凛冬将至？一月前三周新势力销量近乎腰斩，形势严峻！

新能源汽车市场一月第三周销量榜单出炉，新势力品牌几乎集体哑火，在经历过2024年底的狂欢之后，逐渐陷入寂静，销量已无法用惨淡形容。

理想

理想第三周共计交付0.76万辆，其中L7交付3236辆，L8交付2176辆，L9交付2213辆，在经过两周的休整之后总算重新超越问界回到榜单第一的位置，但距离巅峰时期的1万+还有不小的距离。

一月前三周，理想共计交付1.87万辆，仅仅屈居榜单第二。放在上个月，这是理想不到两周就能交付的数量，但随着新能源市场的集体萎靡，理想自然也无法独善其身。不过尽管如此，身处一众新势力品牌中，理想的成绩依然十分耀眼。

按照目前的趋势，最后十天如果理想继续保持这样的数据，那么最终交付数据会落在3万辆左右，即使放在去年也是稳坐第一的成绩，只不过对于理想而言，显然不够看。

去年理想的年交付目标定在30万辆，最终全年交付37.6万辆，完成率达到125.33%，可谓一骑绝尘。在如此华丽的成绩支撑下，理想十分激进地将今年的目标定在80万辆，相较去年翻了一倍还多。接下来理想MEGA即将上市，上半年还有瞄准30万元以内市场的理想L6以及改款的理想L系列三款车型，下半年还有纯电的M7/8/9即将上市，基本将火力覆盖全年，但如今开局不利，理想的封神之战能否成功，我们拭目以待。

问界

问界开年之后连续两周问鼎新势力榜单榜首，第三周也交出0.73万辆的成绩，其中问界新M7交付7011辆，问界M5交付297辆，尽管屈居第二，但也是目前新势力品牌中唯一保持增长的品牌。

一月前三周，问界共计交付2.01万辆，位列新势力榜单榜首。智界S7发布会上，余承东就声称单月交付量会在2.3万辆左右，而这个月仅用三周就完成了2.01万辆的交付，最后十天非常有可能朝着3万的目标发起冲锋，再次刷新单月交付数据。

之所以问界能够继续保持迅猛的势头，问界新M7是绝对功臣。去年上市后，问界新M7就火爆市场，创下两个月大定量破10万的销量神话。而赛力斯自身的产能爬坡，也让问界手中始终握有足够量的订单，因此目前问界需要担心的仍是产能而非订单问题。

问界今年将年度目标定在60万辆，也是看中去年总共交付9.4万辆的傲人成绩，这绝大部分的交付都来自最后三个月。加上如今问界的处境基本上是新势力中最好的，在流量与产品双重加持之下，今年冲刺60万非常有可能。

蔚来

蔚来去年的情况就一直不太稳定，上半年销量一直处于低谷，年中通过权益换价的形势重怕攀高峰突破2万月交付之后，就一直稳定在1.5万辆-1.7万辆之间，直到年底。但随着进入2024年，蔚来的情况却急转直下。

一月第三周，蔚来总共交付0.19万辆，其中蔚来ES6交付782辆，蔚来ET5交付623辆，蔚来EC6交付302辆，蔚来ES8交付135辆，仅仅排在新势力榜单第七。一月前三周，蔚来也只交付了0.66万辆，只排在榜单第六的位置，按照如此趋势，蔚来本月的交付成绩可能会落在1万辆左右。

去年蔚来的年交付目标定在25万辆，最终交付16万辆，目标完成率仅为64%，因此今年蔚来将目标定在23万辆，相比去年减少了2万辆。这背后与今年蔚来并没有任何新车型上市有关，去年全系都已经迭代NT2.0平台，也导致今年无车可发。下半年蔚来的子品牌阿尔卑斯即将上市，将关乎蔚来的造血能力。

小鹏

小鹏目前看来情况最严峻，一月第三周仅交付0.18万辆，甚至不如蔚来，只排在榜单第八，其中新车X9交付469辆，G6交付453辆，P7交付369辆，G6交付360辆，数据相比巅峰时期几乎腰斩。

而一月前三周，小鹏的数据同样不容乐观，仅仅交付0.46万辆，排在新势力榜单第八的位置。尽管去年上半年小鹏一度处于失速状态，但随着王凤英加入以及G6上市，成功扭转局势，甚至在年底连续月销量突破2万，风头正盛。

去年，小鹏全年交付目标为20万辆，最终交付14.2万辆，目标完成率为71%。但没想到2024年开年，小鹏销量就接连遭重，这个月最终交付量能否突破1万辆都是个问题。但小鹏依然将今年的销量目标定在28万辆，平均每月需要交付2.3万辆，如果是去年年末连续突破2万交付的小鹏，也许并没有什么难度，但如今小鹏亟需调整状态，迎接全新的挑战。

销量锐减，股价暴跌，发生了什么？

除了理想与问界之外，其他新势力品牌单月销量都不足0.4万辆，头部与后面车企断层比较厉害，和此前高歌猛进的12月呈现出截然相反的情形。小鹏汽车更是这其中降幅最大的品牌，前三周0.46万辆与上个月2万月交付的数据形成鲜明对比。

与此同时，各家新势力品牌的股价也都出现不同程度的震荡。进入2024年以来，蔚来股价跌35.59%，小鹏股价跌34.83%，零跑股价跌34.31%，就连形势一片大好的理想也跌了25.01%，分列跌幅榜单前四位。

如此严峻的情况与新能源汽车市场旷日持久的价格战以及补贴不无关系。

以特斯拉牵头的价格战从去年年初一直打到今年年初，依然没有停战的迹象，火力全面覆盖整个汽车市场。但相比传统汽车股价的稳定，新势力却遭受了资本的毒打。有业内人士表示，价格战范围的扩大，导致各家车企都选择「以价换量」，但这并非是车企发展的良性模式，尤其是大规模降价进一步压缩车企本身利润空间，使得资本市场对于车企的盈利信心不足。

同时从时间节点来看，每年的最后一个月基本都是车企冲销量的时段，去年无论是传统车企还是新能源车企都积极参与其中，各种优惠降价层出不穷，一定程度上透支了市场。加上新能源汽车购置税政策变化，33.9万元以上的车型需要缴纳购置税，也让不少一直处于观望状态的消费者选择在去年最后一个月突击买车，才促成了12月的疯狂销量。并且新能源市场不够稳定的价格以及不断推出的优惠，也加深了部分用户购车的观望情绪，导致销量下滑。

除此之外，1月也已经进入春节倒计时，这也是此前汽车行业公认的销售淡季，汽车销量下滑情有可原。不过纵使如此，真正的春节依然要等到2月中旬，对整个行业造成的影响依然有限。可以说，是由于多方面因素的共同作用之下，才共同促成1月新势力品牌销量集体下滑的结果。

针对这一现状，其实早就有汽车高管都表达过担忧的情绪。蔚来创始人李斌在去年12月的媒体沟通会上就直言，「明年后年会非常惨烈」。甚至在蔚来汽车内部，李斌也提出两个放弃幻想：「1.对明年市场竞争要放弃幻想;2.对于以价换量要放弃幻想」。这也与资本对于新势力品牌目前的态度一致，以价换量不可取正逐渐成为共识。

同时，李斌还强调，如今新能源汽车市场的资格赛已经进入尾段，各家竞争将会空前惨烈。奇瑞董事长尹同跃也发表过类似观点，他认为接下来新能源汽车市场的情况将会愈发严峻，预计将处于低位增长。

从各方态度来看，2024年1月新势力品牌的销量腰斩只是超级风暴来临之前的一场阵风，真正的寒冬正在酝酿之中。随着新势力品牌先发红利以及时间窗口消散，各家车企首要考虑的是如何在寒冬中适应，生存，并最终留在牌桌上。