2024新势力开局不利，多家环比腰斩，问界逆势登顶

去年新能源市场迎来井喷式增长，内卷与销量并行，新势力品牌齐头并进，捷报不止，在12月份迎来顶峰。但来到2024年，整个市场却未能延续此前的气势迎来开门红，而是绝大多数车企都呈下滑趋势，甚至腰斩，一片惨淡。

这其中有车企发力太猛，各种优惠轰炸之下共同推高12月集体销量，导致1月后劲不足的因素，也有即将到来的春节以及返乡潮影响了车企销量，还有大多数用户在等待4月份的北京车展，期待更多车型能够亮相，为自己留更多的余地。但无论原因如何，相比上个月，1月凄惨的数据已成事实。

理想

作为新势力头牌的理想，在过去一整年中出尽风头，并且成功兑现年初的承诺，全年交付37.6万辆，超过预期的30万台，前景一片大好。1月份，理想共交付31165辆新车，同比增长105.8%，环比下降38.1%，相比去年12月巅峰的5万辆成绩，还有不小的距离。

霸榜一整年的理想，在2024年开年首次丢掉自己的榜首位置，前两周销量连续落后问界的前提下，在月中推出最高3.6万元的补贴，才让理想后期的销量稍稍回升。不过即使如此，理想同比105.%的增长也依然令人咋舌。

按照理想的规划，3月份旗下首款电车理想MEGA即将上市，建立起理想王朝的L系列三款功臣车型也将迎来自己的改款，定位30万元以内的理想L6同样蓄势待发，共同镇守理想在2024上半年的销量阵地。

下半年，理想将会全面发力纯电市场，带来M7/8/9三款纯电车型，带领理想开拓下一个战略要地。从理想为自己定下的2024年80万辆交付目标来看，今年理想就是冲着中国汽车市场TOP10的位置而去，从备受质疑的新能源品牌，到足以与BBA碰一碰的新势力代表，理想距离梦想又近了一步。

但目标只是目标，外界只关心最终结果，理想在2024年能否延续去年高速增长的势头，转换纯电赛道后，家庭向定位能否撑起理想的梦想，一切都还只是未知数，或需要等到理想首款车型MEGA正式上市后，才能窥见一丝端倪。

问界

去年无数人都曾幻想过会有新势力品牌将理想拉下榜首的宝座，但万万让人没想到，完成这一壮举的竟是一度不被外界看好的问界。1月问界成功超车理想，交出32973辆的答卷，同比增长636.83%，环比增长34.76%。

这串数字背后，不仅仅是问界的「新王登基」，还是新势力品牌中为数不多的同比环比双增长，以及636.82%同比增长带来的视觉暴击。就连华为终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东都忍不住感叹，「对智选车受欢迎程度的预估不足保守了，接下来的重中之重是要跟合作伙伴们一起高质量保交付」，甚至自嘲从“余大嘴”变成了“余小嘴”。

从去年年初饱受质疑，到下半年以黑马之姿一路冲刺，再到开年摘得桂冠，问界实现三级跳，为整个市场带来了一场不小的震撼。这样的表现也被外界认为是理想最有力的对手，但比起后者2024年80万的交付目标，问界显然略有保守，仅仅给出60万的年度目标。

可很多人忽略的是，问界2023年全年只交付了9.4万辆，其中绝大部分还是下半年问界新M7上市爆火之后所带来。换言之，相比2023年的实际交付数据，要完成2024年的年度交付目标，问界势必要达成超过600%的同比增长，这么一看，问界的目标依然十分激进。

接下来问界将会开始M9车型的交付，在华为技术赋能之下，城区高阶智能辅助驾驶也在有条不紊推进中。只要赛力斯的产能可以跟得上问界的销售步伐，那么问界在手握大十万新M7大定单的前提下，即使是被认为行业寒冬的2024年，问界依然弹药储备充足。

蔚来

蔚来2023年依然深刻贯彻自己的长期主义，虽然销量并没有迎来井喷式的增长，但别忘记，蔚来的车型依然主打高端市场。1月蔚来共计交付10055台新车，同比增长18.2%，环比下降44.2%。

1月前几周的数据，都让外界十分担心蔚来本月销量可能无法过万，最终蔚来仍交出破万的成绩。这与蔚来开启全系降价不无关系，1月中旬蔚来宣布对2023款车型开启短时购车优惠政策，在售的8款车型优惠力度不等，在2.4万元-3.2万元之间。

作为蔚来的创始人，李斌对于2024年有着自己的见解，并且在公共场合公开发声称，「今年明年会非常惨烈」，甚至在蔚来汽车内部，李斌也提出了两个放弃幻想：1.对明年市场竞争要放弃幻想;2.对于以价换量要放弃幻想。这也与资本对于新势力品牌目前的态度一致，以价换量不可取正逐渐成为共识。

在危机意识之下，蔚来强调在坚持「长期主义」的战略目标之前，也要抬升「短期执行」的重要地位。而2024年，也是公认的蔚来没有新车的一年。在李斌看来，这也是蔚来提升能力体系的时间窗口。

1月25日，蔚来召开用户面对面共同会，调整服务无忧，将保险与服务费用绑定，取消维修积分、增值服务券减少等等，引起过不小的争议。除此之外，2023年就已经初具规模的蔚来换电联盟，在2024年或许也会继续推行。

下半年，随着蔚来全新的子品牌阿尔卑斯上线，蔚来能否实现另一个增长点，以及主品牌如何在没有新车的推动下，实现单月销量破2万，都是今年的一大看点。

小鹏

相比「蔚小理」的其他两家，小鹏1月份的表现堪称腰斩。1月小鹏交付就新车8250辆，同比增长58%，环比下降58.99%，比起去年年末连续几个月破2万的成绩，今年1月小鹏算是开局不利。

一方面，1月是整个行业的寒冬，但比起其他品牌，小鹏的环比下跌实在过于凌厉，甚至都没有破万。另一方面，小鹏开启了新一轮的内部组织架构调整，加上其主攻价位20-30万元价位迎来更多新玩家，多方冲击之下难免影响最终交付。

不过即使如此，相比去年同期的数据，小鹏依然好过不少，最起码没有一只脚踏进ICU的危机。而这一切都要归功于去年加入小鹏的王凤英，通过一系列降本增效的动作和供应链改革，成功让小鹏起死回生。

最新一轮由王凤英主导的改革中，也不免争议，最终结果如何，小鹏能否去往下一个高峰仍是一个未知数。不过销量方面，小鹏暂时还不会有太大危机，选择在开年上市的小鹏X9目前已经积压上万订单，随着产能爬坡，之后的交付也会更加顺畅。

接下来，小鹏还有多款新车上市，其中就包括与滴滴合作推出的MONA，主打15万元级别的紧凑车型，会在智能化上下大功夫。如果成功铺开市场，有望大面积普及小鹏的智驾能力，或将反哺小鹏主品牌车型。

只是相比其他品牌，小鹏目前想要度过行业寒冬的储备并没有那么令人放心。

总结

除了这四家以外，其他新势力品牌都遭受了不同程度的销量下滑，整个市场都笼罩在阴霾之下。随着购置税补贴退坡，优惠政策收缩，新势力品牌终将走出温室，在日益加剧的内卷下赤身肉搏。