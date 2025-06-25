全系标配最新华为全家桶 岚图FREE+正式预售22.99万元起

【2025年6月24日，武汉】6月24日，以“岚图FREE+「超」好开”为主题的岚图FREE+预售直播在武汉举行。岚图汽车品牌大使邓超惊喜登场，全程体验了岚图FREE+的进阶硬核实力和智能科技。岚图汽车CEO 卢放宣布岚图FREE+正式开启预售，全系标配华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5，售价22.99万元起，更有包括2000元抵5000元定金膨胀、价值18000元配置升级礼在内的价值21000元预售权益。

岚图汽车携手中央广播电视总台央视财经・风云汽车直播间，于武汉智能网联测试场，以一场融合了专业汽车测试、露营生活方式、新车品鉴体验的直播活动，开启岚图FREE+的预售。岚图汽车CEO卢放与邓超、总台主持人陈伟鸿、郭若天一起，共同体验了这款“极智驾享大五座SUV”的全面进阶。

岚图汽车CEO卢放表示，“岚图坚信：真正的价值，在于超越预期的实际体验。我们拥有全球领先的研发实力和制造工艺，我们敢于在底盘调校、动力性能等核心领域与国际百年品牌同台竞技，更将舒适座椅、智能座舱、静谧空间以及领先的智能驾驶辅助系统，毫无保留地呈现给用户。这并非简单的‘平替’，而是用30万级的价格，带来50万级以上的体验。选择岚图，是对更高生活品质的主动升级。在‘体验为王’的时代，岚图FREE+及岚图全系产品，正是用户兼顾价值与品质的最佳答案。这次岚图FREE+把配置拉满，全系标配华为最新的高阶智能辅助驾驶、拥有百万级智慧底盘以及满配舒适，绝对的大五座旗舰SUV圆形战士，我相信也一定会成为年轻家庭用户购车的首选。我们不做任何减配，也不做选配，实现高阶智能平权，高阶驾控平权，高阶舒适平权。”

预售发布“超”惊喜 百万豪华再进阶

岚图FREE是岚图品牌的开山之作，上市之初便采用了75%超高强钢笼式车身，并首搭2000MPa车门防撞梁，达成C- NCAP五星安全认证，率先提出安全才是最大的豪华!在驾控方面，岚图FREE是首个将百万级豪车才使用的双叉臂五连杆-全铝底盘，以及空气悬架引入30万级中国乘用车市场的车型。在智能方面，岚图FREE更是采用以屏幕去定义人机交互，打造第一个可升降的智慧三联屏语音交互系统。

作为岚图品牌“四年磨一剑”的重磅力作，岚图FREE+是岚图FREE在收获10万+车主信任之后的全面升级，新车开发过程中，岚图共计投入了超5亿的研发资金，优化提升了1366项功能，实现了82项同级第一，加配了136项安全防护，实现了产品力从“驾控长板突出”的运动型SUV向“极智驾享大五座SUV”的全面跃迁进化，为用户而生、为用户而来。新车在岚图品牌“百万豪华操控”的硬核基因之上实现了再度进化，标配华为乾智驾ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5，将华为智能化科技与自身“百万豪华驾控”完美融合，实现了“1+1>2”的强强联合，更配备云朵舒享座椅2.0、女王副驾、7L超大冷暖箱、前排拓展坞、22扬声器Voyah Sound音响系统等一系列舒适尊享配置，产品力全面进化，将以顶尖前沿科技和贴心用户体验，为更多都市新中坚消费者带来愉悦的美好都市出行新体验。

智能科技“超”安心 组合辅助驾驶为安全加分

凭借前沿智能科技的加持，岚图FREE+的主动安全和辅助驾驶能力达到行业顶尖水平。新车首批搭载华为乾智驾ADS 4，采用全新WEWA架构，融合"世界事件引擎(WE)+世界行为模型(WA)"，构建面向未来的类人智驾决策体系。相比ADS3系统，WEWA可将决策到制动的延时降低50%，通行效率提升20%，冗余率下降30%。其支持城市NCA、高速NCA、车位到车位P2P 2.0等功能，实现全域全场景通行能力。VPD泊车代驾可在地下多层场景中实现自动上下车位，APA自动泊车最小可泊入车位宽度低至40cm，APP一键召唤功能适用于地下商场、恶劣天气等高频场景。

在隧道中模拟黑夜及雨雾的复杂环境下的高速AEB测试环节，邓超与主持人在观看了专业车手在自己驾驶与智能驾驶辅助系统启动后，面对隧道内突然出现的障碍物紧急制动的人机真实对决后，也对岚图FREE+的主动安全保护印象深刻，连连点赞。

eAES的测试，更是真实模拟前车突然变道，前方突然障碍物的场景，岚图FREE+瞬间完成制动+转向的紧急操作，避免了碰撞，车辆稳稳并入安全车道。陈伟鸿直言“岚图FREE+用实力证明：安全没有侥幸，只有科技铸就的绝对自信!”。

硬核体验“超”点赞 邓超现场感受豪华底盘调校真本色

四年前，岚图FREE开创性地将空气悬架带入30万元级市场;此次改款，岚图FREE+以用户为中心的思考，以“极度听劝”进化哲学，将其驾控实力在“百万豪华”的基因之上持续升阶，不仅有同级领先的全铝底盘和同级唯一的双叉臂四球节独立前悬架和H臂多连杆后悬架，还升级了同级唯一的内置阀EDC减振系统，可实现每秒100次的毫秒级自适应调节，悬架阻尼软硬实时调节，根据路况实现对车身的有效支撑，烂路如履平地，高速稳如泰山。其智能动态电四驱系统可根据驾驶模式与实时工况智能调整前后轴扭矩分配，配合湿地辅助2.0功能，提升车辆循迹性与通过性，豪华驾控标准与机械素质配置堪称100万以内顶级水平。

在武汉智能网联测试场的专业场地，因连日降雨，地面湿滑。邓超先后驾驶和乘坐岚图FREE+，完成多项专业汽车测试科目，直观、全面地体验了岚图FREE+的驾控实力、智能科技与舒适设计。

岚图FREE+搭载邓超漂移入场，无惧雨天路面湿滑，在紧张刺激的连续漂移过弯后，拉开了直播的序幕。

飞坡环节则考验的是车辆高速行经起伏坡道时，底盘悬架系统对于车身姿态的实时控制能力。邓超驾驶岚图FREE+干净利落地完成了飞坡测试，车辆腾空之后平稳落地，车身没有多余的摆动。测试后，邓超表示开上坡道时感觉要起飞，但很快稳稳落地的体验非常独特，也让他对岚图FREE+出色的底盘素质赞赏有加。

在1公里连续绕桩测试现场，邓超直呼比漂移还刺激。更值得一提的是，提前放置在副驾的豆腐，在测试终点时依然完好无损，没有明显碎裂，展现出岚图FREE+出色的车身稳定性。

岚擎模式“超”给力 邓超演绎心动名场面

在岚图汽车CEO卢放的陪同下，邓超与主持人陈伟鸿、郭若天体验了岚图FREE+独有的“岚擎模式”――全拟真换挡系统，这一系统可以精准、真实的模拟大排量发动机的声浪，以及燃油性能车手动换挡的驾驶体验，为用户带来极强的沉浸式驾驶感受，情绪价值拉满。

测试现场，卢放快速启动岚擎模式，伴随着低沉的声浪，岚图FREE+迅速驶入跑道，主持人郭若天一时没有反应过来，因突如其来的推背感惊诧不已。“AR-HUD上的换挡指示可以提示你最佳的换挡时机，上手就会。”卢放为几位嘉宾的现场教学细致入微，邓超与两位主持人在了解到岚擎模式的特性后，纷纷表示这个功能给足了情绪价值。

岚图FREE+搭载前后双电机四驱，总功率350kW，零百加速4.9秒。全新一代135kW前电机功率密度达7.25kW/kg，位列同级最强。配合独有“岚擎模式”给用户带来激情畅爽的驾控体验，更是全球首款全拟真换挡系统混动SUV，无疑将重新定义30万级中大型豪华家用SUV驾控价值新标准。

82项功能同级第一 产品力超越期待

紧张不是有趣的测试环节后，岚图汽车CEO卢放在岚图FREE+露营地坦白局中，与邓超和总台主持人共同分享了岚图FREE+的开发之道与“极度听劝”的进化哲学。岚图FREE+有82项功能是同级第一，独有的岚擎模式、行业第一的前向AEB、侧向主动避险、同级唯一增程器固定位置停机、同级领先女王副驾、同级唯一双头枕音箱、同级唯一前排双拓展坞等诸多独到之处。

产品价值的定义，从来不止于堆料，更深层次的价值，往往藏于细节。“内饰用料我们做过一场盲选实验，当时是邀请了设计人员、工程师、用户和媒体老师，对20种面料进行了连续1个月的盲测，就是用指尖来感受面料的柔软度、透气性和耐磨性，同时还模拟真实的环境，测试抗污渍、抗褪色的表现，最终才选定了现在的面料。”谈及岚图FREE+在产品细节上的悉心打磨，卢放如数家珍。

“岚图一直坚持以用户安全以及体验为第一，对用户来说，安全没有0-99，只有100分!”卢放坦言，“岚图FREE是岚图的第一款产品，打造这款产品的初心就是广大社会中坚力量，提供一份专属的自由，让他们在繁忙的工作之余，能够感受到轻松自在。岚图FREE+，不仅是一台性能强大的SUV，更是一位懂你、让你省心的智慧伙伴。”

在与岚图FREE+深度接触之后，邓超的满意感溢于言表，“我在选车的时候，和大部分‘伐木累’都一样，既要好开、又要安全，舒适和智能也不能少。岚图FREE+无论是从之前的了解还是真实的体验之后，我觉得都超越我的预期，也欢迎大家一起去感受一下。”