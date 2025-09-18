Ò»³µÈ«ÄÜ£¬¼ÒÓÃÊ×Ñ¡£¡ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æÉÏÊÐÊÛ¼Û17.98ÍòÆð
2025Äê9ÔÂ16ÈÕ£¬±ÈÑÇµÏÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æÐ¯ÃÀÑ§¡¢ºÀ»ª¡¢ÖÇÄÜ¡¢°²È«¡¢Ð§ÄÜ5´óÆì½¢ÊµÁ¦£¬ÒÔ¼°°üÀ¨TBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³¡¢ÔÆéý-CÖÇÄÜ×èÄá³µÉí¿ØÖÆÏµÍ³ÔÚÄÚ£¬³¬130ÏîÈ«Ïµ±êÅäÕýÊ½ÉÏÊÐ¡£×÷ÎªÓÐÊ·ÒÔÀ´×îÈ«ÃæµÄÌÆDM-i£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ×øÓµÈ«ÄÜ²úÆ·Á¦¼°Ó²ºËÆ·ÖÊ¿É¿¿ÐÔ£¬ÊµÁ¦³É¾ÍB¼¶¼ÒÓÃSUVÊ×Ñ¡¡£
ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ¾Û½¹¼Ò³¤´øÍÞ¡¢×Ô¼Ý³öÓÎ¡¢Ö°³¡¾«Ó¢ÓÃ³µÈý´ó³¡¾°£¬¸øÓÃ»§´øÀ´´ÓÎ´ÓÐ¹ýµÄ°²È«ºÍÊæÊÊÌåÑé¡¢¼«ÖÂÄÜºÄÌåÑé¡¢ÖÇÄÜ»¯ÌåÑé¡£ÕâÊÇÒ»Ì¨¾ø¶Ô¾µÃÆðÊ±¼ä¼ìÑé£¬²¢ÇÒÒÀÈ»×ßÔÚÊ±´ú³±Í·µÄÖÐ¹úÆ·ÅÆSUV!
´Ë´Î£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ¹²ÍÆ³ö3¿î³µÐÍ£¬ÊÛ¼Û17.98Íò~19.98ÍòÔª(10ÔÂ31ÈÕÇ°Íê³É¹º³µ¿ÉÏí10000ÔªÖÃ»»²¹Ìù)¡£Í¬Ê±£¬±ÈÑÇµÏ»¹ÎªÓÃ»§×¼±¸ÁË°üº¬ÖÃ»»²¹ÌùÔÚÄÚµÄÖÁ¸ß¼ÛÖµ4.3ÍòÔªÊ¢ÌÆÀñÓö¡£
Îå´óÆì½¢ÊµÁ¦Æë±¸£¬È«Î¬Âú×ã¼ÒÍ¥ÓÃ»§ÆÚ´ý
Ê×ÏÈ£¬ÔÚÃÀÑ§ÉÏ£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ¼ÓÈëÁËÐÂ¿ª·¢µÄÁð¹âÒøÍâ¹ÛÅäÉ«£¬Áé¸ÐÔ´×Ô¶¨Ò¤°×´ÉµÄÎÂÈóÖÊ¸Ð£¬½áºÏÏÖ´úÄÉÃ×¼¶Öé¹âÍ¿²ã¹¤ÒÕ£¬ÊµÏÖ¹âÏßÏÂµÄ¶à²ã´ÎÕÛÉäÐ§¹û£¬Í¹ÏÔÁË¹ú³±µÄ¸ßÑÅÔÏÎ¶¡£Í¬Ê±£¬ÐÂ³µ»¹´øÀ´Ï¼ç³ºìÄÚÊÎÅäÉ«£¬¡°·÷·÷Éú²ÐêÍ£¬²ã²ãÈçÁÑç³¡±£¬ÔÌº¬ÁËÅ¨ºñµÄ¶«·½Ê«ÒâÃÀ¸Ð¡£´ËÍâ£¬ÐÂÔöÁË¶à·ùÂÖéþÔìÐÍ¡£ÅäºÏÒøÉ°ºÚ³µÉ«£¬¼ÓÈëÁËºÚ»¯ÔË¶¯Ì×¼þº¬ºÚ»¯ÂÖéþ£¬·ûºÏÊ±ÏÂÓÃ»§¸öÐÔ»¯ÉóÃÀÐèÇó¡£
×ù²ÕÄÚ£¬ÐÂ³µÈ«Ïµ±êÅäµç×Ó»³µ²£¬Í¬Ê±±£Áô±ØÒªµÄÊµÌå°´¼ü£¬·½±ãÓÃ»§Ã¤²Ù£¬ÌáÉýÓÃ³µ±ãÀûÐÔ£¬Ò²ÈÃÄÚÊÎ·ÕÎ§ÓÐ×Å¸üÇ¿µÄÖÇÄÜ¿Æ¼¼¸Ð¡£Í¬Ê±£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ´Ó´ÎµÍÅä³µÐÍ¿ªÊ¼ÆÕ¼°³µÔØÀäÅ¯±ùÏä£¬´ïµ½6.9L³¬´óÈÝÁ¿£¬¿ÉÈÝÄÉ6Æ¿550mlÒûÁÏ;±ùÏäÐÔÄÜ²ÎÊýÉÏ£¬ÎÂ¿Ø·¶Î§-6~50¡æ¡£±ùÏä¿ª¹Ø¿ÉÍ¨¹ý°´¼üºÍÓïÒô¿ØÖÆ¡£´ËÍâ£¬³µÔØ±ùÏä»¹¾ß±¸ÑÓÊ±¶Ïµç¹¦ÄÜ£¬Í£³µºó±ùÏä¿É¼ÌÐøÔËÐÐ£¬ÑÓÊ±¶Ïµç1~12h¿ÉÉèÖÃ¡£
ÖÇÄÜ·½Ãæ£¬¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±¸¨Öú¼ÝÊ»ÏµÍ³¡¢ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100¾ùÊÇ±êÅä¡£ÆäÖÐ£¬¸¨Öú¼ÝÊ»·½ÃæÐÂÔö½âËø³µÍ·²´Èë³µÎ²²´³ö¡¢Æ«ÖÃ²´³µµÈ¹¦ÄÜ£¬ÈÃ³µÑ§»á¡°Í£µÃÇÉ¡±¡£ÖÇÄÜ×ù²ÕÐÂÔöÊÖ³µ»¥Áª¡¢ÎÞÂóK¸è¹¦ÄÜ£¬ÌáÉý±ãÀûÐÔÓéÀÖÐÔÌåÑé¡£
°²È«ÉÏ£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æÖØ°õ±êÅäTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³¡£µ±³µÁ¾ÔÚ¸ßËÙ(ÖÁ¸ß190km/h)ÐÐÊ»¹ý³ÌÖÐ±¬Ì¥Ê±£¬±¬Ì¥×¨ÊôÓ²¼þ»áºÁÃë¼¶ÏìÓ¦£¬²¢½«³µÁ¾±¬Ì¥ÐÅÏ¢´«Êä¸øÕû³µÖÇÄÜµ×ÅÌ¿ØÖÆÏµÍ³£¬ÖÇÄÜµ×ÅÌ¿ØÖÆÏµÍ³½«¾ö²ß³µÁ¾Ö´ÐÐÆ÷¶¯×÷£¬ÖÇÄÜµ×ÅÌÖÆ¶¯ÏµÍ³²î¶¯ÖÆ¶¯±£Ö¤³µÁ¾×ÝÏò+ºáÏòÎÈ¶¨£¬ÒÖÖÆ³µÁ¾·ÇÔ¤ÆÚºá°Ú+ºáÏòÆ«ÒÆ¡¢ÔÆéý-CÐü¼ÜÖ÷¶¯×èÄáÒÖÖÆ³µÁ¾¸©Ñö²àÇã×ËÌ¬£¬ÈÚºÏÊµÏÖºá×Ý´¹ÈýÏòµÄ±¬Ì¥ÎÈ¶¨¿ØÖÆ£¬³µÁ¾ºáÏòÆ«ÒÆÐ¡ÓÚ0.75m£¬ÎªÐÐ³µ°²È«ÔÙÌíÒ»°ÑËø¡£
´ËÍâ£¬ÐÂ³µ´îÔØµÚÎå´úDM¼¼Êõ£¬NEDC×ÛºÏ¹¤¿öÏÂ¿÷µçÓÍºÄ½öÎª4.7L/100km¡£²¢²ÉÓÃ±ÈÑÇµÏÐÂ¿îµç³Ø°ü£¬ÄÜÁ¿ÃÜ¶ÈÌáÉýÖÁ114.9wh/kg£¬³¤Ðøº½Ä£Ê½ÏÂCLTC´¿µçÐøº½Àï³Ì´ï175km¡£Í¬Ê±£¬È«ÐÂµç³Ø°ü³äµç¸ü¿ì£¬Ö±Á÷¿ì³ä×î´ó¹¦ÂÊÎª53kW£¬´ó·ùËõ¶ÌÖ±Á÷³äµçÊ±³¤¡£È«ÐÂµç³Ø°ü·À»¤µÈ¼¶Éý¼¶ÖÁIPX8£¬ÊµÏÖ¸üÓ²ºË°²È«ÐÔÄÜ¡£
¾Û½¹Èý´ó³¡¾°£¬´øÀ´È«·½Î»¼«ÖÂÌåÑé
×÷ÎªÓÐÊ·ÒÔÀ´×îÈ«ÃæµÄÌÆDM-i£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ¼È²»»áÈÃÓÃ»§ºÍ¼ÒÈË¶ÔÉú»îµÄÆÚ´ýÂä¿Õ£¬ÓÖÄÜÈÃÓÃ»§ºÍ¼ÒÈËÒ»Æð£¬°ÑÈÕ×Ó¹ý³ÉÏëÏóÖÐµÄÑù×Ó¡£
ÆäÖÐ£¬¶ÔÓÚ´øÍÞ³¡¾°¶øÑÔ£¬ÐÂ³µÍ¨¹ýTBC¸ßËÙ±¬Ì¥ÎÈÐÐÏµÍ³¡¢AEB×Ô¶¯½ô¼±ÖÆ¶¯£¬½øÒ»²½ÊØ»¤È«¼Ò°²È«¡£Í¬Ê±£¬È«Ïµ´îÔØºóÎåÁ¬¸ËÐü¼Ü£¬²¢±êÅä¿ÉÒÔÊµÏÖºÁÃë¼¶×èÄáµ÷½ÚµÄÔÆéý-C£¬ÔÙÅäºÏµÀÂ·Ô¤ÃéºÍiCCTÊæÊÊ¿ØÖÆµÄ¹¦ÄÜ£¬¼æ¹Ë²Ù¿ØºÍÊæÊÊÐÔ£¬°Ñ¿²¿À¹ýÂË³öÆ½ÎÈÊ±¹â¡£ÇÒÔÚÐÂÅäÉ«¡¢³µÔØÀäÅ¯±ùÏäµÈ¼Ó³ÖÏÂ£¬ÈÃ¼ÒÓÃSUV¸ü¶à²Ê¡¢¸üÊæÊÊ¡£
¶ÔÓÚ¼ÒÍ¥×Ô¼Ý³öÓÎ³¡¾°À´Ëµ£¬ÌÆDM-iÒ»Ö±ÓÐ×Å¡°ºÀ»ª´óÆß×ù£¬°Ù±ä´ó¿Õ¼ä¡±µÄ´«Í³ÓÅÊÆ£¬°á¼Ò³öÐÐ¡¢¼ÙÈÕ·µÏç¡¢È«¼Ò³öÓÎÒ»³µÈ«¸ã¶¨¡£Í¬Ê±£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æÌØ±ðÎªÓÃ»§¿¼ÂÇÁË¡°²ñÃ×ÓÍÑÎ¡±£º´¿µçÐøº½175km£¬Ò»ÖÜ³äÒ»´Îµç¾Í¹»;°Ù¹«Àï¿÷µçÓÍºÄµÍÖÁ4.7L£¬ÓÃ³µ³É±¾³¬Ê¡;1240km×ÛºÏÐøº½£¬Ò»ÏäÓÍ¿ÉÁ¬¿ç¶àÊ¡¡£´ËÍâ£¬6kWÒÆ¶¯µçÕ¾£¬¸üÄÜÈÃÓÃ»§°Ñ³ÇÊÐµÄµçÁ¿´ø½øÉ½Ò°¡£
¶ÔÓÚÖ°³¡¾«Ó¢À´Ëµ£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æ±êÅä¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±£¬²¢ÇÒ¸ßÅäÓµÓÐ¸ß¸ÐÖª¼¤¹âÀ×´ï£¬´Ó¸ßËÙÁìº½µ½³ÇÊÐÁìº½£¬ÔÙµ½²´³µ¸¨Öú£¬ÍêÕû¸²¸ÇÍ¨ÇÚ³¡¾°¡£¶øÐÐÒµ×îÅÓ´óµÄÊý¾Ý¿â¡¢×îÅÓ´óµÄ¹¤³ÌÊ¦ÍÅ¶Ó¼Ó³Ö£¬¸üÈÃ¡°ÌìÉñÖ®ÑÛ¡±Õ¾ÉÏÁËÐÐÒµÎãÓ¹ÖÃÒÉµÄµÚÒ»ÌÝ¶Ó£¬ÈÃÓÃ»§´ÓÄÜÓÃ¡¢¹»ÓÃ£¬µ½¾õµÃºÃÓÃ¡£ÖÇÄÜ×ù²Õ¸ß½×°æ-DiLink 100Í¬Ñù±êÅäÉÏ³µ£¬ÄÚÖÃ6nmµÄ5GÐ¾Æ¬£¬²»½ö¿ÉÒÔÊµÏÖAIÈ«³¡¾°ÖÇÄÜÓïÒô½»»¥£¬»¹ÄÜÍ¨¹ýÔ¤Éè»òÕß×Ô¶¨ÒåµÄÇé¾°Ä£Ê½£¬Ò»¼ü¶¨ÖÆ×¨ÊôÌåÑé¡£ÔÚ¶à´ÎOTAÖÐ£¬¸¨Öú¼ÝÊ»¡¢ÖÇÄÜ×ù²ÕµÈ¸ü×öµ½ÁËÓëÓÃ»§¹²Í¬³É³¤!
½áÓï£º
ÌÆ³©ÏúÊ®Äê£¬ÀÛ¼ÆÏúÁ¿ÒÑ³¬83ÍòÁ¾¡£Õ¾ÔÚÐÂÆðµãÉÏ£¬ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æÒÔÈ«ÄÜÖ®Ãû£¬¼È¿ÉÒÔ³ÐÍÐÆðÈÕ³£µÄ¼ÒÍ¥Éú»î£¬Ò²¿ÉÒÔ¸ø×ã×Ô¼Ý³öÓÎÏë×ß¾Í×ßµÄµ×Æø£¬²¢ÇÒÈÃÓÃ»§ÔÚÃ¿ÌìÍù·µµÄÍ¨ÇÚÀï£¬ÄÜÓµÓÐÒ»¸ö·ÅËÉÊ¡ÐÄµÄÌåÑé¡£
ÔÚ²úÆ·Ö®Íâ£¬Îª·½±ã³µÖ÷ÅóÓÑÎ¬ÐÞ±£Ñø£¬±ÈÑÇµÏ»¹¸øÌÆ³µÖ÷´øÀ´×ðÏíÈ¡ËÍ³µ·þÎñ£¬ÎÞÐèÇ××Ôµ½µê£¬¿ÉÏí×¨ÈËÈ¡³µµ½µêºÍËÍ³µµ½¼Ò·þÎñ¡£ÁíÍâÌÆ³µÖ÷×ðÏí²´³µ·þÎñÒÑ¸²¸Ç¸ßÌú¡¢»ú³¡¡¢Ò½ÔºÈý´ó³¡¾°£¬ÈÃÓÃ»§¿ÉÍ£³µ¾Í×ß£¬ÓÐ×¨ÈË°ïÖúÍ£³µ¼°ËÍ³µ¡£µ±Ç°±ÈÑÇµÏÕý³ÖÐøÀ©´ó²´³µ·þÎñ·¶Î§£¬Ô¤¼ÆÃ÷Äê½«»áÓµÓÐ³¬°Ù¸ö²´³µÕ¾µã¡£×ðÏí·þÎñ£¬¶ÔÌÆ³µÖ÷È«²¿Ãâ·Ñ!
ÌÆDM-iÖÇ¼Ý°æ 175KM³¤Ðøº½°æÕæÕý×öµ½ÁË²»¶Ï×ÔÎÒ³¬Ô½£¬½«Åã°éÓÃ»§ºÍ¼ÒÈË£¬±¼¸°ÐÒ¸£¡¢±¼¸°Ô¶·½£¬¿ªÆô¸üÃÀºÃÐÂÉú»î!
