同级头部车型所抗衡。

不过在动力上，智己LS7的单电机版本用了一台250kW功率的电机，双电机则是在前者基础上额外增加一台175kW前电机，系统综合功率可达425kW，性能十分强劲。全系根据配置不同搭载77kWh、90kWh以及100kWh的电池组，续航则是510km到625km之间。

其实单看核心硬件，智己LS7并不弱，尤其空悬+CDC电子悬挂，几乎是当时的顶配。但无奈新能源时代瞬息万变，稍有不慎就会落后。

智己LS7失利的原因很多，其中就包括价格实在过高。上市之初搭载90kWh电池的版本起售，价格高达32.98万元，但由于产品力羸弱，才新增两款阉割车型，只搭载77kWh电池，续航大减，价格来到28.98万元，因此并没有泛起什么水花 。

加上智己LS7全系基于400V，在当时800V平台已经渐露头角的时代，400V卖到45万本身就是一件极为冒险的事。要知道基于800V的小鹏G9，也因为过高的价格而折戟市场，产品力实实在在决定了一款车型的销量。

除此之外，智己LS7的智能化也十分不足。2023年，新能源汽车市场喊的最响亮的一句口号正是「智能化」。智己LS7虽然意识到了这一点，但是却将门槛设置的太高，尤其双激光雷达版本，更是在37.98万元的版本中才能选配。这对于智驾愈发成为主流需求当下而言，实在是有些自废武功的意味。

随着各家车企开始卷城区智驾，智己LS7才刚刚开通全国高速高架，这样的速度面对头部品牌也仍有很长距离。

加上新能源市场中不断有卷王横空出世，问界新M7、新小鹏G9的涅重生，也让智己LS7的产品力愈发不足，败退市场。

智己LS7降价后能否起飞

新能源市场大打价格战，各家车企或主动或被动参与其中，新车上市几个月就迎来降价，几乎都是今年反复上演的场景，但智己车型降价却引发了不小的争议。

去年发布的智己L7，在今年上半年降价8万元，引来大批车主维权，智己LS7也在上市几个月后迎来降价。根据车主的说法，「今年电动车都很卷，所有车企都开始卷，智己降价是没有问题的。但智己的做法却让人寒心」。

同期也有不少其他车企开启降价，奔驰EQS降价后，给老车主补偿了差价;凯迪拉克锐歌降价后也是补偿6万现金;极狐阿尔法S降价10万，也给老车主补偿10万现金;岚图虽然没有补偿现金，但是承诺二手车可以八五折回购。

智己却选择冷处理这一事件，招致大量车主不满。这次智己LS7降价，是否会再次引发老车主维权，目前仍无定论。但一定程度上，会影响用户选择。

这次智己LS7现金直降4万元，同时包含三万元的权益，以优惠前28.98万元的LS7 Urban Fit为例，优惠后24.98万元，包含YAT巡航型半幅方向盘、IM AD可进化驾驶辅助系统、Brembo一体式四活塞专属卡钳、Far-Side远端中置气囊、全车雅致自吸门以及冬季舒享包等配置免费升级。

不过IM AD可进化驾驶辅助系统虽然终身免费使用，并支持城市领航辅助，但后面却标注需选装激光雷达，可是翻看智己LS7的参数配置，只有37.98万元及以上的版本才有资格选装或是标配激光雷达。换言之，对于入门版车型而言，这一选装配置只能支持高速高架领航辅助，面对如今「得智驾者得天下」的新能源环境，智己LS7并不具备太多优势。

因此，尽管这次降价幅度不小，权益也给的很足，但自身智能化方面的缺陷加上400V的硬伤，想要与不断出世的“各路妖孽”抗衡，实在困难。

总结

没有不好的车，只有不好的价格，智己LS7显然意识到了这一点，也积极通过降价试图挽回颓势。但无奈市场变化太快，如果不进行中期改款或是换代，弥补自身的硬伤，想要在市场中打出声量十分困难。不过智己并非没有意识到这一点，智己LS6就是放下姿态后产品力拉满的车型，上市后赢得了不错的口碑，相比之下，智己LS7仍有很长的路要走。