á°Í¼Æû³µ2ÔÂ½»¸¶Á¿Í¬±ÈÉÏÕÇ50%
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
3ÔÂ1ÈÕ£¬á°Í¼Æû³µ¹«²¼2023Äê2ÔÂ½»¸¶Êý¾Ý¡£2023Äê2ÔÂ£¬á°Í¼½»¸¶ÐÂ³µ 1107Á¾£¬ ½»¸¶Á¿Í¬±ÈÉÏÕÇ50 %¡£
á°Í¼Æû³µCEOÂ¬·Å±íÊ¾£º¡°2023ÄêÖÐ¹úÐÂÄÜÔ´Æû³µÊÐ³¡Ç±Á¦³ÖÐøÏòºÃ£¬ÎÒÃÇ¶ÔÐÂÄÜÔ´³µÊÐµÄÊÐ³¡Ôö³¤³äÂúÐÅÐÄ¡£Ëæ×Åá°Í¼²úÄÜÖð²½»Ö¸´¡¢ÏúÊÛ·þÎñÌåÏµ»Ø¹éÕý¹ì¡¢²úÆ·OTAÉý¼¶µÈÒ»ÏµÁÐ´ëÊ©£¬á°Í¼2ÔÂ½»¸¶ÄÜÁ¦ºÍ¶©µ¥ÊýÁ¿ÔÚÎÈ²½Ôö³¤£¬ÓÈÆäÊÇá°Í¼×·¹â¶©µ¥±íÏÖÇ¿¾¢¡£ÏÂÒ»²½£¬Ëæ×Åá°Í¼×·¹âÉÏÊÐ£¬½«´ø¶¯á°Í¼È«²úÆ·ÌåÏµÓªÏú½øÒ»²½Ôö³¤¡£¡±
×÷ÎªÖÐ¹úÕû¸öÐÂÄÜÔ´Æû³µÆ·ÅÆÀï²úÆ·²¼¾Ö×îÍêÕûµÄ³µÆó£¬á°Í¼SUV¡¢MPV¡¢½Î³µÈý´óÆ·Àà²úÆ·²»½öÔÚÐÔÄÜºÍ°²È«ÁìÓò±íÏÖÓÅÒì£¬Ò²µÃµ½ÁËÈ¨Íþ»ú¹¹ºÍº£ÍâÓÃ»§µÄ³ä·ÖÈÏ¿É¡£1ÔÂ23ÈÕ£¬á°Í¼ÔÚÒÔÉ«ÁÐ·¢²¼Æ·ÅÆºó£¬2ÔÂ18ÈÕ£¬Ê×Åúá°Í¼FREEÔÚÒÔÉ«ÁÐÕýÊ½¿ªÆô½»¸¶¡£2ÔÂ24ÈÕ£¬ÔÚÖÐÑë¹ã²¥µçÊÓ×ÜÌ¨Ö÷°ìµÄµÚÈý½ì¡¶ÖÐ¹úÆû³µ·çÔÆÊ¢µä¡·ÈëÎ§·¢²¼ÒÇÊ½ÉÏ£¬á°Í¼ÃÎÏë¼ÒÆ¾½è³¬Ô½Í¬¼¶µÄ¼Ý¿ØÌåÑéºÍÈ«·½Î»µÄ¼«ÖÂ°²È«ÈëÎ§´Ë´ÎÆÀÑ¡¡£ÕâÒ²ÊÇá°Í¼Æû³µÁ½Äê²õÁª¡¶ÖÐ¹úÆû³µ·çÔÆÊ¢µä¡·ÈëÎ§³µÐÍ¡£2022Äê£¬ÐÔÄÜ¼¶ÖÇÄÜµç¶¯SUVá°Í¼FREEÔøÒÔÎåÏîµÚÒ»µÄ³É¼¨¶áµÃ¹ð¹Ú£¬»ñµÃ¡°ÆÀÎ¯»á´ó½±¡±¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â