吉利圆「超跑梦」，极氪001 FR重新定义新能源超跑

「这样的车，友商们5年内造不出来!」，在发布会上极氪CEO安聪慧自信说道，零百2.02s、1300马力、76.9万元的极氪001 FR，是安聪慧讲出这句话的自信来源。吉利做了二十年的超跑梦，在这一刻才算真的实现了。

吉利不断发酵的超跑梦

过去二十年，吉利丝毫没有掩饰自己的「超跑梦」。2003年，吉利推出被誉为「中国第一台超跑」的美人豹，价格为6.98-12.99万元，上市后第一个季度卖出100辆。碍于当时并不发达的中国工业技术，美人豹的性能并不突出，最大功率仅有113马力，零百加速12.5s，只和当时的捷达相当。

2017年，吉利控股集团收购与保时捷、法拉利并称为「世界三大超跑品牌」之一的英国超跑品牌路特斯，在轻量化和空气动力学方面获得巨大提升。

加上新能源浪潮席卷国内市场，内燃机优势不再，电机加持下的「动力平权」时代到来。而传统超跑品牌在转型之际动作缓慢，法拉利就曾表示不会在2025年之前推出纯电车型。国内车企领先全球的三电技术和智能化，给了自主品牌在超跑领域弯道超车的机会。

随着广汽埃安旗下的Hyper和比亚迪旗下的仰望品牌相继推出百万超跑Hyper SSR、百万越野仰望U8，吉利跟进高端市场，完成自己的超跑梦，也是意料之中。

倾尽极氪全力

能否造好一辆超跑，技术能力是关键，吉利早就做好了准备。在收购沃尔沃之后，吉利与其共同开发了CMA架构，并在此基础上又开发了纯电架构SEA浩瀚架构，目前已经搭载在极氪001、极氪009、Smart#1等车型上，操控体验获得用户好评。而吉利的首款电动超跑，极氪001 FR正是诞生于此。

要体现一辆超跑的「暴力程度」，数据就是最直观的方式。发布会上，极氪搬出同为高性能超跑的特斯拉Model S Plaid作为对比。

根据实测数据，Model S Plaid的零百加速为2.1s，最大功率为1020马力，搭载「前一后二」布局的三电机。极氪001 FR塞进了四个电机，零百加速达到恐怖的2.02s，最大功率高达1300马力，是美人豹的十倍还多，轮端峰值扭矩超过1万N・m。

甚至在200km加速成绩上，极氪001 FR凭借6.29s的成绩，远超布加迪Veyron 8.0T的7.3s，法拉利LoFerrari 6.3L的6.9s以及保时捷918 Spyder 4.6L的7.3s。从核心数据来看，极氪001 FR的性能足以跻身千万超跑行列。

在新能源时代，极氪001 FR几乎倾极氪全力，用上现阶段最新技术。为了将4台转机突破2万转的高性能SiC电机放进极氪001 FR里，并保障车内空间，极氪将前双电机平行放置，只用一台电机的空间装下两台能够独立控制的高性能电机。

解决体积问题后，极氪还在电机轻量化上做出自己的努力。前双电机仅有120kg，后双电机则为141kg，并且后电机的功率密度达到4.4kW/kg。作为对比，Model S Plaid的后双电机重量为169kg，功率密度为2.96kW/kg。

极氪001 FR使用全球首发量产的800V麒麟电池，配合四碳化硅800V高压系统，从10%充至80%仅需15分钟，最大功率可到956kW。这块电池支持兆瓦级放电功率，四台电机可以毫无顾忌持续进行全功率输出，同样也是行业首次量产。

极氪使用首创的电芯大面液冷技术，极氪001 FR连续8次不间断进行零百加速，电芯内部只会升高3.6摄氏度。并且极氪为新车准备了全球最大的碳纤维车顶，重量只有6.5kg，减重65%。

除此之外，原厂标配的空气动力套件、AP Racing 十活塞卡钳、Brembo 碳陶盘、KW避震等一应俱全，如此极致的硬件素质，配上76.9万元的价格，带来强烈反差感。吉利的首款纯电超跑，就甩出了一张王炸。

新能源时代重新定义超跑

发布会之前，极氪就已经喊出「当地球上最会开车的人，遇见地表最强的纯电高性能车」的口号，而这个最会开车的人，正是被称为「斯帕赛道之王」的基米・莱科宁。

莱科宁作为极氪001 FR的首席性能顾问，全程参与车辆开发调教。发布会现场，极氪发布世界上第一个用智能算法写进车里的世界冠军――莱科宁模式。

这套模式将莱科宁丰富赛道经验和技巧融入到极氪001 FR的智能驱动系统中，并且对车辆9项参数进行专属定制调教。不过，这套模式并非标配，选装需要6万元，明年一季度才会以OTA的方式上线。

安聪慧还放出极氪001 FR和布加迪威龙的弯速对比，后者弯速为80km/h，前者同样是80km/h，但不同的是，这是极氪001 FR在湿滑道路上跑出来的成绩。背后最大的功臣，是极氪001 FR独享的ZVC扭矩矢量控制系统。

这套系统能够在车辆行驶过程中，实时监测4台电机转速，通过智能算法，即时精准地控制每个车轮的扭矩输出，完成从电机到车轮的相应循环仅需10ms。

对于普通用户而言，对车身动态做出反应需要200ms，即使是莱科宁，也需要80ms。也就是说，极氪001 FR可以大幅降低普通用户享受顶级超跑的门槛，带来极致驾驶体验。

而这也是新能源时代超跑与传统超跑最大的不同，通过更多算法介入，以及底层平台内部极低的链路延迟，精准调控全车。

为什么要做一辆纯电超跑

今年前9个月，极氪交付量为7.9万辆，其中极氪001贡献48839辆，极氪X贡献10928辆，极氪009交付13114辆。与之形成鲜明对比的是，极氪001 FR每月限量交付99辆，安聪慧表示，极氪做这款车并非为了改善毛利率水平，极氪001 FR不盈利。

那为什么要做极氪001 FR？

「极氪造车的第一天，就在思考，为什么性能车、超跑一直被国外品牌垄断，中国品牌为什么一直不能突破」，安聪慧接受采访的时候说道。这样的想法，也与一直以来渴望造超跑的吉利不谋而合。

极氪001 FR这个价位的超跑，销量本身就与家用车不同，尤其70万元以上的电动车本就不多，电动超跑更少。今年9月份，70万元以上电动车市场卖的最好的车型是保时捷Taycan，作为保时捷首款电动超跑，销量只有191辆。另一款特斯拉Model S Plaid，9月份也只卖出了119辆。

从这个角度看，极氪001 FR显然不是极氪负责走量的车型，其主要目的，还是体现技术能力，树立高端品牌形象，与广汽Hyper和比亚迪仰望类似。

新能源市场迎来「新旧更替」，高端市场也会迎来洗牌时刻，比亚迪、广汽纷纷冲高，吉利同样势在必行，这是极氪要做001 FR的前置条件，承载着吉利20年的超跑梦，共同促成了这台「地表最强纯电高性能车」的诞生。

同时极氪本身自带的「高性能」标签，也需要一款极致产品去支撑。虽然极氪001当初也是主打高性能，并且邀请各路媒体前往浙江国际赛场充分体验001的强劲性能。

尽管3.8s的零百加速成绩让人印象深刻，但整车2.4吨的质量，加上最高车速被限制在200km/h，这样一辆既笨重，圈速又不够极限的车型，要贴上「高性能」的标签有些过于勉强。而同胞兄弟领克有着在赛道上表现出色的03作为品牌支撑，极氪同样需要极氪001 FR来强化「高性能」标签。

极氪001 FR不负众望，不仅成为首个跻身浙赛圈速榜Top 20的中国品牌，也成功在用户心中深深烙下了「高性能」的标签。

总结

极氪001 FR的出现，不仅圆了吉利多年以来的超跑梦，也成为吉利冲向高端，填补新能源豪华市场的空白的先锋军。同时利用技术和品牌效应，通过「秀肌肉」的方式，带动其他车型销量与市场声量。可以预见的是，自主品牌高端化，将是未来主流。